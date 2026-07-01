Phim kinh dị 'Đồng dao ma quái': Hiện tượng phòng vé Thái Lan cập bến rạp Việt từ 3/7

Với thành tích Top 2 phòng vé ngay trong tuần đầu công chiếu cùng nhiều phản hồi tích cực từ khán giả quê nhà, bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài sức hút của dòng phim kinh dị Thái Lan tại thị trường Việt.

Top 2 phòng vé Thái Lan ngay tuần đầu khởi chiếu

Ngay trong tuần đầu ra mắt, Ghost Board thu về 11,39 triệu baht (hơn 9 tỷ đồng), vươn lên vị trí Top 2 phòng vé Thái Lan. Thành tích này giúp bộ phim vượt qua nhiều đối thủ trong cùng thời điểm, đồng thời nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Poster phim "Đồng dao ma quái".

Đáng chú ý, Ghost Board tiếp tục duy trì sức hút trên bảng xếp hạng doanh thu trong những tuần sau đó, giữa bối cảnh thị trường điện ảnh Thái Lan cạnh tranh với nhiều tác phẩm nội địa và các bom tấn quốc tế.

Không chỉ đạt kết quả khả quan về doanh thu, bộ phim còn tạo hiệu ứng truyền miệng tích cực. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả Thái Lan dành lời khen cho kịch bản, cách xây dựng bầu không khí, cùng phần hình ảnh và âm thanh được đầu tư chỉn chu. Một trong những bình luận được chia sẻ rộng rãi nhất viết: "Đây là niềm tự hào của ngành công nghiệp điện ảnh kinh dị Thái Lan", phản ánh sự đón nhận tích cực của khán giả quê nhà dành cho tác phẩm.

Điều gì tạo nên sức hút của Ghost Board?

Theo nhiều ý kiến từ khán giả Thái Lan, Ghost Board gợi liên tưởng đến Jumanji với trò chơi bàn cờ dẫn dắt toàn bộ câu chuyện, hay Stranger Things ở cách xây dựng nhóm nhân vật trẻ đối mặt với những hiện tượng siêu nhiên. Trong khi đó, nhịp phim và cách dàn dựng các màn hù dọa cũng mang hơi hướng của dòng phim kinh dị Hollywood.

Tuy nhiên, điểm tạo nên dấu ấn riêng của Ghost Board là cách ê-kíp kết hợp những chất liệu quen thuộc với truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian Thái Lan. Thay vì chỉ tập trung vào các màn hù dọa, bộ phim duy trì bầu không khí căng thẳng xuyên suốt, đồng thời lồng ghép các yếu tố văn hóa bản địa vào câu chuyện một cách tự nhiên.

Dù không được xem là tác phẩm mang tính đột phá về kịch bản, Ghost Board vẫn được đánh giá cao nhờ kết cấu chặt chẽ và nhịp kể ổn định. Bên cạnh đó, thiết kế bối cảnh, mỹ thuật, tạo hình các thực thể tâm linh và kỹ xảo hình ảnh đều được đầu tư đồng bộ, gợi nhớ bước tiến mà Death Whisperer từng tạo ra cho dòng phim kinh dị Thái Lan. Màn thể hiện của dàn diễn viên trẻ cũng nhận nhiều phản hồi tích cực nhờ diễn xuất tự nhiên và sự phối hợp ăn ý giữa các nhân vật.

Đồng Dao Ma Quái xoay quanh một nhóm bạn trẻ vô tình đánh thức thế lực hắc ám sau khi tham gia một nghi thức gắn với bàn cờ cổ bị nguyền rủa. Từ những câu đồng dao tưởng chừng vô hại, hàng loạt hiện tượng siêu nhiên liên tiếp xảy ra, đẩy cả nhóm vào cuộc chạy trốn khỏi lời nguyền chết chóc mà không ai biết điểm dừng.

Câu chuyện sinh tồn của một nhóm học sinh cá biệt.

Xen giữa những tình huống kinh dị là các nút thắt được cài cắm xuyên suốt, từng bước hé lộ những bí mật xoay quanh lời nguyền và nguồn gốc của các thực thể tâm linh. Việc đưa những truyền thuyết dân gian Thái Lan vào mạch truyện theo hướng hiện đại cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim.

Sau thành công tại quê nhà, Ghost Board sẽ chính thức đến với khán giả Việt Nam dưới tựa Đồng Dao Ma Quái, khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 3/7/2026.