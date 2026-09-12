Pho tượng gỗ hình người nghi là tượng cổ dạt vào bờ biển

Chiều 12/9, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Lò, Nghệ An cho biết đơn vị đã cử cán bộ xác minh thông tin người dân phản ánh về một pho tượng gỗ nghi là tượng cổ trôi dạt vào bờ biển.



Pho tượng gỗ được phát hiện trôi dạt vào bờ biển Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh: Đức Nghĩa

Trước đó, một số người dân phát hiện pho tượng tại khu vực bãi biển thuộc khối Nghi Thu, phường Cửa Lò. Theo một nhân chứng, pho tượng nằm trên bãi cát, hướng mặt về phía đảo Lan Châu. Tượng cao khoảng 60cm, bên ngoài bám nhiều bùn đất và có dấu hiệu bong tróc, có thể do ngâm nước trong thời gian dài.

Phần miệng, cằm và tai tượng vẫn còn lớp sơn bên ngoài. Pho tượng được tạc hình một người đàn ông ngồi trên bục gỗ, mặc trang phục kiểu xưa, đầu đội mũ. Hai tay người này đặt trước ngực, phía trước có một vật giống chiếc khăn.

Cùng thời điểm, người dân cũng phát hiện một chiếc bình gốm trôi dạt vào bờ biển, gần khu vực có pho tượng.

Người dân phục chế pho tượng sau khi đưa từ bãi biển về. Ảnh: Tâm Phạm

Sau khi hình ảnh pho tượng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi về nguồn gốc của hiện vật. Có ý kiến cho rằng đây có thể là tượng thờ từ một cơ sở tín ngưỡng, bị nước cuốn trôi. Tuy nhiên, những thông tin này hiện chưa được cơ quan chuyên môn xác nhận.

Theo ông Hoàng Ngọc Cừ, sáng 11/9, khi cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Lò đến nơi người dân phản ánh phát hiện pho tượng thì không thấy tượng nữa.

Một số người dân sống gần khu vực cho biết pho tượng đã được một người dân ở phường Cửa Lò đưa đi phục chế, sửa chữa.

Đến chiều 12/9, cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn gốc của pho tượng cũng như chưa có kết luận về niên đại, giá trị của hiện vật.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Lò đang tiếp tục xác minh thông tin liên quan đến pho tượng.