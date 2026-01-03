Chứng kiến Duyên van nài tình cảm với Hiếu, Bách lập tức hủy hôn

Trong tập 36 phim "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, Duyên cảm thấy mình đang bị Tú và nhóm bạn của cô "chơi xấu". Vì thế, vào ngày hôm sau, khi thấy Tú đang câu cá bên bờ ao, Duyên đã tìm cách nói chuyện và "dằn mặt" Tú. Nhưng đáng tiếc, Duyên đã doạ không đúng người. Duyên còn bị Tú nói đã thấy cảnh Duyên và Hiếu ôm ấp nhau đi vào khách sạn. Một câu nói và tiết lộ đầy tính cảnh cáo với Duyên.

Duyên tạo ra vẻ mặt buồn bã và nói với Bách cô muốn trở lại thành phố sớm, ở đây cô ta cảm thấy lạc lõng vì Tú và Đức có suy nghĩ không tích cực với mình...

Duyên tỏ ra khó chịu vì nhóm của Tú luôn tìm cách công kích mình. Ảnh VTV

Duyên sau đó đã chạy đi tìm Hiếu vào đúng lúc Hiếu đến nhà Thư "ống bơ" tìm Tú. Sau đó, khi Hiếu nói buổi chiều sẽ đưa mẹ mình đi chùa nên không có thời gian và Hiếu cũng không muốn dây dưa gì với Duyên nữa, Duyên lập tức nói cô ta sẽ đợi Hiếu ở chùa. Tuy nhiên, Duyên không biết rằng toàn bộ hình ảnh này đã được quan sát qua camera ở cổng nhà Thư "ống bơ" và toàn bộ nhóm "Đại bản doanh" đã chứng kiến.

Đức đến tìm Bách và đưa cho anh con cá mình và Tú vừa câu được. Dù Bách không còn nhớ gì nhưng với Đức, cậu vẫn luôn coi Bách là anh trai mình. "Anh phải nhớ nhé, anh luôn luôn có thằng em này đấy" - Đức nói. Và cũng chính vì tình cảm ấy, Đức khuyên Bách hãy suy nghĩ kỹ lại một lần nữa trước khi cưới Duyên.

Đức thẳng thắn khuyên Bách cần xem xét kỹ Duyên trước khi cưới. Ảnh VTV

Câu nói này của Đức khiến Bách khó chịu. Bách sau đó đã hẹn gặp Tú và tại cuộc nói chuyện này, anh đã nói những lời khó nghe với Tú nhằm bảo vệ Duyên. Những lời nói của Bách đã khiến Tú vô cùng đau lòng và cô thẳng thắn nói rằng từ giờ cô không còn muốn gặp lại Bách nữa, cô sẽ khép lại toàn bộ những gì liên quan đến cả hai trong quá khứ.

"Em trịnh trọng tuyên bố với anh là em và tất cả bạn của em sẽ không tìm anh nữa . Sau này có gặp nhau ở ngoài đường thì cũng không cần miễn cưỡng lịch sự chào hỏi nhau" - Tú nói trong nước mắt.

Tú tuyên bố sẽ không còn coi Bách là bạn. Ảnh VTV

Mặc dù nhóm "Đại bản doanh" giận Bách nhưng cũng không nỡ nào để Bách mù quáng vì Duyên. Vì thế, Biên, Đức và Chiến "đo" đã quyết định tới nhà tìm Bách để đưa Bách đi chứng kiến cuộc gặp của Duyên với Hiếu. Lúc đầu Bách không đồng ý vì thấy những người bạn này cuối cùng vẫn nhắm vào Duyên, nhưng sau đó đã quyết định đi theo với lời giao kèo, nếu sự thật không như mọi người nói, tất cả sẽ phải trực tiếp đi xin lỗi Duyên.



Bách cùng nhóm của Tú đi theo dõi Duyên để tìm ra sự thật. Ảnh VTV

Bách tận mắt chứng kiến sự điên cuồng và mất hết liêm sỉ của vợ chưa cưới khi cô ta nói chuyện với Hiếu. Trong cuộc nói chuyện này, Duyên van nài Hiếu quay lại với mình, nói cô ta căm ghét Tú vì Tú khiến Hiếu lẽo đẽo theo đuổi tán tỉnh. Và bất chấp những lời coi thường của Hiếu, Duyên không muốn buông bỏ anh ta và cô ta thậm chí chấp nhận bỏ Bách nếu Hiếu quay lại. Bách cay đắng và đau đớn trước tất cả những gì mình chứng kiến. Bách sau đó đã tuyên bố hủy hôn, đuổi Duyên ra khỏi nhà.

Duyên cố gắng van xin Hiếu quay lại, kể cả chấp nhận bỏ chồng sắp cưới. Ảnh VTV

Nhưng thực tế mà sau đó Hiếu nói với Tú rằng, Hiếu biết mình đã bị nhóm "Đại bản doanh" theo dõi khi ở chùa và những gì họ chứng kiến chính là những gì Hiếu muốn họ thấy. Đồng thời Hiếu bày tỏ thật lòng muốn Tú bỏ chặn số và xin gia nhập nhóm "Đại bản doanh", dĩ nhiên là Tú đã không đồng ý.



