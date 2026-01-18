Đình Bắc ngoài sân cỏ: Gu ăn mặc tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính cuốn hút
GĐXH - Không chỉ thi đấu ấn tượng, tiền vệ Đình Bắc còn ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi phong cách đời thường đơn giản nhưng khỏe khoắn.
Tại giải U23 châu Á 2026, Đình Bắc đang là một trong những nhân tố nổi bật nhất của U23 Việt Nam khi ghi được 3 bàn thắng sau 4 trận đấu, chưa kể những pha kiến tạo hiệu quả. Cầu thủ mang áo số 7 nhiều lần được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, cho thấy phong độ ổn định và vai trò quan trọng trong đội hình.
Bên cạnh màn trình diễn trên sân cỏ, cuộc sống đời thường của chàng tiền vệ 22 tuổi cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Sinh năm 2004, quê Nghệ An, Đình Bắc trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An trước khi lần lượt thi đấu cho Quảng Nam, Hà Nội FC và hiện là thành viên của CLB Công an Hà Nội ở mùa giải 2024–2025.
Đình Bắc bắt đầu gây chú ý trong màu áo tuyển Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier giai đoạn cuối năm 2023 – đầu 2024. Đến tháng 7/2025, anh làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải U23 Đông Nam Á, đồng thời nhận đề cử tại Quả bóng Vàng Việt Nam 2025.
Dù phần lớn thời gian gắn liền với trang phục tập luyện và thi đấu, Đình Bắc vẫn có những khoảnh khắc "đốn tim" người hâm mộ khi xuất hiện với phong cách đời thường.
