Phòng ngừa đột quỵ: 5 nguyên tắc tắm an toàn trong ngày nắng nóng
GĐXH - Thói quen tắm ngay sau khi đi nắng về để “giải nhiệt” tưởng chừng vô hại nhưng lại là tác nhân hàng đầu dẫn đến những ca đột quỵ não nghiêm trọng.
Thói quen tắm ngay sau khi đi nắng về để "giải nhiệt" tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt trong những ngày nắng nóng kéo dài. Các chuyên gia cảnh báo, việc thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và sốc nhiệt, nhất là ở người có bệnh nền.
Nhiều ca nguy kịch chỉ vì tắm sau khi đi nắng
BSCKII Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thực tế đơn vị này đã tiếp nhận không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi tắm ngay khi vừa hoạt động ngoài trời nắng nóng.
Theo bác sĩ Dũng, thời tiết nắng nóng cực đoan là yếu tố nguy hiểm, đặc biệt với người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc có tiền sử đột quỵ. Những đối tượng này rất dễ bị tổn thương khi cơ thể bị thay đổi nhiệt độ đột ngột.
Vì sao tắm ngay sau khi đi nắng có thể gây đột quỵ?
Các chuyên gia cho biết, có hai cơ chế chính khiến cơ thể gặp nguy hiểm khi tiếp xúc nước lạnh ngay sau khi đi nắng:
Thứ nhất, phản xạ sốc lạnh làm huyết áp tăng đột ngột.
Khi cơ thể đang nóng, các mạch máu ngoại vi giãn ra để thải nhiệt. Nếu tiếp xúc nước lạnh ngay lập tức, mạch máu co lại đột ngột, kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm huyết áp tăng vọt. Tình trạng này có thể dẫn đến chảy máu não hoặc nhồi máu não.
Thứ hai, máu cô đặc do mất nước, dễ hình thành cục máu đông.
Nắng nóng khiến cơ thể mất nước và điện giải qua mồ hôi, làm tăng độ nhớt của máu và giảm thể tích tuần hoàn. Khi máu lưu thông chậm, nguy cơ hình thành cục máu đông tăng cao, có thể gây tắc mạch não và dẫn đến đột quỵ.
Nhận diện sớm dấu hiệu đột quỵ trong mùa nắng nóng
Trong thời tiết oi bức, người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ theo quy tắc FAST:
F (Face): Méo miệng
A (Arm): Yếu hoặc liệt một bên tay/chân
S (Speech): Nói ngọng, nói khó
T (Time): Gọi cấp cứu ngay, vì mỗi phút trôi qua có hàng triệu tế bào não bị tổn thương
Ngoài ra, các dấu hiệu sốc nhiệt như thân nhiệt trên 40°C, da nóng khô, lú lẫn, co giật… cũng cần được xử trí khẩn cấp tại cơ sở y tế.
Phòng ngừa đột quỵ: 5 nguyên tắc tắm an toàn trong ngày nắng nóng
Để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo:
- Không tắm ngay sau khi đi nắng, nên nghỉ 20–30 phút để cơ thể hạ nhiệt tự nhiên.
- Lau người bằng khăn ẩm hoặc rửa tay chân trước khi tắm để thích nghi nhiệt độ.
- Uống đủ nước, ưu tiên nước lọc hoặc nước điện giải.
- Hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt từ 10–16 giờ.
- Người có bệnh nền cần tuân thủ điều trị, theo dõi huyết áp thường xuyên.
BSCKII Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh, đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà đang có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt khi nhiều người chủ quan với các thói quen sinh hoạt hàng ngày.
Việc tắm ngay sau khi đi nắng là một hành động tưởng chừng vô hại nhưng có thể trở thành "cú sốc" đối với cơ thể. Do đó, mỗi người cần thay đổi thói quen để bảo vệ sức khỏe, tránh những biến cố đáng tiếc trong mùa nắng nóng.
