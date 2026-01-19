Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc

Thứ hai, 08:30 19/01/2026 | Thời trang
Minh Nhật
Minh Nhật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly đang là cái tên "gây sốt" mạng xã hội khi được người hâm mộ tích cực ghép đôi với tiền đạo Đình Bắc của U23 Việt Nam. Không chỉ xinh đẹp, Cẩm Ly còn gây ấn tượng với phong cách thời trang đa dạng, cuốn hút.

Sau chuỗi màn trình diễn ấn tượng trong màu áo các đội tuyển quốc gia, từ SEA Games 33 cho tới U23 châu Á, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, quê Nghệ An) nhanh chóng trở thành gương mặt được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng phong độ ổn định và lối chơi nhiệt huyết trên sân cỏ, đời sống cá nhân của tiền đạo trẻ cũng thu hút sự chú ý không kém.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 1.
Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 2.

Cụm từ "Đình Bắc và Cẩm Ly" bất ngờ xuất hiện trên hot search, kéo theo làn sóng "đẩy thuyền" mạnh mẽ từ cộng đồng mạng dành cho cặp đôi trai tài gái sắc.

Những ngày gần đây, loạt từ khóa liên quan đến Đình Bắc liên tục lọt top tìm kiếm. Đáng chú ý nhất là cụm từ "Đình Bắc và Cẩm Ly" bất ngờ xuất hiện trên hot search, kéo theo làn sóng "đẩy thuyền" mạnh mẽ từ cộng đồng mạng dành cho cặp đôi trai tài gái sắc.

Nguồn cơn bắt đầu từ những tương tác tưởng chừng rất nhỏ trên Instagram của cả hai, dù họ không theo dõi nhau.

Theo đó, Đình Bắc từng thả tim một bức ảnh của Cẩm Ly vào tháng 12/2025, Ở chiều ngược lại, Á hậu Cẩm Ly cũng thả tim cho Đình Bắc vào cùng thời điểm, ngay sau khi U22 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games. 

Hành động dù rất nhỏ nhưng vẫn nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, hiện tại, lượt yêu thích này đã không còn hiển thị nhưng fan hâm mộ vẫn không ngừng nhắc tên Cẩm Ly – Đình Bắc.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Cẩm Ly giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Cẩm Ly tên đầy đủ là Nguyễn Thị Cẩm Ly sinh năm 2003, quê Đắk Lắk, là người mẫu ảnh, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam. Năm 2024 cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam và giành ngôi Á hậu 2. Suốt cuộc thi, cô vào top 5 Người đẹp thời trang, top 10 Gương mặt khả ái, top 6 Người đẹp nữ công gia chánh. Ngoài ra, cô giành giải phụ Người đẹp khu vực Tây Nguyên.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 4.

Sở hữu vẻ đẹp mong manh, nữ tính và vóc dáng mảnh mai, nhiều khán giả gọi Nguyễn Thị Cẩm Ly là 'thần tiên tỷ tỷ'.

Sở hữu vẻ đẹp mong manh, nữ tính và vóc dáng mảnh mai, nhiều khán giả gọi cô là 'thần tiên tỷ tỷ'. Với chiều cao khoảng 1,70 m, Cẩm Ly hiện theo đuổi công việc người mẫu tự do. Đời thường, Á hậuchuộng style đa dạng, khi gợi cảm nhưng có lúc lại rất giản dị, mộc mạc nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng.

Ngắm phong cách thời trang đời thường của Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly
Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 5.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 6.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 7.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 8.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 9.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 10.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 11.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 12.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 13.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 14.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 15.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 16.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 17.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 18.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 19.

Phong cách đời thường của người đẹp quê Đăk Lăk đang được 'đẩy thuyền' với cầu thủ Đình Bắc - Ảnh 20.

Á hậu Cẩm Ly: Nàng thơ khiến cộng đồng mạng gọi tên Đình Bắc nhiều nhất lúc nàyÁ hậu Cẩm Ly: Nàng thơ khiến cộng đồng mạng gọi tên Đình Bắc nhiều nhất lúc này

GĐXH - Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly – cái tên đang bất ngờ "gây sốt" mạng xã hội khi được người hâm mộ tích cực ghép đôi với tiền đạo Đình Bắc của U23 Việt Nam.

Đình Bắc ngoài sân cỏ: Gu ăn mặc tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính cuốn hútĐình Bắc ngoài sân cỏ: Gu ăn mặc tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính cuốn hút

GĐXH - Không chỉ thi đấu ấn tượng, tiền vệ Đình Bắc còn ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi phong cách đời thường đơn giản nhưng khỏe khoắn.

