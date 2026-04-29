Hà Nội: Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội, chợ cóc tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng đã được dẹp bỏ
GĐXH - Sau nhiều lần bị phản ánh về tình trạng họp chợ tự phát, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, khu vực ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội) đã được lực lượng chức năng tổ chức dẹp bỏ.
Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), khu vực chợ cóc trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội) – nơi từng tồn tại tình trạng buôn bán tự phát, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và mất an toàn thực phẩm – đã được cơ quan chức năng tổ chức dẹp bỏ, lập lại trật tự đô thị.
Ghi nhận sáng 29/4, khu vực từ ngõ 70 Nguyễn Hoàng thông ra đường Dương Khuê đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Dọc hai bên đường, vỉa hè trước đây thường xuyên bị lấn chiếm để bày bán thực phẩm, hàng ăn nay đã thông thoáng. Lực lượng chức năng đặt các rào chắn kim loại tại nhiều vị trí nhằm ngăn chặn tình trạng họp chợ tự phát tái diễn.
Tại các điểm từng tập trung đông người mua bán, hiện chỉ còn mặt bằng trống, một số khu vực được quây rào với dòng chữ “POLICE STOP”. Không còn cảnh bày bán thực phẩm tươi sống dưới lòng đường, không còn nước thải chảy tràn hay rác thải tồn đọng như trước đây. Vỉa hè được trả lại cho người đi bộ, phương tiện lưu thông qua khu vực cũng thuận lợi hơn.
Quan sát thực tế cho thấy, các nơi từng là điểm họp chợ đều được dựng rào chắn cố định. Một số tuyến vỉa hè dọc tường rào đã được giải phóng hoàn toàn, không còn bàn ghế, mái che tạm hay xe bán hàng. Khu vực lòng đường cũng không còn tình trạng dừng đỗ lộn xộn phục vụ việc mua bán.
Việc dẹp bỏ chợ cóc tự phát giúp cải thiện đáng kể mỹ quan đô thị, đồng thời hạn chế nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
Người dân sinh sống gần khu vực cho biết, môi trường xung quanh đã cải thiện rõ rệt, không còn cảnh ồn ào, xả rác bừa bãi như trước.
Trước đó, Gia đình và Xã hội đã có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng chợ cóc tại khu vực này. Tại đây, đủ loại mặt hàng được buôn bán công khai, từ thịt lợn, cá tươi, rau củ quả cho đến quần áo, đồ gia dụng. Đáng lo ngại, nhiều điểm giết mổ gà, làm cá diễn ra ngay trên vỉa hè, nước thải chảy thẳng xuống cống thoát nước, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
