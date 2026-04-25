Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Liên tiếp 3 người thoát biến chứng đột quỵ ngoạn mục nhờ làm điều này

Thứ bảy, 13:29 25/04/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhờ được cấp cứu trong thời gian vàng, cả 3 bệnh nhân đột quỵ đều thoát nguy kịch và phục hồi tốt.

Thoát liệt do đột quỵ nhờ được cấp cứu kịp thời trong giờ vàng

Theo thông tin từ BVĐK Xuyên Á, trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.M.S (79 tuổi, TP.HCM), có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường – hai yếu tố nguy cơ hàng đầu gây đột quỵ. Khi nhập viện, bệnh nhân yếu liệt nửa người, nói đớ. 

Ngay lập tức, bác sĩ tiến hành chụp CT não, xác định nhồi máu não và chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết. Nhờ can thiệp đúng thời điểm, bệnh nhân phục hồi hoàn toàn, không còn yếu liệt, giao tiếp bình thường.

Liên tiếp 3 người thoát biến chứng đột quỵ ngoạn mục nhờ làm điều này - Ảnh 1.

Người bệnh thoát liệt do đến viện vào giờ vàng. Ảnh minh họa.

Cũng trong ngày, Khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân V.H.D (53 tuổi). Trong lúc làm việc, người bệnh đột ngột chóng mặt, xây xẩm và được chuyển viện chỉ trong vòng một giờ từ khi khởi phát triệu chứng. Kết quả chụp MRI cho thấy nhồi máu não vùng cầu não, kèm hẹp động mạch cảnh và có túi phình nhỏ. 

Sau điều trị tiêu sợi huyết, tình trạng cải thiện rõ rệt. Sau 5 ngày, bệnh nhân hồi phục tốt, không còn chóng mặt, sức cơ trở lại bình thường. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo cần kiểm soát huyết áp chặt chẽ để phòng nguy cơ vỡ túi phình.

Trường hợp thứ ba là chị N.T.H (43 tuổi, Tây Ninh), có tiền sử tăng huyết áp nhưng không điều trị đều đặn. Bệnh nhân nhập viện với tình trạng tê yếu nửa người phải, huyết áp lên tới 220/120 mmHg. Nhờ được đưa đến viện kịp thời, chị được điều trị tiêu sợi huyết và phục hồi hoàn toàn, không còn triệu chứng yếu liệt hay chóng mặt.

“Chìa khóa vàng” trong điều trị đột quỵ cấp

Theo các bác sĩ, yếu tố quan trọng giúp cả ba bệnh nhân hồi phục là được đưa đến bệnh viện trong “giờ vàng” và áp dụng kịp thời phương pháp tiêu sợi huyết. Đây là kỹ thuật giúp làm tan cục máu đông, tái thông mạch máu não, từ đó giảm nguy cơ tử vong và tàn phế.

Thuốc tiêu sợi huyết phát huy hiệu quả tốt nhất trong vòng 4,5 giờ đầu kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Trong một số trường hợp đặc biệt, cửa sổ điều trị có thể mở rộng, nhưng nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là “càng sớm càng tốt” vì mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não bị tổn thương không thể phục hồi.

Trước đây, khi chưa có phương pháp này, nhiều bệnh nhân đột quỵ phải đối mặt với di chứng nặng nề như liệt nửa người, méo miệng, nói ngọng, thậm chí tử vong. Việc ứng dụng tiêu sợi huyết đã mở ra cơ hội phục hồi gần như hoàn toàn nếu được điều trị đúng thời điểm.

Liên tiếp 3 người thoát biến chứng đột quỵ ngoạn mục nhờ làm điều này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cảnh báo đột quỵ đang trẻ hóa

Các chuyên gia cảnh báo đột quỵ không còn là bệnh của riêng người cao tuổi mà đang có xu hướng trẻ hóa. Những người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu cần kiểm soát tốt để phòng ngừa nguy cơ.

Người dân cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu sớm của đột quỵ như méo miệng, yếu hoặc liệt một bên cơ thể, nói khó, nói đớ, chóng mặt. Khi xuất hiện các triệu chứng này, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ để được xử trí kịp thời, tránh bỏ lỡ “giờ vàng” quyết định sự sống còn và khả năng hồi phục.

Người phụ nữ 52 tuổi tình cờ phát hiện nguy cơ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Đi khám vì đau lưng kéo dài, người phụ nữ được phát hiện túi phình mạch máu não, có thể gây đột quỵ, xuất huyết não và đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người phụ nữ 52 tuổi tình cờ phát hiện nguy cơ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 52 tuổi tình cờ phát hiện nguy cơ đột quỵ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Thường xuyên uống loại nước này, cẩn thận đột quỵ lúc nào không hay: Không phải rượu bia

Thường xuyên uống loại nước này, cẩn thận đột quỵ lúc nào không hay: Không phải rượu bia

Người phụ nữ 62 tuổi đột quỵ do tăng huyết áp, thừa nhận sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 62 tuổi đột quỵ do tăng huyết áp, thừa nhận sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Đi massage cổ vai gáy, người đàn ông 33 tuổi đột quỵ: Cảnh báo nguy cơ từ thói quen nhiều người chủ quan

Đi massage cổ vai gáy, người đàn ông 33 tuổi đột quỵ: Cảnh báo nguy cơ từ thói quen nhiều người chủ quan

Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?

Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?

