Lịch sử và ý nghĩa ngày Giải phóng miền Nam 30.4

30.4 là ngày gì?

Ngày 30.4 là ngày gì? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Ngày 30.4 là ngày Giải phóng miền Nam. Vào ngày lễ này, người lao động tại Việt Nam sẽ được nghỉ làm và hưởng nguyên lương.

Ngày 30.4.2026 là ngày kỉ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lịch sử ngày Giải phóng miền Nam

Vào cuối năm 1974 – đầu năm 1975, nhận thấy tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam có sự thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn Miền Nam trong hai năm 1975 và 1976. Bộ Chính trị nhấn mạnh "Cả năm 1975 là thời cơ" và chỉ rõ "nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng hoàn toàn Miền Nam trong năm 1975".

Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh cần tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh. Sau chiến thắng của quân ta ở chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế – Đà Nẵng, Bộ Chính trị đã nhận định: "Thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng Miền Nam" và đã đưa ra quyết định: "Phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng Miền Nam trước mùa mưa", đồng thời chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định được Bộ Chính trị quyết định mang tên "Chiến dịch Hồ Chí Minh".

Trước khi tấn công giải phóng Sài Gòn, quân ta đã tiến công Xuân Lộc và Phan Rang, đây là những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông.

Vào lúc 17 giờ ngày 26.4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch, năm cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30.4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các của Sài Gòn, Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28.4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Trưa 30/4/1975, xe tăng của quân giải phóng tiến vào dinh Độc lập-cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn khi đó đánh dấu sự kiện lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (Ảnh tư liệu).

Ý nghĩa của ngày Giải phóng miền Nam

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chiến thắng ngày 30.4.1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc.

Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (tháng 12.1976) đánh giá: "Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc".

Hay đánh giá của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, ba cái mốc chói lọi bằng vàng: Tổng khởi nghĩa tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến thắng mùa xuân 1975, đại thắng mãi mãi sáng ngời trong sử sách. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kì tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới".

Đại thắng mùa xuân năm 1975, như nhận định của Đảng ta là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu bôn biển.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại đại hội lần thứ IV cũng chỉ rõ: "Đối với thế giới, thắng lợi của nhân dân ta đã đập tan cuộc phản công lớn nhất của tên đế quốc đầu sỏ chĩa vào các lực lượng cách mạng kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đẩy lùi trận địa của chủ nghĩa đế quốc, mở rộng trận địa của CNXH, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng. Đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn chưa từng thấy, làm yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của các trào lưu cách mạng thời đại, đem lại lòng tin và niềm phấn khởi cho hàng trăm triệu người trên khắp trái đất đang đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH".

Pano, áp phích và băng rôn cổ động trên đường phố TPHCM chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Vĩnh Hy

Hướng dẫn tuyên truyền 51 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30.4.1975 - 30.4.2026

Theo tiểu mục 1.3 Mục 2 Hướng dẫn 45-HD/BTGDVTW năm 2025 có nêu hướng dẫn tuyên truyền 51 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ngày 30.4.1975 - 30.4.2026 như sau:

(1) Nội dung tuyên truyền 51 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ngày 30.4.1975 - 30.4.2026

- Tuyên truyền sâu rộng giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, khẳng định tính đúng đắn, sáng suốt của đường lối cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm rõ những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, nghệ thuật chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, phương châm kết hợp ba mũi giáp công trên ba vùng chiến lược, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đỉnh cao là Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

- Nêu bật sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; khẳng định vai trò quyết định của hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam; sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân Việt Nam.

- Phân tích, khẳng định những bài học kinh nghiệm có giá trị lịch sử và thực tiễn sâu sắc rút ra từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và Đại thắng mùa Xuân 1975, đặc biệt là bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

- Tôn vinh, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, cống hiến xương máu, trí tuệ và của cải cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tiếp tục phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, chăm lo tốt hơn nữa đối với người có công với cách mạng.

- Tuyên truyền những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau 51 năm thống nhất, đặc biệt là những kết quả nổi bật trong công cuộc đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; khẳng định sự kế thừa và phát huy tinh thần “quyết thắng”, ‘thần tốc”, chủ động, nhạy bén nắm bắt thời cơ của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

- Chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, các hành vi xuyên tạc lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; qua đó bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.

(2) Các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30.4.1975 - 30.4.2026

+ Tại Hà Nội: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Thành phố Hà Nội: Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

+ Tại TP Hồ Chí Minh: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Hồ Chí Minh; dâng hương tại Đền Bến Dược và dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố Nguyễn Huệ.

+ Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên. Xây dựng cụm thông tin cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở... Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao chào mừng.

Cơ quan nhà nước tổ chức kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như thế nào?

Theo Điều 8 Nghị định 145/2013/NĐ-CP quy định tổ chức ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như sau:

1. Năm lẻ 5, năm khác:

- Tại Hà Nội, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động này;

- Tại TP Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Hồ Chí Minh;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương.

2. Năm tròn:

a) Tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia:

Tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm;

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước (1 trong 4 chức danh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội), nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện kiều bào và đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh dự lễ kỷ niệm;

Việc mời khách nước ngoài do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm;

b) Các hoạt động khác được tổ chức như đối với năm lẻ 5, năm khác.

