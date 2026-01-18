Á hậu Cẩm Ly: Nàng thơ khiến cộng đồng mạng gọi tên Đình Bắc nhiều nhất lúc này

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Sau chuỗi màn trình diễn ấn tượng trong màu áo các đội tuyển quốc gia, từ SEA Games 33 cho tới U23 châu Á, Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, quê Nghệ An) nhanh chóng trở thành gương mặt được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng phong độ ổn định và lối chơi nhiệt huyết trên sân cỏ, đời sống cá nhân của tiền đạo trẻ cũng thu hút sự chú ý không kém.

Những ngày gần đây, loạt từ khóa liên quan đến Đình Bắc liên tục lọt top tìm kiếm. Đáng chú ý nhất là cụm từ "Đình Bắc và Cẩm Ly" bất ngờ xuất hiện trên hot search, kéo theo làn sóng "đẩy thuyền" mạnh mẽ từ cộng đồng mạng dành cho cặp đôi trai tài gái sắc.

Nguồn cơn bắt đầu từ những tương tác tưởng chừng rất nhỏ trên Instagram của cả hai, dù họ không theo dõi nhau.

Các cụm tìm kiếm liên quan đến Đình Bắc và Cẩm Ly

Theo đó, Đình Bắc từng thả tim một bức ảnh của Cẩm Ly vào tháng 12/2025, dù hiện tại lượt yêu thích này đã không còn hiển thị. Ở chiều ngược lại, Á hậu Cẩm Ly cũng thả tim cho Đình Bắc vào cùng thời điểm, ngay sau khi U22 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games.

Đình Bắc thả tim cho Cẩm Ly nhưng hiện đã gỡ (Ảnh chụp màn hìnn)

Cẩm Ly cũng thả tim cho Đình Bắc (Ảnh chụp màn hìnn)

Những chi tiết này nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của netizen. Nhiều người đã chụp lại màn hình, đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa hai nhân vật chính và không giấu sự ủng hộ dành cho cặp đôi được cho là rất xứng đôi về ngoại hình lẫn sức ảnh hưởng.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng vài lượt "thả tim" trên mạng xã hội chưa thể nói lên điều gì, đôi khi chỉ là hành động vô tình hoặc trượt tay.

Đến thời điểm hiện tại, cả Đình Bắc lẫn Cẩm Ly đều chưa có bất kỳ chia sẻ chính thức nào liên quan đến chuyện tình cảm.

Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly.

Về phía nữ chính đang được gọi tên, Nguyễn Thị Cẩm Ly sinh năm 2003, quê Đắk Lắk, là Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Ngay sau đêm chung kết, cô nhanh chóng gây chú ý nhờ vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú, gương mặt hài hòa cùng khí chất nhẹ nhàng, được đông đảo khán giả ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ".

Nhiều khán giả gọi Cẩm Ly là 'thần tiên tỷ tỷ' nhờ vẻ đẹp mong manh, nữ tính.



Sở hữu chiều cao khoảng 1,70 m cùng vóc dáng cân đối, Cẩm Ly hiện theo đuổi công việc người mẫu tự do. Cô từng chia sẻ, để bám trụ với nghề, bản thân luôn giữ tinh thần làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp và không ngừng học hỏi để tạo dấu ấn cá nhân bằng phong cách riêng.

Người đẹp sinh năm 2003, quê Đắk Lắk, cao 1,7 m.

Trên mạng xã hội, Á hậu Cẩm Ly thường xuyên đăng tải những hình ảnh mang phong cách gợi cảm, sang chảnh.

Trước những thắc mắc xoay quanh cuộc sống có phần hào nhoáng, người đẹp thẳng thắn cho biết phần lớn trang phục, phụ kiện đắt tiền trong các bộ ảnh đều là đồ mượn hoặc do đối tác chuẩn bị.

"Tôi xây dựng hình ảnh bên ngoài có hơi hào nhoáng một chút, nhưng tôi không phải 'phú bà'", cô từng chia sẻ.

Cô là người mẫu ảnh, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam.

Sau khi đăng quang, Cẩm Ly cho biết cô muốn tập trung cho việc học, song song với việc cân bằng các hoạt động nghệ thuật và hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm trong nhiệm kỳ Á hậu.

"Tôi đang cố gắng xây dựng hình ảnh một người truyền cảm hứng tích cực đến các bạn trẻ và học hỏi mỗi ngày để hoàn thiện bản thân", người đẹp nói.

Đình Bắc và Cẩm Ly đều chưa có bất cứ chia sẻ chính thức nào liên quan đến chuyện tình cảm.

Trong khi đó, câu chuyện giữa Đình Bắc và Cẩm Ly vẫn đang dừng lại ở những đồn đoán từ cộng đồng mạng.

Dẫu chưa có lời xác nhận, nhưng sự kết hợp giữa một tiền đạo trẻ tài năng và một nàng Á hậu sở hữu nhan sắc nổi bật vẫn đủ khiến người hâm mộ bàn tán không ngừng.