Đình Bắc ngoài sân cỏ: Gu ăn mặc tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính cuốn hút

Tại giải U23 châu Á 2026, Đình Bắc đang là một trong những nhân tố nổi bật nhất của U23 Việt Nam khi ghi được 3 bàn thắng sau 4 trận đấu, chưa kể những pha kiến tạo hiệu quả. Cầu thủ mang áo số 7 nhiều lần được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, cho thấy phong độ ổn định và vai trò quan trọng trong đội hình.

Bên cạnh màn trình diễn trên sân cỏ, cuộc sống đời thường của chàng tiền vệ 22 tuổi cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Sinh năm 2004, quê Nghệ An, Đình Bắc trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An trước khi lần lượt thi đấu cho Quảng Nam, Hà Nội FC và hiện là thành viên của CLB Công an Hà Nội ở mùa giải 2024–2025.

Đình Bắc bắt đầu gây chú ý trong màu áo tuyển Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier giai đoạn cuối năm 2023 – đầu 2024. Đến tháng 7/2025, anh làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải U23 Đông Nam Á, đồng thời nhận đề cử tại Quả bóng Vàng Việt Nam 2025.

Dù phần lớn thời gian gắn liền với trang phục tập luyện và thi đấu, Đình Bắc vẫn có những khoảnh khắc "đốn tim" người hâm mộ khi xuất hiện với phong cách đời thường.

Sở hữu chiều cao 1m80 cùng vóc dáng rắn rỏi, anh dễ dàng ghi điểm dù chỉ diện những set đồ đơn giản.

Ngoài sân cỏ, Đình Bắc chuộng phong cách thoải mái, ưu tiên trang phục thể thao hoặc đồ casual tiện dụng cho những buổi dạo phố, di chuyển hay ra sân bay cùng đội tuyển. Anh thường lựa chọn các thương hiệu streetwear có mức giá vừa phải như Calvin Klein, Essentials, ADLV hay Drew House – những cái tên quen thuộc với giới cầu thủ Việt Nam.

Áo thun, quần shorts, quần khaki kết hợp giày thể thao là những item quen thuộc trong tủ đồ của chàng cầu thủ trẻ. Trong ảnh (bên phải) Đình Bắc mặc áo phông Essentials giá khoảng 2 triệu đồng đi du lịch Đà Lạt.

Hai gam màu đen – trắng được Đình Bắc đặc biệt yêu thích, chiếm phần lớn trong phong cách thường ngày. Dù thường xuyên áp dụng "công thức" quần đen áo trắng, anh vẫn toát lên sức hút riêng nhờ thần thái tự tin, gương mặt ăn hình và body chuẩn.

Đôi lúc, Đình Bắc lựa chọn cả cây đen khi dạo phố, mang đến vẻ ngoài cực "ngầu", đúng chất Gen Z.

Một số outfit còn được nhấn nhá bằng phụ kiện đến từ Louis Vuitton – thương hiệu mà anh yêu thích và sở hữu vài món trong bộ sưu tập cá nhân.

Trong những chuyến thi đấu quốc tế, như khi xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh (Trung Quốc) năm 2025, Đình Bắc tiếp tục trung thành với phong cách tối giản, khỏe khoắn nhưng vẫn rất cuốn hút.

Dễ nhận thấy, phong cách của Đình Bắc không cầu kỳ nhưng không hề nhạt nhòa. Chỉ với những gam màu cơ bản, anh vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ sự gọn gàng, nam tính và hiện đại.

Trên trang cá nhân với hơn 140.000 người theo dõi, Đình Bắc thường xuyên cập nhật hình ảnh thi đấu lẫn đời thường.

Không ít fan nữ còn tò mò về bí quyết chăm sóc da của chàng cầu thủ số 7, khi thường xuyên thi đấu dưới nắng gắt nhưng vẫn giữ được làn da mịn màng, tươi tắn.