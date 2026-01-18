Á hậu Cẩm Ly: Nàng thơ khiến cộng đồng mạng gọi tên Đình Bắc nhiều nhất lúc này
GĐXH - Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly – cái tên đang bất ngờ "gây sốt" mạng xã hội khi được người hâm mộ tích cực ghép đôi với tiền đạo Đình Bắc của U23 Việt Nam.
Sau chuỗi màn trình diễn ấn tượng trong màu áo các đội tuyển quốc gia, từ SEA Games 33 cho tới U23 châu Á, Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, quê Nghệ An) nhanh chóng trở thành gương mặt được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.
Không chỉ ghi dấu ấn bằng phong độ ổn định và lối chơi nhiệt huyết trên sân cỏ, đời sống cá nhân của tiền đạo trẻ cũng thu hút sự chú ý không kém.
Những ngày gần đây, loạt từ khóa liên quan đến Đình Bắc liên tục lọt top tìm kiếm. Đáng chú ý nhất là cụm từ "Đình Bắc và Cẩm Ly" bất ngờ xuất hiện trên hot search, kéo theo làn sóng "đẩy thuyền" mạnh mẽ từ cộng đồng mạng dành cho cặp đôi trai tài gái sắc.
Nguồn cơn bắt đầu từ những tương tác tưởng chừng rất nhỏ trên Instagram của cả hai, dù họ không theo dõi nhau.
Theo đó, Đình Bắc từng thả tim một bức ảnh của Cẩm Ly vào tháng 12/2025, dù hiện tại lượt yêu thích này đã không còn hiển thị. Ở chiều ngược lại, Á hậu Cẩm Ly cũng thả tim cho Đình Bắc vào cùng thời điểm, ngay sau khi U22 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games.
Những chi tiết này nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của netizen. Nhiều người đã chụp lại màn hình, đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa hai nhân vật chính và không giấu sự ủng hộ dành cho cặp đôi được cho là rất xứng đôi về ngoại hình lẫn sức ảnh hưởng.
Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng vài lượt "thả tim" trên mạng xã hội chưa thể nói lên điều gì, đôi khi chỉ là hành động vô tình hoặc trượt tay.
Đến thời điểm hiện tại, cả Đình Bắc lẫn Cẩm Ly đều chưa có bất kỳ chia sẻ chính thức nào liên quan đến chuyện tình cảm.
Về phía nữ chính đang được gọi tên, Nguyễn Thị Cẩm Ly sinh năm 2003, quê Đắk Lắk, là Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.
Ngay sau đêm chung kết, cô nhanh chóng gây chú ý nhờ vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú, gương mặt hài hòa cùng khí chất nhẹ nhàng, được đông đảo khán giả ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ".
Sở hữu chiều cao khoảng 1,70 m cùng vóc dáng cân đối, Cẩm Ly hiện theo đuổi công việc người mẫu tự do. Cô từng chia sẻ, để bám trụ với nghề, bản thân luôn giữ tinh thần làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp và không ngừng học hỏi để tạo dấu ấn cá nhân bằng phong cách riêng.
Trên mạng xã hội, Á hậu Cẩm Ly thường xuyên đăng tải những hình ảnh mang phong cách gợi cảm, sang chảnh.
Trước những thắc mắc xoay quanh cuộc sống có phần hào nhoáng, người đẹp thẳng thắn cho biết phần lớn trang phục, phụ kiện đắt tiền trong các bộ ảnh đều là đồ mượn hoặc do đối tác chuẩn bị.
"Tôi xây dựng hình ảnh bên ngoài có hơi hào nhoáng một chút, nhưng tôi không phải 'phú bà'", cô từng chia sẻ.
Sau khi đăng quang, Cẩm Ly cho biết cô muốn tập trung cho việc học, song song với việc cân bằng các hoạt động nghệ thuật và hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm trong nhiệm kỳ Á hậu.
