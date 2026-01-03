Chứng kiến Duyên van nài tình cảm với Hiếu, Bách lập tức hủy hôn
GĐXH - Trong tập 36 phim "Cách em 1 milimet", Duyên mất kiểm soát khi thấy Hiếu theo đuổi Tú và cũng từ đây bộ mặt thật của cô đã bị phơi bày.
Trong tập 36 phim "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, Duyên cảm thấy mình đang bị Tú và nhóm bạn của cô "chơi xấu". Vì thế, vào ngày hôm sau, khi thấy Tú đang câu cá bên bờ ao, Duyên đã tìm cách nói chuyện và "dằn mặt" Tú. Nhưng đáng tiếc, Duyên đã doạ không đúng người. Duyên còn bị Tú nói đã thấy cảnh Duyên và Hiếu ôm ấp nhau đi vào khách sạn. Một câu nói và tiết lộ đầy tính cảnh cáo với Duyên.
Duyên tạo ra vẻ mặt buồn bã và nói với Bách cô muốn trở lại thành phố sớm, ở đây cô ta cảm thấy lạc lõng vì Tú và Đức có suy nghĩ không tích cực với mình...
Duyên sau đó đã chạy đi tìm Hiếu vào đúng lúc Hiếu đến nhà Thư "ống bơ" tìm Tú. Sau đó, khi Hiếu nói buổi chiều sẽ đưa mẹ mình đi chùa nên không có thời gian và Hiếu cũng không muốn dây dưa gì với Duyên nữa, Duyên lập tức nói cô ta sẽ đợi Hiếu ở chùa. Tuy nhiên, Duyên không biết rằng toàn bộ hình ảnh này đã được quan sát qua camera ở cổng nhà Thư "ống bơ" và toàn bộ nhóm "Đại bản doanh" đã chứng kiến.
Đức đến tìm Bách và đưa cho anh con cá mình và Tú vừa câu được. Dù Bách không còn nhớ gì nhưng với Đức, cậu vẫn luôn coi Bách là anh trai mình. "Anh phải nhớ nhé, anh luôn luôn có thằng em này đấy" - Đức nói. Và cũng chính vì tình cảm ấy, Đức khuyên Bách hãy suy nghĩ kỹ lại một lần nữa trước khi cưới Duyên.
Đức thẳng thắn khuyên Bách cần xem xét kỹ Duyên trước khi cưới. Ảnh VTV
Câu nói này của Đức khiến Bách khó chịu. Bách sau đó đã hẹn gặp Tú và tại cuộc nói chuyện này, anh đã nói những lời khó nghe với Tú nhằm bảo vệ Duyên. Những lời nói của Bách đã khiến Tú vô cùng đau lòng và cô thẳng thắn nói rằng từ giờ cô không còn muốn gặp lại Bách nữa, cô sẽ khép lại toàn bộ những gì liên quan đến cả hai trong quá khứ.
"Em trịnh trọng tuyên bố với anh là em và tất cả bạn của em sẽ không tìm anh nữa . Sau này có gặp nhau ở ngoài đường thì cũng không cần miễn cưỡng lịch sự chào hỏi nhau" - Tú nói trong nước mắt.
Mặc dù nhóm "Đại bản doanh" giận Bách nhưng cũng không nỡ nào để Bách mù quáng vì Duyên. Vì thế, Biên, Đức và Chiến "đo" đã quyết định tới nhà tìm Bách để đưa Bách đi chứng kiến cuộc gặp của Duyên với Hiếu. Lúc đầu Bách không đồng ý vì thấy những người bạn này cuối cùng vẫn nhắm vào Duyên, nhưng sau đó đã quyết định đi theo với lời giao kèo, nếu sự thật không như mọi người nói, tất cả sẽ phải trực tiếp đi xin lỗi Duyên.
Bách tận mắt chứng kiến sự điên cuồng và mất hết liêm sỉ của vợ chưa cưới khi cô ta nói chuyện với Hiếu. Trong cuộc nói chuyện này, Duyên van nài Hiếu quay lại với mình, nói cô ta căm ghét Tú vì Tú khiến Hiếu lẽo đẽo theo đuổi tán tỉnh. Và bất chấp những lời coi thường của Hiếu, Duyên không muốn buông bỏ anh ta và cô ta thậm chí chấp nhận bỏ Bách nếu Hiếu quay lại. Bách cay đắng và đau đớn trước tất cả những gì mình chứng kiến. Bách sau đó đã tuyên bố hủy hôn, đuổi Duyên ra khỏi nhà.
Nhưng thực tế mà sau đó Hiếu nói với Tú rằng, Hiếu biết mình đã bị nhóm "Đại bản doanh" theo dõi khi ở chùa và những gì họ chứng kiến chính là những gì Hiếu muốn họ thấy. Đồng thời Hiếu bày tỏ thật lòng muốn Tú bỏ chặn số và xin gia nhập nhóm "Đại bản doanh", dĩ nhiên là Tú đã không đồng ý.
Mỹ Trinh hoang mang vì mọi việc đã vượt xa tầm kiểm soátXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam rơi vào trạng thái hoang mang khi nhận được hình ảnh con tàu của công ty bị công an khám xét.
Bách chứng kiến sự thật phũ phàng giữa Duyên và HiếuXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Dù rất bảo vệ vợ sắp cưới nhưng Bách cũng đã chứng kiến cảnh anh không hề mong muốn được thấy từ Duyên và Hiếu.
Chủ tịch Mỹ Trinh lộ bộ mặt tàn nhẫn, ông Sách hứa bao bọc người tìnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 44 phim "Lằn ranh", Chủ tịch Mỹ Trinh ngày càng lộ rõ sự tàn nhẫn khi ra lệnh không cứu tàu và người chìm.
Hé lộ sự thật Nghiêm dùng thủ đoạn hèn hạ để cưới được NgânXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 35 "Cách em 1 milimet", Ngân tiết lộ lý do chỉ vì thấy Viễn đưa My "Bí thư A5" đi khám thai nên đã lấy Nghiêm.
Duyên cay cú tìm cách gây sự với Tú nhưng nhận về cú sốcXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau trò chơi nói thật, Duyên cho rằng Tú và Đức đã cố tình khiêu khích mình nên đã đi gặp Tú để gây sự.
Thanh tra Nguyệt bị bắt cóc và giam giữ ở nơi bí mậtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi vụ việc nhận và đưa hối lộ bị điều tra, thanh tra Nguyệt đã bị Khắc giam giữ ở một nơi bí mật.
Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâuXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 15 "Gia đình trái dấu", ông Phi đã chấp nhận cho hai con cưới nhau nhưng với điều kiện ông không coi Vân là con dâu.
Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ, Khắc bị triệu tậpXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 43 phim "Lằn ranh", Khắc được mời lên Viện kiểm sát trao đổi, làm việc về những thông tin có liên quan đến Nguyệt nhận hối lộ.
Ông Thăng rơi nước mắt thương con gái 'sống thử' mà chưa được hỏi cướiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Ông Thăng yêu thương, chiều chuộng con gái nên từ khi phát hiện ra con "sống thử" với bạn trai lại lo con bị phụ tình.
Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 42 phim "Lằn ranh", Nguyệt hoàn toàn biến mất khiến Triển không còn giữ được bình tĩnh, nhất là khi anh nghi ngờ cô đã bị thủ tiêu.
Thanh tra Nguyệt bị bắt cóc và giam giữ ở nơi bí mậtXem - nghe - đọc
GĐXH - Sau khi vụ việc nhận và đưa hối lộ bị điều tra, thanh tra Nguyệt đã bị Khắc giam giữ ở một nơi bí mật.