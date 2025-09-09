Thay đổi nhỏ trong chế độ ăn giúp ngăn ngừa bệnh đái tháo đường
Đái tháo đường đang trở thành mối lo ngại phổ biến và gây ra nhiều biến chứng. Có thể chủ động phòng ngừa căn bệnh này từ những thói quen đơn giản và chế độ ăn uống hằng ngày.
1. Ăn chế độ ăn Địa Trung Hải kết hợp thay đổi lối sống giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường
Việc thay đổi chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh không chỉ giúp chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn hỗ trợ ngăn ngừa được bệnh đái tháo đường .
Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy, chế độ ăn Địa Trung Hải mang lại sức khỏe tốt hơn bao gồm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2 thông qua cải thiện độ nhạy insulin và giảm viêm.
Trong một nghiên cứu mới nhất, các nhà nghiên cứu từ 23 trường đại học ở Tây Ban Nha và Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan đã chứng minh, thực hiện những thay đổi nhỏ và bền vững trong chế độ ăn uống và lối sống có thể ngăn ngừa hàng triệu ca mắc bệnh đái tháo đường trên toàn thế giới.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc thực hiện chế độ ăn Địa Trung Hải kết hợp với giảm lượng calo nạp vào, hoạt động thể chất vừa phải và sự hỗ trợ chuyên nghiệp để giảm cân có thể giảm 31% nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2.
"Trên thực tế, việc bổ sung kiểm soát lượng calo và hoạt động thể chất vào chế độ ăn Địa Trung Hải đã ngăn ngừa được khoảng ba trong số 100 người mắc bệnh đái tháo đường - một lợi ích rõ ràng và có thể đo lường được đối với sức khỏe cộng đồng", một trong những tác giả của nghiên cứu, Giáo sư Miguel Martínez-González tại Đại học Navarra và Giáo sư thỉnh giảng về dinh dưỡng tại Trường Harvard Chan cho biết.
2. Lợi ích của chế độ ăn Địa Trung Hải với sức khỏe và bệnh đái tháo đường
Chế độ ăn Địa Trung Hải là một mô hình ăn uống chủ yếu dựa trên nguồn thực phẩm từ thực vật, bao gồm ngũ cốc nguyên hạt , trái cây, rau, các loại đậu, quả hạch, dầu ô liu, thảo mộc và gia vị khác. Các loại thực phẩm khác như protein động vật được ăn với số lượng ít hơn, trong đó protein động vật chủ yếu là cá và hải sản.
Nhiều chuyên gia dinh dưỡng coi chế độ ăn này là một trong những cách ăn uống lành mạnh nhất vì nó chứa nhiều thực phẩm chống viêm và được xây dựng dựa trên các thành phần có nguồn gốc thực vật và chất béo lành mạnh giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và tăng tuổi thọ.
Chế độ ăn Địa Trung Hải có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường dựa vào các yếu tố: Giảm viêm, ổn định đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin.
Chế độ ăn Địa Trung Hải tập trung vào các loại carbohydrate phức hợp từ ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau củ, được tiêu hóa chậm hơn so với tinh bột tinh chế. Điều này giúp ngăn ngừa đường huyết tăng đột biến sau bữa ăn.
Các loại thực phẩm như trái cây, rau, cá béo, dầu ô liu và các hợp chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm giúp giảm tình trạng viêm mạn tính trong cơ thể. Tình trạng viêm kéo dài là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến kháng insulin, yếu tố tiền đề của bệnh đái tháo đường type 2.
Chất béo không bão hòa đơn có trong dầu ô liu, quả bơ và các loại hạt đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện độ nhạy insulin. Điều này có nghĩa là các tế bào của cơ thể sẽ phản ứng tốt hơn với insulin, giúp glucose (đường) đi vào tế bào một cách hiệu quả hơn. Khi insulin hoạt động tốt, nguy cơ phát triển bệnh đái tháo đường sẽ giảm đi đáng kể.
Thu Phương
