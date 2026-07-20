Hơn 350.000 niềm vui đã được trao: Khi một nhãn chai mở ra những câu chuyện rất đời thường

Một cuộc gọi về quê dài hơn sau giờ nghỉ trưa

Những con số ấy không chỉ phản ánh sức lan tỏa của chương trình mà còn gợi mở hàng trăm nghìn câu chuyện rất đời thường. Có người nhận được một thẻ nạp điện thoại đúng lúc tài khoản sắp hết tiền để gọi về cho gia đình. Có người có thêm một khoản nhỏ để trang trải chi phí cuối tháng. Cũng có người bất ngờ đổi đời khi trở thành chủ nhân của giải thưởng hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Điểm chung của những câu chuyện ấy không nằm ở giá trị giải thưởng, mà ở việc món quà xuất hiện đúng thời điểm người nhận cần nhất.

Niềm vui của chị Lê Thị Ngọc Trang khi nhận giải thưởng trị giá 50 triệu đồng nhờ uống Number 1 để tiếp thêm năng lượng khi bán hàng mỗi ngày trong hè 2025.

Giữa cái nắng gay gắt trên công trường xây dựng tại Biên Hòa (Đồng Nai), anh Đinh Trường An (32 tuổi) tranh thủ nghỉ trưa dưới bóng cây sau nhiều giờ làm việc liên tục.

Hơn mười năm gắn bó với nghề xây dựng, anh đã quen với những ngày bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi trời nhá nhem. Công việc ngoài trời khiến cơ thể luôn mệt mỏi, vì vậy trong giờ nghỉ, một chai Number 1 là lựa chọn quen thuộc để tiếp thêm năng lượng trước khi quay lại công việc.

Hôm ấy, sau khi uống xong, anh xé nhãn và nhập mã tham gia chương trình như mọi lần. Chỉ ít phút sau, điện thoại báo anh trúng thẻ nạp trị giá 20.000 đồng.

Điều đặc biệt là ngay trước đó anh vừa định gọi điện về cho vợ nhưng phát hiện tài khoản chỉ còn chưa đầy 2.000 đồng.

"Không phải số tiền lớn, nhưng đến rất đúng lúc", anh cười.

Tối hôm đó, anh gọi video về cho hai con lâu hơn thường lệ. Bọn trẻ ríu rít khoe điểm kiểm tra, còn anh chỉ lặng lẽ mỉm cười sau một ngày dài giữa công trường.

"Có những hôm chỉ cần nghe giọng con vài phút là thấy mọi mệt mỏi tan đi."

Có lẽ, giá trị của phần thưởng không nằm ở mệnh giá thẻ nạp mà ở việc nó giúp một người cha có thêm thời gian kết nối với gia đình sau những ngày mưu sinh xa nhà.

Những món quà nhỏ làm nhẹ đi nỗi lo cuối tháng

Tại khu nhà trọ công nhân ở Dĩ An, chị Phạm Thanh Huyền vẫn nhớ buổi tối cuối tháng nhận được tin nhắn báo trúng thẻ nạp 50.000 đồng.

Sau gần mười tiếng đứng chuyền may, chị ghé cửa hàng quen mua một chai Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt và thư giãn trước khi trở về phòng trọ.

Đúng lúc ấy, con gái từ quê gọi điện xin mẹ cho đăng ký lớp học tiếng Anh trước năm học mới.

Tới thời điểm hiện tại, hơn 350.000 niềm vui đã được trao. Đằng sau mỗi mã trúng thưởng là một câu chuyện rất thật, một khoảnh khắc may mắn đến đúng lúc giữa cuộc sống thường ngày.

"Tôi nghe con nói mà thương lắm. Chỉ biết bảo để mẹ cố gắng."

Kết thúc cuộc gọi, chị nhập mã dự thưởng rồi bất ngờ nhận tin nhắn trúng thưởng.

Số tiền ấy không đủ để đóng học phí cho con, nhưng lại đủ để chị gọi lại trò chuyện với con lâu hơn mà không phải bận tâm tài khoản điện thoại.

"Có khi chỉ thêm vài phút nói chuyện thôi mà thấy lòng nhẹ hẳn."

Ở chợ đầu mối Thủ Đức, chị Đặng Thanh Hà, tiểu thương bán trái cây, cũng có một niềm vui tương tự.

Mỗi ngày chị bắt đầu công việc từ 2 giờ sáng. Sau khi lấy hàng, phân loại rồi giao cho khách, gần trưa chị mới có thời gian nghỉ ngơi. Một chai Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh giúp chị giải khát sau nhiều giờ thức khuya, đồng thời trở thành cơ hội để tham gia chương trình "Xé ngay trúng liền".

Một lần nhập mã, chị nhận được thẻ nạp điện thoại trị giá 50.000 đồng.

"Hôm đó đúng lúc mình đang tính đóng tiền mạng để còn liên lạc với khách. Trúng thưởng nên vui lắm."

Theo chị, buôn bán lời lỗ từng ngày nên đôi khi một khoản hỗ trợ nhỏ xuất hiện đúng lúc lại đáng quý hơn rất nhiều so với giá trị của nó.

Không chỉ là giải thưởng, mà còn là những khoảnh khắc đáng nhớ

Ba câu chuyện, ba hoàn cảnh khác nhau nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: may mắn đôi khi đến từ những điều rất giản dị.

Đến nay, chương trình "Xé ngay trúng liền" đã ghi nhận hơn 350.000 lượt trúng thưởng với các giải thẻ nạp điện thoại từ 10.000 đến 50.000 đồng. Bên cạnh đó, chương trình đã xác định 10 khách hàng trúng giải Nhất trị giá 10 triệu đồng và tìm được chủ nhân đầu tiên của giải Đặc biệt 100 triệu đồng tiền mặt.

Hai giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng cùng 20 giải Nhất, mỗi giải 10 triệu đồng, vẫn đang chờ chủ nhân trong các buổi livestream quay số diễn ra vào ngày 20/7 và 4/9 trên fanpage chính thức của Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1.

Giá trị của phần thưởng không chỉ nằm ở các thẻ nạp điện thoại được trao khi uống Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ hay Number 1, mà còn ở việc nó xuất hiện đúng vào thời điểm cần nhất.

Để tham gia chương trình, người tiêu dùng chỉ cần mua sản phẩm có nhãn khuyến mãi, xé nhãn lấy mã dự thưởng rồi nhập mã trên website chương trình hoặc nhắn tin đến tổng đài 6020. Kết quả được thông báo gần như ngay lập tức và mỗi mã hợp lệ vẫn tiếp tục có cơ hội tham gia các đợt quay số nhận những giải thưởng giá trị.

Hơn 350.000 phần thưởng đã được trao, nhưng điều đọng lại không chỉ là những con số. Đó còn là những cuộc gọi về quê dài hơn sau giờ tan ca, những khoản chi nhỏ được san sẻ đúng lúc, hay những niềm vui bất ngờ giữa những ngày lao động vất vả.

Có thể, người nhận tin nhắn trúng thưởng tiếp theo sẽ là một công nhân đang đứng trên công trường, một người mẹ vừa tan ca chiều hay một tiểu thương tất bật giữa chợ đầu mối.

Bởi đôi khi, chỉ một thao tác xé nhãn sau khi thưởng thức Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ hoặc Nước tăng lực Number 1 cũng có thể mở ra một niềm vui rất thật, giúp một ngày làm việc trở nên nhẹ nhàng và đáng nhớ hơn.

Tân Hiệp Phát



