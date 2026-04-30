Phía sau những màn hình giữ nhịp giao thông Thủ đô
Bước vào kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, khi nhiều người tạm gác công việc để trở về bên gia đình, tại Trung tâm điều khiển giao thông, những màn hình vẫn sáng, những cán bộ, chiến sĩ vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ. Từ đây, từng tuyến đường, từng nút giao, từng dòng phương tiện được theo dõi liên tục, góp phần giữ cho nhịp giao thông Thủ đô thông suốt, an toàn.
“Bản đồ sống” của giao thông thành phố
Không gian Trung tâm điều khiển giao thông rực sáng ánh màn hình. Hàng trăm ô hình nhỏ ghép lại thành “bản đồ sống” của thành phố, nơi hệ thống 1.837 camera AI ngày đêm truyền về từng chuyển động của dòng xe. Mỗi góc phố, mỗi nút giao, mỗi điểm có nguy cơ ùn ứ đều được hiển thị rõ nét, giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt tình hình, không để xảy ra khoảng trống trong công tác điều hành.
Trước những dãy màn hình, cán bộ, chiến sĩ tập trung cao độ. Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ có những thao tác nhanh trên bàn phím, những cú click chuột, những trao đổi ngắn gọn nhưng dứt khoát. Trong không gian ấy, từng quyết định điều tiết giao thông đều đòi hỏi sự chính xác, kịp thời và phối hợp nhịp nhàng với lực lượng đang làm nhiệm vụ ngoài đường.
Khi một tình huống ùn ứ cục bộ xuất hiện trên màn hình, tín hiệu lập tức được phân tích, phương án điều tiết được đưa ra và thông tin nhanh chóng chuyển tới các tổ công tác tại hiện trường. Sự phối hợp giữa “bộ não trung tâm” và lực lượng trực tiếp giúp dòng phương tiện được phân luồng, giải tỏa, hạn chế ùn tắc kéo dài, nhất là tại các cửa ngõ, trục chính và khu vực có lưu lượng phương tiện tăng cao trong những ngày nghỉ lễ.
Những ca trực không gián đoạn
Trực tiếp điều hành tại Trung tâm, Trung tá Nguyễn Văn Khương, Phó Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm theo dõi sát tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các điểm ùn tắc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Ở một góc nhỏ của Trung tâm, các ca trực nối tiếp nhau. Với những người làm nhiệm vụ tại đây, ngày nghỉ lễ không có khái niệm “tan ca” đúng nghĩa. Hệ thống phải được duy trì liên tục, thông tin phải được cập nhật từng phút, mọi biến động trên đường phố đều cần được phát hiện và xử lý ngay từ sớm.
Bên ngoài, phố phường rộn ràng không khí nghỉ lễ. Bên trong Trung tâm, ánh mắt của cán bộ, chiến sĩ vẫn dõi theo từng chuyển động của dòng xe. Có người đã gác lại kế hoạch cá nhân, hoãn chuyến về quê, chấp nhận một kỳ nghỉ đặc biệt bên những màn hình để bảo đảm mỗi hành trình của người dân được an toàn, thuận lợi.
Giữ cho giao thông thông suốt không chỉ là nhiệm vụ trên từng tuyến phố, mà còn là sự lặng thầm phía sau những màn hình không tắt. Ở nơi đó, có những con người chọn hy sinh niềm vui riêng để đổi lấy sự bình yên chung, góp phần để Thủ đô bước vào kỳ nghỉ lễ trong trật tự, an toàn và văn minh.
Các loại giấy tờ sử dụng đất bắt buộc phải có khi làm sổ đỏ 2026Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Theo quy định của Luật Đất đai 2024, sổ đỏ được gọi là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất". Năm 2026, khi làm sổ đỏ người dân cần chuẩn bị những giấy tờ gì?
Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Kỳ nghỉ lễ (từ 30/4-3/5), Bắc Bộ có mưa dông cục bộ, Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ oi bức kèm mưa vào chiều tối.
Hà Nội: Danh sách 108 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 28/4 - 29/4Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 28/4 - 29/4), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...
4 con giáp sống nguyên tắc: Thà vất vả chứ nhất quyết không cầu cạnh aiĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Trong cuộc sống, có những người sẵn sàng tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần, nhưng cũng có những con giáp lại chọn cách âm thầm tự mình vượt qua tất cả.
Lịch sử và ý nghĩa ngày Giải phóng miền Nam 30.4Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Ngày 30.4.2026, kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng 30.4.1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc.
Những ngày sinh Âm lịch 'ám vận': 12 con giáp nữ sinh sai ngày dễ lận đận cả đờiĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Ngày sinh Âm lịch từ lâu đã được coi là một cách để dự đoán phần nào vận mệnh mỗi người. 12 con giáp nữ sinh vào những ngày "kém may" sẽ phải trải qua nhiều thăng trầm.
Đây mới là địa điểm lý tưởng hấp dẫn, độc đáo trong những ngày nghỉ cực chillĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Bạn đang tìm địa điểm du lịch cho những ngày nghỉ lễ vừa sống ảo cực chill vừa tránh được cái nóng đầu hè? Bài viết này tổng hợp những nơi từ trong nhà mát lạnh, ngoài trời đẹp mê ly cho đến các khu nghỉ dưỡng ngoại thành lý tưởng.
Hà Nội: Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, chợ cóc tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng đã được dẹp bỏĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều lần bị phản ánh về tình trạng họp chợ tự phát, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, khu vực ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội) đã được lực lượng chức năng tổ chức dẹp bỏ.
Vị trí 21 điểm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam người dân cần lưu ý khi di chuyển dịp 30/4 - 1/5Đời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố danh sách 21 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe tạm thời dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Danh sách hơn 800 trường hợp vi phạm tốc độ bị phạt nguội ở Bắc NinhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tuần từ ngày 20/4/2026 đến ngày 26/4/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và lên danh sách phạt nguội tổng cộng 883 trường hợp vi phạm giao thông.
Bề ngoài khiêm tốn, bên trong đa tài: 4 con giáp thực lực 'không phải dạng vừa'Đời sống
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người điềm đạm, không phô trương nhưng lại sở hữu năng lực vượt trội.