Cô gái 20 tuổi nhập viện vì biến chứng đái tháo đường chỉ từ dấu hiệu tưởng da “bẩn”

Chủ nhật, 19:03 03/05/2026 | Dân số và phát triển
L.Vũ
GĐXH - Thấy da vùng cổ, nách sậm màu nghĩ chỉ là da “bẩn” không đi khám, cô gái 20 tuổi nhập viện cấp cứu khi phát hiện bị nhiễm toan ceton do đái tháo đường.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, Khoa Nội tiết của bệnh viện đã tiếp nhận một người bệnh 20 tuổi nhập viện trong tình trạng khát nước nhiều, tiểu nhiều, đau bụng vùng thượng vị.

Khai thác bệnh sử cho thấy, trước đó người bệnh đã xuất hiện: Da vùng cổ, nách sậm màu; da dày lên, sần, mịn như nhung. Đây chính là dấu gai đen, tuy nhiên người bệnh nghĩ chỉ là da "bẩn" nên không đi khám.

Sau một thời gian, các triệu chứng xuất hiện rõ rệt hơn. Khi đến bệnh viện khám, bệnh đã tiến triển nặng.

Bệnh nhân bị nhiễm toan ceton do đái tháo đường khiến da bị sạm màu. Ảnh: BVCC

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân tại bệnh viện cho thấy:

- Đường huyết rất cao.

- Chỉ số đường huyết tăng kéo dài trong thời gian dài.

- Xuất hiện chất "ceton" trong nước tiểu (dấu hiệu cơ thể đang thiếu insulin).

- Máu bị "toan" (mất cân bằng, nguy hiểm).

- Có dấu hiệu suy thận cấp.

- Thừa cân, tiền béo phì.

Những dấu hiệu này cho thấy người bệnh bị nhiễm toan ceton do đái tháo đường – một biến chứng cấp tính nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau đó, bác sĩ đã cho người bệnh được: Bù dịch, điện giải tích cực; kiểm soát đường huyết bằng insulin; theo dõi và điều trị toàn diện.

Sau 2 tuần điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: Hết đau bụng, tình trạng toàn thân ổn định, chức năng thận trở về bình thường, đường huyết được kiểm soát tốt. Người bệnh được ra viện và tiếp tục điều trị ngoại trú.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, dấu gai đen là một bệnh da liễu đặc trưng bởi các mảng da sẫm màu (nâu hoặc đen), dày lên và sờ vào có cảm giác sần sùi, mượt như nhung. Nó thường xuất hiện tại các vùng nếp gấp cơ thể như cổ, nách, bẹn, khuỷu tay, đầu gối.

Đây là dấu hiệu của kháng insulin, yếu tố chính dẫn đến tiền đái tháo đường, tiểu đường tuýp 2 hoặc rối loạn chuyển hóa.

Nếu xuất hiện dấu gai đen nên:

- Kiểm tra đường máu sớm.

- Khám chuyên khoa nội tiết.

- Điều chỉnh chế độ ăn, giảm cân.

- Tăng cường vận động.

Bé gái 7 tuổi phát hiện tiền đái tháo đường từ dấu hiệu nhiều trẻ em Việt mắc phải

GĐXH - Bé gái 7 tuổi tại Hà Nội còn được phát hiện hàng loạt rối loạn chuyển hóa nguy hiểm như tiền đái tháo đường, kháng insulin và nguy cơ dậy thì sớm... bắt nguồn từ tình trạng béo phì.

Người bệnh đái tháo đường cần ăn bao nhiêu muối để an toàn cho tim mạch?

Khi mắc bệnh đái tháo đường, bên cạnh việc kiểm soát tinh bột, người bệnh cần đặc biệt chú ý đến lượng muối tiêu thụ. Việc nạp quá nhiều natri có thể làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch nghiêm trọng.

Nỗi lo thiếu sữa, mất sữa luôn là nỗi ám ảnh của nhiều bà mẹ mới sinh. Làm sao để sữa mẹ về một cách tự nhiên? Hãy cùng khám phá 11 bí quyết giúp mẹ đủ sữa nuôi con.

Dù gây ra nhiều phiền toái và khó chịu, phần lớn các trường hợp ngứa 'vùng kín' nhẹ đều được làm dịu bằng những biện pháp chăm sóc cơ bản tại nhà dưới đây.

Mãn kinh trước tuổi 40 được coi là mãn kinh sớm. Điều này khiến những phụ nữ mãn kinh sớm có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn, đặc biệt là nguy cơ tim mạch.

Ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Mặc dù có nhiều yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh này nhưng một yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua là quan hệ tình dục sớm.

GĐXH - Bé 4 tuổi bị thận ứ nước độ III do dị tật bẩm sinh, thận to gấp đôi bình thường. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy thận nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.

GĐXH - Bé gái 7 tuổi tại Hà Nội còn được phát hiện hàng loạt rối loạn chuyển hóa nguy hiểm như tiền đái tháo đường, kháng insulin và nguy cơ dậy thì sớm... bắt nguồn từ tình trạng béo phì.

Ngứa âm đạo không chỉ gây ra sự khó chịu, mất tự tin trong sinh hoạt mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý phụ khoa. Tham khảo 7 biện pháp khắc phục tại nhà đơn giản, lành tính giúp làm dịu cơn ngứa và bảo vệ sức khỏe vùng kín.

Nhiều phụ nữ chỉ chú ý bổ sung canxi khi bước vào tuổi trung niên, nhưng đây là sai lầm phổ biến. Canxi cần được tích lũy từ sớm để đạt đỉnh khối lượng xương, giúp phòng ngừa loãng xương và gãy xương về sau.

Đây là nỗi băn khoăn của nhiều phụ nữ khi trong gia đình có mẹ hoặc chị em gái mắc ung thư vú. Để hiểu thêm về vấn đề này, cần tìm hiểu về khả năng di truyền của ung thư vú và các biện pháp giảm thiểu nguy cơ.

GĐXH - Không ăn cơm, kiêng hoàn toàn tinh bột suốt nhiều năm vì sợ tăng insulin, chị Châu (31 tuổi) phải đối mặt với suy buồng trứng sớm, nguy cơ vô sinh.