"Tôi đang cố gắng xây dựng hình ảnh một người truyền cảm hứng tích cực đến các bạn trẻ và học hỏi mỗi ngày để hoàn thiện bản thân", người đẹp nói.
Trong khi đó, câu chuyện giữa Đình Bắc và Cẩm Ly vẫn đang dừng lại ở những đồn đoán từ cộng đồng mạng.
Dẫu chưa có lời xác nhận, nhưng sự kết hợp giữa một tiền đạo trẻ tài năng và một nàng Á hậu sở hữu nhan sắc nổi bật vẫn đủ khiến người hâm mộ bàn tán không ngừng.
Bà Tứ - người vợ đảm đang của ông Sách trong phim 'Lằn ranh' ở đời thực đã lên chức bà ngoạiGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng mới đây đã hóa thân vào vai bà Tứ - vợ ông Sách (NSND Trung Anh thủ vai) trong phim "Lằn ranh". Ở trên phim lẫn đời thực, nữ nghệ sĩ gạo cội của làng kịch đất Bắc đều hết lòng cho gia đình.
Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ýThế giới showbiz - 5 giờ trước
GĐXH - Xuất hiện sau nhiều năm sống kín tiếng, Hoa hậu Việt Nam 1998 - Ngọc Khánh - khiến công chúng tò mò về cuộc sống hiện tại nơi xứ người và lựa chọn "già đi bình thản" của mình.
Dũng Hớn hé lộ cái kết của Chiến 'đo' trong phim 'Cách em 1 milimet'Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Dũng Hớn bật mí về cái kết của Chiến "đo" - nhân vật hài hước gây ấn tượng với khán giả phim "Cách em 1 milimet".
NSND Trung Anh lần đầu diễn chung phim cùng diễn viên Quốc Tuấn khiến NSND Trần Lực tò mòGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - NSND Trung Anh và Quốc Tuấn hiếm hoi chung khung hình, hé lộ dự án chung khiến NSND Trần Lực và khán giả quan tâm.
Cuộc sống của Tóc Tiên sau ly hôn Hoàng TouliverThế giới showbiz - 11 giờ trước
Sau khi xác nhận ly hôn với Hoàng Touliver, cuộc sống của Tóc Tiên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.
Nhóm nhạc 7 'nam thần' được thành lập sau chung kết 'Tân binh toàn năng'Giải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Với tên gọi UPRIZE mang tinh thần "Vươn lên", nhóm nhạc 7 thành viên đã được ra đời từ chương trình "Tân binh toàn năng".
Sắc vóc bạn gái tin đồn của tiền đạo Nguyễn Đình BắcGiải trí - 15 giờ trước
Người đẹp được cho đang có mối quan hệ tình cảm với cầu thủ Nguyễn Đình Bắc sở hữu nhan sắc nổi bật cùng gu thời trang sang chảnh.
Con gái tròn 4 tháng tuổi, vợ chồng H'Hen Niê có tâm sự gây chú ýGiải trí - 15 giờ trước
GĐXH - H'Hen Niê hạnh phúc khoe con gái tròn 4 tháng tuổi. Nàng hậu chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu và sự thay đổi trong cuộc sống khi làm mẹ.
Hơn 1 thập kỷ gắn bó của Tóc Tiên và Hoàng Touliver trước khi đổ vỡThế giới showbiz - 16 giờ trước
Trước khi "đường ai nấy đi", Tóc Tiên và ông xã Hoàng Touliver từng được xem là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất nhì showbiz Việt.
Học vấn đáng nể của dàn MC chương trình 'Ai là triệu phú'Câu chuyện văn hóa - 17 giờ trước
Không chỉ ghi dấu ấn bởi lối dẫn dắt thông minh, duyên dáng, dàn MC của "Ai là triệu phú" còn khiến khán giả nể phục bởi học vấn ấn tượng.
Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cướiGiải trí
GĐXH - Vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền rơi nước mắt khi tham gia "Mái ấm gia đình Việt" ghi hình tại Hải Phòng mới đây.