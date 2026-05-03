Cô gái 20 tuổi nhập viện vì biến chứng đái tháo đường chỉ từ dấu hiệu tưởng da “bẩn”

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, Khoa Nội tiết của bệnh viện đã tiếp nhận một người bệnh 20 tuổi nhập viện trong tình trạng khát nước nhiều, tiểu nhiều, đau bụng vùng thượng vị.

Khai thác bệnh sử cho thấy, trước đó người bệnh đã xuất hiện: Da vùng cổ, nách sậm màu; da dày lên, sần, mịn như nhung. Đây chính là dấu gai đen, tuy nhiên người bệnh nghĩ chỉ là da "bẩn" nên không đi khám.

Sau một thời gian, các triệu chứng xuất hiện rõ rệt hơn. Khi đến bệnh viện khám, bệnh đã tiến triển nặng.

Bệnh nhân bị nhiễm toan ceton do đái tháo đường khiến da bị sạm màu. Ảnh: BVCC

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân tại bệnh viện cho thấy:

- Đường huyết rất cao.

- Chỉ số đường huyết tăng kéo dài trong thời gian dài.

- Xuất hiện chất "ceton" trong nước tiểu (dấu hiệu cơ thể đang thiếu insulin).

- Máu bị "toan" (mất cân bằng, nguy hiểm).

- Có dấu hiệu suy thận cấp.

- Thừa cân, tiền béo phì.

Những dấu hiệu này cho thấy người bệnh bị nhiễm toan ceton do đái tháo đường – một biến chứng cấp tính nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau đó, bác sĩ đã cho người bệnh được: Bù dịch, điện giải tích cực; kiểm soát đường huyết bằng insulin; theo dõi và điều trị toàn diện.

Sau 2 tuần điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: Hết đau bụng, tình trạng toàn thân ổn định, chức năng thận trở về bình thường, đường huyết được kiểm soát tốt. Người bệnh được ra viện và tiếp tục điều trị ngoại trú.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, dấu gai đen là một bệnh da liễu đặc trưng bởi các mảng da sẫm màu (nâu hoặc đen), dày lên và sờ vào có cảm giác sần sùi, mượt như nhung. Nó thường xuất hiện tại các vùng nếp gấp cơ thể như cổ, nách, bẹn, khuỷu tay, đầu gối.

Đây là dấu hiệu của kháng insulin, yếu tố chính dẫn đến tiền đái tháo đường, tiểu đường tuýp 2 hoặc rối loạn chuyển hóa.

Nếu xuất hiện dấu gai đen nên:

- Kiểm tra đường máu sớm.

- Khám chuyên khoa nội tiết.

- Điều chỉnh chế độ ăn, giảm cân.

- Tăng cường vận động.

