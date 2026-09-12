Hà Nội: Mắc kẹt trong thang máy ở tầng 7 giữa đêm, một người được cứu thoát trong gang tấc

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 00 giờ 29 phút ngày 11/9/2026, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 14 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) tiếp nhận tin báo khẩn cấp từ người dân về một sự cố thang máy xảy ra tại nhà dân ở số 2 ngõ 81 đường Âu Cơ, phường Tây Hồ khiến 1 người bị kẹt cứng bên trong cabin.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng thiết bị chuyên dụng mở cửa cabin thang máy. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi nhận thông tin, đơn vị lập tức báo cáo Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội, đồng thời xuất 1 xe chữa cháy cùng 1 xe cứu nạn, cứu hộ và các cán bộ, chiến sĩ tức tốc lên đường đến hiện trường triển khai phương án ứng cứu.

Khi tiếp cận hiện trường, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng xác định chiếc thang máy gặp sự cố đang dừng ở khu vực tầng 7 của ngôi nhà, bên trong có 1 nạn nhân đang hoảng loạn vì mắc kẹt. Nhận định tình hình mang tính cấp bách,

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chỉ huy hiện trường, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình, sử dụng máy banh thủy lực kết hợp cùng các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng để tiếp cận, chèn tạo khoảng trống và mở cửa cabin thang máy.

Người mắc kẹt đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: CAHN

Sau khoảng 15 phút nỗ lực triển khai (đến khoảng 00 giờ 45 phút cùng ngày), lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phá mở thành công cửa cabin, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Thời điểm được giải cứu, tình trạng sức khỏe và tinh thần của nạn nhân đã hoàn toàn ổn định.

Hành động phản ứng nhanh nhạy, tinh thần mưu trí, dũng cảm và không quản ngại khó khăn trong đêm của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, tiếp tục tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", củng cố thêm niềm tin yêu của nhân dân Thủ đô.

Hà Nội: Phá 'chuồng cọp', giải cứu 2 người mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng GĐXH - Rạng sáng ngày 3/9, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà cao tầng trên địa bàn phường Phú Lương (Hà Nội). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời phá "chuồng cọp", giải cứu an toàn 2 người mắc kẹt và khống chế hoàn toàn ngọn lửa.



