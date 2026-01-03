Mới nhất
Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Thứ bảy, 16:26 03/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Hà Việt Dũng chia sẻ hành trình hóa thân thành Viễn "Cách em 1 milimet", đồng thời hé lộ hậu trường cảnh quay cõng Ngân (Huyền Lizzie).

Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang đi vào chặng cuối, tạo sức hút mạnh mẽ với khán giả bởi loạt tình tiết đan xen kịch tính và đầy cảm xúc giữa các nhân vật, đặc biệt là diễn biến mối quan hệ giữa Ngân với chồng cô, cũng như mối quan hệ “mơ hồ” giữa Ngân và Viễn. 

Càng về cuối phim, hé lộ sự hiểu lầm trong quá khứ khiến cả hai tiếc nuối. Ngân đã nghĩ Viễn có người khác và bỏ đi uống rượu, cũng vì chuyện này mà cô bị bỏ thuốc mê và sau đó cưới Nghiêm.

'Soái ca' phim VTV Hà Việt Dũng bật mí cảnh cõng Huyền Lizzie trong 'Cách em 1 milimet' - Ảnh 1.

Hà Việt Dũng và Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) là cặp đôi diễn ăn ý trong "Cách em một milimet".

Chia sẻ về vai Viễn trong "Cách em một milimet", theo Hà Việt Dũng, vai diễn này đòi hỏi phong thái hiện đại, phong trần, nên nam diễn viên đã đầu tư nhiều hơn về trang phục, kiểu tóc... Ngoài ra, còn có cơ hội gặp gỡ một CEO công ty game ngoài đời thật, anh cho biết đó là người có phong thái “rất chất”, giúp quan sát và học hỏi để khắc họa nhân vật sống động hơn.

Khi được nhận xét hợp với những vai giàu yếu tố hành động, Hà Việt Dũng thừa nhận điều này “cũng đúng phần nào”. Nên khi đến với một bộ phim tình cảm như "Cách em một milimet", anh phải nghiên cứu tâm lý nhân vật kỹ hơn, đặt mình vào vai Viễn để xử lý tình huống tinh tế và có chiều sâu.

Lằn ranh Tập 29 hé lộ bí mật bức tranh 50 triệu gây nghi vấn về cái chết - Ảnh 3.

Hà Việt Dũng trong vai Viễn phim "Cách em một milimet".

Trong phim, Hà Việt Dũng diễn khá ăn ý với Huyền Lizzie, cả hai được khán giả tiếc nuối bởi mối tình thời học trò đẹp, nhưng lại không đến được với nhau. Khi trưởng thành, Viễn vẫn âm thầm bên Ngân, dù cố tỏ ra lạnh lùng nhưng lại quan tâm, chia sẻ với người mà anh đã luôn giữ trong tim. 

Cặp Ngân – Viễn tái hiện hình ảnh đôi tình nhân năm xưa từng bỏ lỡ nhau, giờ gặp lại với một lớp vỏ lịch thiệp, giữ khoảng cách… nhưng bên trong là những cảm xúc chưa từng nguôi ngoai. Sự ấm áp, quan tâm và những rung động thầm lặng giữa họ khiến khán giả càng xem càng thấy “hồi hộp”, mong chờ kết cục “về với nhau” giữa họ. Khán giả đã từng “tan chảy” trước khoảnh khắc Viễn cõng Ngân say mèm về nhà - một cảnh vừa lãng mạn vừa chất chứa nhiều nỗi buồn.

'Soái ca' phim VTV Hà Việt Dũng bật mí cảnh cõng Huyền Lizzie trong 'Cách em 1 milimet' - Ảnh 3.

Hà Việt Dũng và Huyền Lizzie đã có cảnh quay lãng mạnh khiến khán giả mong cái kết có hậu ở cuối phim.

Nhắc lại cảnh hậu trường Viễn cõng Ngân trong phim, Hà Việt Dũng bật mí chỉ một cảnh nhưng phải quay đi quay lại ít nhất ba lần vì có đủ góc cận, trung và toàn. “Khó nhất là vừa cõng bạn diễn, vừa phải giữ dáng thật đẹp, không được thở gấp và vẫn nhớ lời thoại”, Dũng hài hước kể. Anh còn dí dỏm đùa rằng: “May quá, Huyền Lizzie giữ cân tốt nên Dũng cảm thấy khá nhẹ nhàng”.

Về diễn biến tiếp theo của "Cách em một milimet", Hà Việt Dũng hé lộ cặp đôi Viễn – Ngân sẽ đối mặt những bước ngoặt mới, đặc biệt ở phần cuối phim.

'Soái ca' phim VTV Hà Việt Dũng bật mí cảnh cõng Huyền Lizzie trong 'Cách em 1 milimet' - Ảnh 4.

Diễn viên Hà Việt Dũng.

Diễn viên Hà Việt Dũng sinh năm 1987 là người dân tộc Mường, sinh ra trong gia đình nghèo khó ở tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ). Trước khi được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên, Hà Việt Dũng từng mưu sinh với công việc như phục vụ nhà hàng, bán nước mía…

Bước ngoặt cuộc đời của Hà Việt Dũng là khi anh đoạt giải Siêu mẫu Việt Nam 2011. Từ bệ phóng này, anh được chú ý bởi khuôn mặt góc cạnh, ngoại hình bắt mắt. Hà Việt Dũng được khán giả yêu mến ví như "soái ca" phim VTV, anh đã tham gia nhiều bộ phim như: "Mùa hè lạnh", "Hương Ga", "Mộng phù hoa", "Ngược chiều nước mắt", "Lựa chọn cho số phận", "Hãy nói lời yêu", "Người tình", "Bão ngầm", "Anh có phải đàn ông không", "Cuộc chiến không giới tuyến"...

Chứng kiến Duyên van nài tình cảm với Hiếu, Bách lập tức hủy hônChứng kiến Duyên van nài tình cảm với Hiếu, Bách lập tức hủy hôn

GĐXH - Trong tập 36 phim "Cách em 1 milimet", Duyên mất kiểm soát khi thấy Hiếu theo đuổi Tú và cũng từ đây bộ mặt thật của cô đã bị phơi bày.

Hòa Minzy và "Bắc Bling" lập kỷ lục tại Làn Sóng Xanh 2025Hòa Minzy và 'Bắc Bling' lập kỷ lục tại Làn Sóng Xanh 2025

GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy cùng ca khúc "Bắc Bling" với 8 đề cử, ghi dấu kỷ lục mới của giải thưởng Làn Sóng Xanh.


Tòa soạn Quảng cáo
Top