 

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Đình Bắc ngoài sân cỏ: Gu ăn mặc tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính cuốn hút

Đình Bắc ngoài sân cỏ: Gu ăn mặc tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính cuốn hút

Thời trang - 17 giờ trước

GĐXH - Không chỉ thi đấu ấn tượng, tiền vệ Đình Bắc còn ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi phong cách đời thường đơn giản nhưng khỏe khoắn.

Tóc Tiên ở tuổi 37 có sắc vóc 'hack tuổi' ngỡ ngàng ra sao?

Tóc Tiên ở tuổi 37 có sắc vóc 'hack tuổi' ngỡ ngàng ra sao?

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Tóc Tiên dù đã bước sang tuổi 37 nhưng nhờ những bí quyết giữ nhan sắc thông minh và hiệu quả nên cô luôn trẻ trung.

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Thời trang - 4 ngày trước

GĐXH - Phượng Chanel sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, chị vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ đẹp cùng thần thái rất sang dù đã ở tuổi gần 50.

Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng lại gây chú ý với diện mạo khác lạ

Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng lại gây chú ý với diện mạo khác lạ

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy bất ngờ thay đổi phong cách thời trang và kiểu tóc, thu hút sự chú ý từ fan sắc đẹp.

Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Loạt ảnh mới đăng tải của Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh - diện áo yếm tông màu pastel trong không gian xưa đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội.

Huyền Baby gây chú ý với concept ngập sắc đỏ 'mã đáo thành công'

Huyền Baby gây chú ý với concept ngập sắc đỏ 'mã đáo thành công'

Đẹp - 2 tuần trước

GĐXH - Huyền Baby thu hút sự chú ý với clip chào 2026 cùng sắc đỏ rực rỡ. Diện áo dài ren đỏ và thần thái cuốn hút, cô gửi gắm thông điệp may mắn cho năm mới.

Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đẹp - 2 tuần trước

GĐXH - Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý với outfit thanh lịch và phụ kiện đắt giá tại đám cưới bạn thân. Trang phục tinh tế và phong cách trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp nữ tính của Hoa hậu Việt Nam 2020.

8 cách làm mới phong cách với trang phục trắng trong mùa đông 2025

8 cách làm mới phong cách với trang phục trắng trong mùa đông 2025

Thời trang - 2 tuần trước

Những bộ trang phục trắng trên sàn diễn mùa đông toát lên vẻ tự tin và thanh lịch. Dưới đây là 8 cách phối đồ trắng giúp nâng tầm phong cách trong mùa đông.

Hoa hậu quê Đà Nẵng khác lạ trong bộ ảnh cuối năm

Hoa hậu quê Đà Nẵng khác lạ trong bộ ảnh cuối năm

Đẹp - 2 tuần trước

GĐXH - Chiêm ngưỡng bộ ảnh mới của Hoa hậu quê Đà Nẵng - Huỳnh Thị Thanh Thủy, nơi cô khắc họa vẻ đẹp giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Bộ sưu tập của NTK Lê Thanh Hòa mang đến thông điệp về di sản văn hóa độc đáo.

Siêu mẫu nổi tiếng phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thập niên 2000 ở tuổi U50 vẫn tỏa sáng trên sàn catwalk

Siêu mẫu nổi tiếng phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thập niên 2000 ở tuổi U50 vẫn tỏa sáng trên sàn catwalk

Thời trang - 3 tuần trước

GĐXH - Siêu mẫu Ngọc Nga mới đây khiến khán giả bất ngờ khi một lần nữa xuất hiện trên sàn catwalk. Dù ở tuổi trung niên nhưng nhan sắc lẫn kỹ năng tạo dáng của cô vẫn khiến thế hệ đàn em nể phục.

Xem nhiều

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Xuống phố mùa đông với áo da đẹp như Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh

Thời trang

GĐXH - Áo da luôn là lựa chọn hoàn hảo cho phong cách tối giản, đồng thời mang đến sự năng động khi các sao Việt Tăng Thanh Hà, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh... xuống phố mùa đông.

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Sau 5 năm chia tay Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel ở tuổi trung niên vẫn 'hack' tuổi và sang chảnh

Thời trang
Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Con gái MC Quyền Linh lại 'gây thương nhớ' với áo yếm cách điệu

Đẹp
Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đỗ Thị Hà gây chú ý khi diện cây đồ hiệu trăm triệu đi đám cưới

Đẹp
Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào

Nữ chính phim 'Cách em 1 milimet' đón giáng sinh với trang phục màu đỏ ngọt ngào

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top