Phim Tết của Trấn Thành ra rạp đúng mùng Một có chi tiết ám ảnh, căng thẳng
GĐXH - Ê-kíp "Thỏ Ơi!!" ra mắt tập phim Phía sau ống kính đầu tiên, hé lộ hình ảnh hậu trường của LyLy và Pháo, cũng như lý do lựa chọn diễn viên của đạo diễn Trấn Thành.
Sự quan tâm của khán giả dành cho phim điện ảnh "Thỏ Ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành ngày một nóng lên, sau khi toàn bộ dàn diễn viên đã được giới thiệu trong showcase vào ngày 21/1/2025 trước đó. Dàn diễn viên trẻ trung có nhiều gương mặt lần đầu chạm ngõ điện ảnh và trong tập phim Behind the scene (Phía sau hậu trường), đạo diễn Trấn Thành đã chia sẻ rõ hơn về hai nữ diễn viên chính: Pháo và LyLy.
Trấn Thành cũng tiết lộ "Thỏ Ơi!!" mang màu sắc rất khác, lần đầu xuất hiện trong phim của anh. Với các tác phẩm trước đây, Trấn Thành thường tập trung vào thể loại tâm lý tình cảm gia đình cùng nhiều yếu tố hài hước, nhưng ở "Thỏ Ơi!!" sẽ là những câu chuyện tình yêu, vừa kịch tính vừa gai góc, với màu sắc của thriller, ma mị và ám ảnh. Những hình ảnh first look đã được công bố cũng tiết lộ bầu không khí của phim khi tập trung chủ đạo vào các màu trắng, đen và đỏ, cũng như dàn nhân vật luôn đeo mặt nạ hình thú.
Trong tập hậu trường, đoàn làm phim cũng chia sẻ một số cảnh quay tranh cãi kịch liệt và bùng nổ, những cuộc đối thoại chứa đầy sự nghi kỵ lẫn nhau. Trấn Thành cho biết, anh luôn hướng đến sự mới mẻ trong các sản phẩm của mình, do đó, anh luôn muốn thử sức với nhiều câu chuyện, khai thác nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống.
Một trong những điều mới trong "Thỏ Ơi!!" chính là sự tham gia của những gương mặt mới. LyLy và Pháo đều có những bước chân đầu tiên vào thế giới điện ảnh, sau nhiều vòng tuyển chọn với đoàn làm phim và Trấn Thành. Đạo diễn cho biết, tiêu chí lựa chọn diễn viên của anh luôn là hợp vai, chứ không phụ thuộc vào kinh nghiệm diễn xuất. Anh cảm nhận được sự tương đồng trong linh hồn của nhân vật với hai nữ ca sĩ trẻ đình đám hiện nay. Tiếp lời Trấn Thành, LyLy và Pháo đều chia sẻ họ kết nối với nhân vật của mình trong nhiều khía cảnh. Ở Nhật Hạ, Pháo cho biết mình đã từng trải qua một số chuyện giống cô gái ấy, khiến cô dễ dàng cảm thấy "mình là Nhật Hạ". Còn LyLy lại thấy tương đồng với Hải Linh ở tính cách mạnh mẽ, độc lập, thích được truyền cảm hứng cho mọi người, nhưng cũng có một chút khô khan trong tâm hồn.
Teaser tập 1 của phim "Thỏ Ơi!!".
"Thỏ Ơi!!" cũng đánh dấu sự trở lại của Trấn Thành ở vai trò diễn viên với nhiều thời lượng hơn, thay vì những vai nhỏ hài hước như trong "Bộ Tứ Báo Thủ". Anh tiết lộ, ban đầu anh dự định sẽ chỉ làm đạo diễn trong dự án mới nhất này nhưng rồi lại nghĩ cho người hâm mộ muốn đến gặp "ông diễn viên Trấn Thành" ở rạp dịp Tết; thêm vào đó là sự rút lui của một diễn viên nên anh quyết định đảm nhận cả hai vai trò trong "Thỏ Ơi!!" Đây là một cuộc căng não của anh vì tư duy của hai vai trò này rất khác nhau nên đòi hỏi Trấn Thành phải tách biệt bản thân ra khi lên trường quay. Thêm vào đó, "Thỏ Ơi!!" mang màu sắc bí ẩn, kịch tính khác hẳn phong cách trước đây, tập phim hậu trường cũng hé lộ cảnh nhân vật Trần Kim của Trấn Thành giận dữ đập phá đồ đạc. Có thể thấy được thử thách lớn của Trấn Thành trong sản phẩm mới khi phải liên tục cân bằng hai vai trò đạo diễn và diễn viên của mình.
Điện ảnh Việt đã quen thuộc với sự góp mặt của đạo diễn Trấn Thành vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán, lần này "Thỏ Ơi!!" cũng không ngoại lệ khi ra rạp vào Mùng 1 Tết (17/2/2025). Đạo diễn bày tỏ, anh cảm thấy biết ơn khi được khán giả ủng hộ và mình cũng đã tạo ra một thói quen cho khán giả ra rạp xem phim hay vào ngày Tết. Chính vì vậy, với tinh thần không muốn lặp lại chính mình cũng như không muốn chiêu đãi khán giả mãi một món, "Thỏ Ơi!!" sẽ là một món ăn, một trải nghiệm hoàn toàn mới đến từ Trấn Thành.
Bà Ánh quyết định nhận bé Nhi làm con gái
GĐXH - Bé Nhi đã quyết định ở lại, bà Ánh vui và xúc động nhận con riêng của chồng làm con gái.