Trang phục khi tham dự lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 23 Nghị định 145/2013/NĐ-CP quy định như sau:

- Trang phục của thành viên Ban Tổ chức, đại biểu, khách mời và khối quần chúng dự lễ lịch sự, phù hợp theo quy định của Ban tổ chức.

- Khuyến khích khách mời, đại biểu và quần chúng dự lễ mặc trang phục dân tộc, lễ phục tôn giáo, lễ phục lực lượng vũ trang nhân dân.

- Không dùng phù hiệu, "nơ", hoa cài ngực. Khuyến khích khách mời, đại biểu và quần chúng dự lễ đeo huân chương, huy chương. Chỉ sử dụng phù hiệu đối với thành viên Ban tổ chức.

Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam nhiều chương trình văn nghệ được tổ chức. Ảnh minh họa: TL

Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam các hoạt động nào được tổ chức?

Vào ngày Giải phóng miền Nam 30/4 hàng năm, nhiều hoạt động được tổ chức để nhắc lại những trang sử vẻ vang của đất nước và khơi dậy tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

Một vài hoạt động kỷ niệm nổi bật được tổ chức trong ngày Giải phóng miền Nam:

Tổ chức viếng thăm nghĩa trang liệt sỹ ngày 30.4

Tổ chức viếng thăm nghĩa trang liệt sỹ là hoạt động thường niên diễn ra vào ngày 30.4 để tưởng nhớ đối với những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, những người có công với đất nước đã sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì hòa bình của dân tộc. Hoạt động viếng thăm nghĩa trang liệt sỹ là một hoạt động mang ý nghĩa cao cả.

Tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ ở trường học, cơ quan nhân kỷ niệm ngày 30.4

Các hoạt động văn nghệ như: Tổ chức thi văn nghệ hát múa, thi diễn kịch, tổ chức cuộc thi kể chuyện, thi tìm hiểu lịch sử ngày truyền thống 30/4 và 1/5, ở trường học hay cơ quan nhận được đông đảo sự tham gia và mang ý nghĩa lớn lao, tuyên truyền lịch sử hào hùng của dân tộc cho thế hệ sau.

Thăm hỏi các gia đình chính sách, cựu chiến binh, thương binh, liệt sĩ nhân ngày 30.4

Thăm hỏi các gia đình chính sách là một trong những hoạt động thường niên quan trọng, nhằm để bày tỏ tình cảm và sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước, các cấp lãnh đạo tới một số hộ gia đình chính sách.

Những lời chúc ý nghĩa nhân ngày Giải phóng miền Nam

Ngày Thống nhất đất nước, 30.4 đã đến. Cùng dành ra một phút để nhớ về những chiến sĩ đã ngã xuống và gửi những lời chúc ý nghĩa nhất cho các cựu chiến binh.

Chúc mừng ngày 30.4. Chúng ta luôn ghi nhớ công lao của cha anh, những người đã đổ máu, hy sinh vì độc lập và thống nhất đất nước.

Chúc mọi người có ngày nghỉ lễ 30.4 vui vẻ, an toàn và hạnh phúc. Chúc mọi người tận hưởng được giây phút thư giãn thoải mái nhất. Chúc cho đất nước ta ngày càng phát triển, bình đẳng.

Nhân kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30.4, xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới đồng đội, thân nhân gia đình liệt sĩ toàn quốc.

Mừng ngày Thống nhất, đất nước độc lập 30.4.1975. Tôi tự hào khi mình là người Việt Nam và luôn biết ơn những người đã hi sinh vì đất nước.

Nhân ngày 30.4, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các cựu chiến binh. Cũng xin thắp nén hương tưởng nhớ đến các vị Anh Hùng, các thương binh liệt sĩ đã hi sinh thân mình vì sự nghiệp hòa bình, độc lập của đất nước.

Ngày Giải phóng miền Nam 2026 được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?

Ngày Giải phóng miền Nam 2026 được nghỉ lễ 4 ngày liên tục (từ ngày 30.4.2026 đến hết ngày 3.5.2026).

Ngày Giải phóng miền Nam còn có tên gọi là gì?

Có rất nhiều tên gọi khác nhau để nói về sự kiện trọng đại này. Trong đó, tên gọi chính thức mà Chính phủ Việt Nam thường hay dùng đó là ngày Giải phóng miền Nam, ngày 30.4, ngày Thống nhất đất nước hay ngày Thống nhất, ngày Chiến thắng.

Ngày Giải phóng miền Nam tên tiếng Anh là gì?

Tương tự như tên tiếng Việt chính thức, ngày giải phóng miền Nam cũng có nhiều cách gọi và dịch khác nhau trong tiếng Anh.

Tên tiếng Anh phổ biến nhất của ngày lễ Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là:

Liberation Day: Ngày Giải phóng.

Reunification Day: Ngày thống nhất đất nước.

April 30th: Ngày 30 tháng 4.

Năm 2026 là kỷ niệm bao nhiêu năm ngày Giải phóng miền Nam?

Kể từ chiến thắng ngày 30.4.1975, ngày 30.4.2026 sẽ là kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là một cột mốc đáng nhớ của nước ta, đánh dấu 51 năm chúng ta giành được độc lập, tự do, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.