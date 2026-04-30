Phía sau những màn hình giữ nhịp giao thông Thủ đô

“Bản đồ sống” của giao thông thành phố

Không gian Trung tâm điều khiển giao thông rực sáng ánh màn hình. Hàng trăm ô hình nhỏ ghép lại thành “bản đồ sống” của thành phố, nơi hệ thống 1.837 camera AI ngày đêm truyền về từng chuyển động của dòng xe. Mỗi góc phố, mỗi nút giao, mỗi điểm có nguy cơ ùn ứ đều được hiển thị rõ nét, giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt tình hình, không để xảy ra khoảng trống trong công tác điều hành.

Cán bộ miệt mài giữ an toàn giao thông Thủ đô bằng những màn hình sáng rực. Ảnh: Ngọc Tiến

Trước những dãy màn hình, cán bộ, chiến sĩ tập trung cao độ. Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ có những thao tác nhanh trên bàn phím, những cú click chuột, những trao đổi ngắn gọn nhưng dứt khoát. Trong không gian ấy, từng quyết định điều tiết giao thông đều đòi hỏi sự chính xác, kịp thời và phối hợp nhịp nhàng với lực lượng đang làm nhiệm vụ ngoài đường.

Khi một tình huống ùn ứ cục bộ xuất hiện trên màn hình, tín hiệu lập tức được phân tích, phương án điều tiết được đưa ra và thông tin nhanh chóng chuyển tới các tổ công tác tại hiện trường. Sự phối hợp giữa “bộ não trung tâm” và lực lượng trực tiếp giúp dòng phương tiện được phân luồng, giải tỏa, hạn chế ùn tắc kéo dài, nhất là tại các cửa ngõ, trục chính và khu vực có lưu lượng phương tiện tăng cao trong những ngày nghỉ lễ.

Những ca trực không gián đoạn

Trực tiếp điều hành tại Trung tâm, Trung tá Nguyễn Văn Khương, Phó Đội trưởng Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm theo dõi sát tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các điểm ùn tắc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Những ca trực nối tiếp nhau, không "tan ca" theo đúng nghĩa. Ảnh: Ngọc Tiến

Ở một góc nhỏ của Trung tâm, các ca trực nối tiếp nhau. Với những người làm nhiệm vụ tại đây, ngày nghỉ lễ không có khái niệm “tan ca” đúng nghĩa. Hệ thống phải được duy trì liên tục, thông tin phải được cập nhật từng phút, mọi biến động trên đường phố đều cần được phát hiện và xử lý ngay từ sớm.

Bên ngoài, phố phường rộn ràng không khí nghỉ lễ. Bên trong Trung tâm, ánh mắt của cán bộ, chiến sĩ vẫn dõi theo từng chuyển động của dòng xe. Có người đã gác lại kế hoạch cá nhân, hoãn chuyến về quê, chấp nhận một kỳ nghỉ đặc biệt bên những màn hình để bảo đảm mỗi hành trình của người dân được an toàn, thuận lợi.

Giữ cho giao thông thông suốt không chỉ là nhiệm vụ trên từng tuyến phố, mà còn là sự lặng thầm phía sau những màn hình không tắt. Ở nơi đó, có những con người chọn hy sinh niềm vui riêng để đổi lấy sự bình yên chung, góp phần để Thủ đô bước vào kỳ nghỉ lễ trong trật tự, an toàn và văn minh.