Cùng chuyên mục

Ngâm bể sục rồi ngủ điều hòa, nam sinh liệt mặt sau một đêm

Ngâm bể sục rồi ngủ điều hòa, nam sinh liệt mặt sau một đêm

Sống khỏe - 54 phút trước

Nam sinh viên năm cuối đại học phải nhập viện trong tình trạng méo miệng, mắt nhắm không kín sau một đêm ngủ dậy do thói quen nhiều người mắc.

IgHM - hướng tiếp cận mới trong dinh dưỡng miễn dịch

IgHM - hướng tiếp cận mới trong dinh dưỡng miễn dịch

Sống khỏe - 2 giờ trước

Trong bối cảnh nhu cầu tăng cường miễn dịch cho trẻ nhỏ ngày càng được chú trọng, các thành phần dinh dưỡng có khả năng tiệm cận cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể đang được quan tâm nghiên cứu hơn hết.

Người phụ nữ 35 tuổi bị tróc da toàn thân thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 35 tuổi bị tróc da toàn thân thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 3 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc Hội chứng Lyell – một dạng dị ứng thuốc hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.

Đàn ông có tuổi thọ ngắn thường sở hữu 6 'điểm chung' này, hy vọng bạn không mắc phải dù chỉ 1 cái

Đàn ông có tuổi thọ ngắn thường sở hữu 6 'điểm chung' này, hy vọng bạn không mắc phải dù chỉ 1 cái

Sống khỏe - 3 giờ trước

Hãy nhớ, sống thọ hay không thọ, phần lớn nằm ở chính những việc nhỏ nhặt hằng ngày ta đối đãi với bản thân.

Mắc suy thận, tiểu đường, người phụ nữ 68 tuổi suýt mù mắt vì gặp biến chứng

Mắc suy thận, tiểu đường, người phụ nữ 68 tuổi suýt mù mắt vì gặp biến chứng

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Tình trạng suy thận độ 3, kết hợp với đái tháo đường nặng đã làm tổn thương hệ thống mạch máu, đặc biệt là các mạch máu nuôi mắt.

7 loại quả phụ nữ sau sinh nên ăn để nhanh hồi phục, giúp lợi sữa, đẹp da

7 loại quả phụ nữ sau sinh nên ăn để nhanh hồi phục, giúp lợi sữa, đẹp da

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Chọn đúng trái cây giúp mẹ sau sinh tăng sức đề kháng, cải thiện tiêu hóa và phục hồi toàn diện.

Người sống thọ thường có 4 điểm chung: Kiểm tra ngay xem bạn có bao nhiêu

Người sống thọ thường có 4 điểm chung: Kiểm tra ngay xem bạn có bao nhiêu

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Một khảo sát trên hơn 1.000 người trăm tuổi đã chỉ ra rằng, những người sống thọ thường có những điểm chung rất rõ ràng.

Ăn gì buổi tối để tiêu hoá tốt? 5 thực phẩm giàu chất xơ bạn nên biết

Ăn gì buổi tối để tiêu hoá tốt? 5 thực phẩm giàu chất xơ bạn nên biết

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Lựa chọn thực phẩm phù hợp vào buổi tối, đặc biệt là nhóm giàu chất xơ, có thể giúp giảm khó tiêu và hỗ trợ hệ tiêu hoá hoạt động trơn tru hơn.

Người cao tuổi hay cáu gắt, lười vận động: Coi chừng trầm cảm chứ không phải 'bệnh già'

Người cao tuổi hay cáu gắt, lười vận động: Coi chừng trầm cảm chứ không phải 'bệnh già'

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ rằng người già trở nên khó tính, ít nói hay uể oải là điều tất yếu của quá trình lão hóa. Tuy nhiên, đằng sau những biểu hiện tưởng như "bình thường" ấy, có thể là một căn bệnh nguy hiểm – trầm cảm ở người cao tuổi.

Người đàn ông 65 tuổi thiếu máu nặng do xuất huyết dạ dày vì 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 65 tuổi thiếu máu nặng do xuất huyết dạ dày vì 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Mệt mỏi kéo dài, hoa mắt chóng mặt và hụt hơi khi gắng sức, ông Hưng (65 tuổi) bất ngờ được xác định thiếu máu nặng do xuất huyết dạ dày sau nhiều năm tự ý dùng thuốc giảm đau.

Xem nhiều

Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Bệnh thường gặp

GĐXH - Dù mang lại cảm giác trọn vị, việc uống cạn nước phở có thể tiềm ẩn rủi ro nếu lặp lại thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm người.

Những dấu hiệu đặc trưng lão hóa ở phụ nữ: 1 MÙI - 2 TO - 3 NHỎ, nếu không có, chúc mừng bạn còn rất trẻ!

Những dấu hiệu đặc trưng lão hóa ở phụ nữ: 1 MÙI - 2 TO - 3 NHỎ, nếu không có, chúc mừng bạn còn rất trẻ!

Sống khỏe
Đừng lầm tưởng gỏi cuốn là 'thần dược healthy': 4 nhóm người đại kỵ ăn đồ cuốn thường xuyên

Đừng lầm tưởng gỏi cuốn là 'thần dược healthy': 4 nhóm người đại kỵ ăn đồ cuốn thường xuyên

Bệnh thường gặp
Người đàn ông 32 tuổi phát hiện ung thư phổi hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 32 tuổi phát hiện ung thư phổi hiếm gặp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe
Món cháo bổ dưỡng đang 'hot' nhưng không phải ai cũng nên ăn: Bác sĩ chỉ rõ nhóm cần tránh

Món cháo bổ dưỡng đang 'hot' nhưng không phải ai cũng nên ăn: Bác sĩ chỉ rõ nhóm cần tránh

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top