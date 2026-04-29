Hà Nội: Xe máy va chạm xe tải trong đêm mưa, đôi nam nữ tử vong tại chỗ
GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào đêm qua (28/4) trên tuyến đường trục phía Nam đoạn qua xã Tam Hưng (TP Hà Nội). Chiếc xe máy chở theo hai người đã va chạm mạnh với xe tải khiến cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ, hiện trường vương vãi nhiều mảnh vỡ.
Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 28/4/2026 trên tuyến đường trục phía Nam (đoạn qua địa bàn xã Tam Hưng, TP Hà Nội). Đây là thời điểm khu vực này đang có mưa rất lớn, mặt đường trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế đáng kể.
Vào thời điểm trên, một đôi nam nữ điều khiển xe máy mang BKS: 29AC-336.XX đang lưu thông theo hướng đi về xã Bình Minh. Khi đến khu vực gần biển địa giới xã Tam Hưng, chiếc xe máy đã xảy ra va chạm mạnh với xe tải mang BKS: 29K-192.XX.
Vụ tai nạn khiến đôi nam nữ ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn, nhiều linh kiện và mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã lập tức cử cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường.
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Tam Hưng để khoanh vùng hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
