Sau khi tỉnh lại, trùm ma túy Lão Công ra lệnh trừ khử thuộc hạ

Trong tập 18 phim "Lửa trắng" đã được phát sóng, sau khi nghe tin Lão Công tỉnh lại, Mai cùng Cương đen, Cung và Trúc lập tức chạy đến bệnh viện. Lão Công nói rằng lão đã tìm ra kẻ nội gián cho Santana tại Hoà Công. Lão cũng biết kế hoạch của công an là sẽ bắt lão ngay sau khi lão tỉnh lại. Vì thế, Lão Công đã yêu cầu Mai ngay lập tức về nhà và mang toàn bộ giấy tờ đi tiêu huỷ.

Lão Công đã có những cuộc nói chuyện riêng biệt với Mai và Cung. Trong đó, với Cung, Lão Công nói rằng Cương đen chính là kẻ phản bội và yêu cầu Cung hạ sát Cương. Tuy nhiên, lão muốn Cung giăng một cái bẫy để thực hiện việc này thay vì xử Cương ngay lập tức. Lý do Lão Công nói Cương là tay trong đến từ cuộc gọi của Lan đến máy Cương - khi Lão Công yêu cầu Cương để lại điện thoại trước khi ra ngoài. Nghe giọng Lan, lão tin rằng Cương chính là kẻ đã phản bội lão.

Trong khi đó, với Mai, Lão Công cũng nói về việc Cương đen phản bội nhưng nói thêm về kế hoạch hạ sát Cương. Lão nói Cung sẽ ra tay khi cả nhóm về đến dinh thự của lão.

Lão Công tỉnh lại và ra lệnh loại trừ Cương đen. Ảnh VTV

Hành trình trở về nhà sau đó là sự tính toán giữa những cái đầu - Mai, Cương và Cung. Cuối cùng, khi bước chân vào dinh thự, Mai đã giả vờ ngã vào người Cương khi bước chân lên bậc thềm, và vào lúc này, cô đã ra hiệu để Cương tháo chạy. Mai biết đang có một nhóm người phục sẵn trong nhà đợi Cương bước vào.

Cương đen sau đó đã nhảy xuống hồ và tìm cách thoát khỏi Cung và đám tay chân của hắn. Tuy nhiên, Cương bị trúng đạn ở bả vai nhưng Cương cuối cùng cũng thoát được. Huân đã chạy đi tìm Cương và đưa hắn về nhà.

Cương bị thương sau cuộc trốn chạy khỏi băng Hòa Công. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Lan vẫn muốn vận chuyển chuyến hàng của cô ta - bất chấp việc Lão Công giờ đã tỉnh lại cũng như lời nói của Cương rằng việc lão tỉnh lại sẽ khiến kế hoạch của cô ta phải thay đổi. Lão Công tỉnh lại thì Lan sẽ không thể vận chuyển hàng qua con đường của băng Hoà Công được nữa.

Lan cũng nói rằng muốn vận chuyển nốt chuyến hàng này để gom đủ tiền cao chạy xa bay ra nước ngoài. Cô ta muốn có cuộc sống như tất cả những người phụ nữ khác - sống một cuộc đời bình dị bên người đàn ông của mình, sinh con đẻ cái.

Cùng lúc đó, đội phòng chống ma túy của Công an Sơn Hải và Ban Chuyên án cũng có kế hoạch cho việc bắt giữ Lão Công ngay lập tức. Theo Tân, tất cả những bằng chứng về tín dụng đen của băng Hoà Công đã đủ dày nên có thể bắt Lão Công.

Ban chuyên án lên kế hoạch bắt Lão Công.

Trong khi đó, Mai đã gặp nạn khi đi một mình ra ngoài và bị Viên vượn chặn được. Với địa điểm cuộc gặp là tại hầm để xe, có vẻ như Mai sẽ khó lòng thoát khỏi Viên vượn lần này.

Tin vui của Phương Mỹ Chi GĐXH - MV "Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.



