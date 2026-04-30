Những ngày sinh Âm lịch 'ám vận': 12 con giáp nữ sinh sai ngày dễ lận đận cả đời

Tuổi Tý: Lận đận tình duyên nếu sinh ngày 15, 24 Âm lịch

Phụ nữ tuổi Tý sinh vào ngày 15 hoặc 24 Âm lịch thường gặp nhiều thử thách trong hôn nhân.

Cuộc sống gia đình dễ nặng gánh, phải hy sinh nhiều cho chồng con nhưng lại ít được thấu hiểu.

Dù chăm chỉ và có năng lực, họ vẫn phải cạnh tranh vất vả mới đạt được thành tựu.

Đặc biệt, người sinh ngày 24 Âm lịch còn dễ rơi vào cảnh vợ chồng bất hòa, cuộc sống hôn nhân thiếu ổn định.

Tuổi Sửu: Cuộc sống nhiều áp lực khi sinh ngày 15, 17, 20 Âm lịch

Với phụ nữ tuổi Sửu, ngày sinh Âm lịch rơi vào 15, 17 hoặc 20 thường báo hiệu cuộc đời nhiều lo toan.

Sinh ngày rằm, họ dễ gặp mâu thuẫn trong hôn nhân dù ban đầu có nền tảng tình cảm tốt.

Người sinh ngày 17 thông minh, kiên trì nhưng thiếu sự hỗ trợ từ gia đình, phải tự mình vượt qua khó khăn.

Trong khi đó, người sinh ngày 20 thường phải xa quê lập nghiệp, cuộc sống nhiều biến động.

Tuổi Dần: Thăng trầm nếu sinh ngày 17, 20, 21, 30 Âm lịch

Những cô gái tuổi Dần có ngày sinh Âm lịch vào 17, 20, 21 hoặc 30 thường phải tự lực cánh sinh từ sớm.

Họ sống tình cảm, hay giúp đỡ người khác nhưng đôi khi lại tự chuốc lấy rắc rối.

Đặc biệt, người sinh ngày 21 có tiền vận thuận lợi nhưng sau khi lập gia đình lại phải gây dựng lại từ đầu.

Tuổi Mão: Tự lập sớm, ít được giúp đỡ

Phụ nữ tuổi Mão sinh vào ngày 4, 5 hoặc 11 Âm lịch thường phải sống tự lập từ sớm. Dù có thể đạt được thành công, họ phải đánh đổi bằng nhiều vất vả.

Những người này thường thiếu sự hỗ trợ từ gia đình, tình cảm cũng không trọn vẹn, phải tự mình lo toan cuộc sống.

Tuổi Thìn: Làm nhiều hưởng ít

Nếu ngày sinh Âm lịch rơi vào 4, 6 hoặc 27, nữ tuổi Thìn dễ gặp nhiều lo âu trong cả công việc lẫn gia đình.

Họ có năng lực nhưng khó gặp thời, thường phải lao lực nhiều mà thành quả nhận lại không tương xứng. Tình duyên cũng dễ gặp trắc trở.

Tuổi Tỵ: Cô độc hoặc tự giới hạn bản thân

Phụ nữ tuổi Tỵ sinh ngày 9 hoặc 16 Âm lịch thường gặp trở ngại về tâm lý và các mối quan hệ.

Người sinh ngày 9 thông minh nhưng hay lo xa, thiếu quyết đoán nên bỏ lỡ cơ hội.

Trong khi đó, người sinh ngày 16 dễ rơi vào trạng thái cô độc, ít nhận được sự hỗ trợ từ người xung quanh.

Tuổi Ngọ: Khó giữ tiền, dễ gặp tiểu nhân

Với nữ tuổi Ngọ, sinh vào ngày 11 hoặc 12 Âm lịch thường không thuận lợi về tài chính.

Họ dễ gặp rắc rối liên quan đến tiền bạc hoặc bị người khác cản trở. Dù nỗ lực nhiều nhưng thành quả lại không như mong muốn.

Tuổi Mùi: Nhiều trắc trở sự nghiệp

Phụ nữ tuổi Mùi sinh ngày 3 hoặc 21 Âm lịch thường gặp khó khăn trong công việc.

Họ có năng lực nhưng dễ bị kìm hãm, không được trọng dụng. Cuộc sống cũng dễ vướng vào những rắc rối ngoài ý muốn.

Tuổi Thân: Tham vọng lớn nhưng dễ thất vọng

Những người phụ nữ sinh ngày 7 hoặc 24 Âm lịch thường có tham vọng cao nhưng dễ đặt mục tiêu vượt quá khả năng.

Điều này khiến họ dễ thất vọng và gặp nhiều sóng gió. Đồng thời, tình cảm gia đình cũng có phần lạnh nhạt.

Tuổi Dậu: Khó khăn cả tiền bạc lẫn tình cảm

Phụ nữ tuổi Dậu có ngày sinh Âm lịch vào 9 hoặc 24 thường gặp trở ngại về tài chính và sức khỏe.

Ngoài ra, đường tình duyên cũng không thuận lợi, thiếu sự hỗ trợ từ gia đình, khiến cuộc sống thêm phần vất vả.

Tuổi Tuất: Dễ vướng thị phi, quyết định bốc đồng

Sinh vào ngày 5 hoặc 13 Âm lịch, nữ tuổi Tuất dễ gặp rắc rối do tính cách nóng vội.

Họ có năng lực nhưng khó phát huy, dễ bị cuốn vào thị phi dù không mong muốn.

Tuổi Hợi: Thiếu quý nhân, dễ bị đố kỵ

Phụ nữ tuổi Hợi sinh ngày 5 hoặc 8 Âm lịch thường phải tự mình vượt qua khó khăn.

Dù có cố gắng, họ vẫn khó được công nhận xứng đáng, lại dễ gặp phải sự ganh ghét, cản trở từ người khác.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.