Cách hóa giải phong thủy nhà 2 mặt tiền để đón cát khí, tránh hao tài
GĐXH - Nhà 2 mặt tiền là nhà có cửa hoặc mặt tiền tiếp giáp với hai con đường song song hoặc vuông góc, một đường ở trước và một đường ở sau.
Phong thủy nhà 2 mặt tiền
Trong phong thủy nhà ở, những ngôi nhà có 2 mặt tiền luôn thu hút sự chú ý vì đặc điểm nổi bật về vị trí, sự thông thoáng và tiềm năng thương mại. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ phong thủy nhà 2 mặt tiền có những ưu - nhược điểm như thế nào và liệu đây có phải là thế đất tốt hay không.
Nhà 2 mặt tiền là kiểu nhà có cửa hoặc mặt tiền tiếp giáp với hai con đường song song hoặc vuông góc, một đường ở trước và một đường ở sau. Thế nhà này thường gặp trong các khu đô thị mới, nhà phố hoặc lô đất góc.
Xét về công năng sử dụng, nhà 2 mặt tiền giúp đón sáng, đón gió tốt hơn, thuận tiện cho việc kinh doanh hoặc bố trí không gian mở, có chỗ để xe, cổng phụ, kho hàng riêng biệt.
Theo phong thủy, nhà 2 mặt tiền tốt hay không phụ thuộc vào cách thiết kế và sử dụng. Nếu khai thác đúng cách, thế nhà này mang lại nhiều may mắn, nhưng nếu bố trí sai lệch phong thủy, có thể dẫn đến rối loạn khí, hao tài, sức khỏe giảm sút.
Ưu điểm
Tăng cường lưu thông khí
Với hai mặt mở ra hai hướng khác nhau, nhà dễ dàng đón nhận gió mát và ánh sáng tự nhiên. Điều này có thể giúp tăng cường dương khí, cải thiện sức khỏe và tạo cảm giác thoáng đãng.
Linh hoạt công năng
Có thể bố trí cửa chính - cửa phụ hợp phong thủy, sử dụng một mặt để kinh doanh, một mặt để ở riêng biệt, tăng sự tiện lợi và hiệu quả sử dụng đất.
Tài lộc dồi dào nếu bố trí hợp lý
Nếu biết cách kiểm soát hướng luồng khí (không để khí đi thẳng từ cửa trước ra cửa sau), nhà sẽ thu nạp vượng khí tốt, giúp tích lũy tài lộc và tăng sinh khí cho gia đạo.
Nhược điểm
Hiện tượng "xuyên tâm sát"
Lỗi phổ biến nhất ở nhà 2 mặt tiền trước sau là để cửa trước - cửa sau thông thẳng nhau. Khi đó, khí từ ngoài vào sẽ đi thẳng và thoát ra mà không tụ lại trong nhà, giống như "gió vào cửa trước, bay ra cửa sau", có thể gây hao tài, mất vận.
Khí loạn, gia đạo bất ổn
Cũng theo phong thủy, hai hướng gió đối nghịch nhau có thể khiến khí trong nhà xáo trộn, khó tụ, dễ khiến tâm lý người trong nhà bất an, công việc khó thuận buồm xuôi gió, gia đình dễ xung đột.
Mất kiểm soát luồng ra - vào
Việc có hai cổng hoặc hai cửa chính đôi khi gây khó quản lý, làm suy yếu năng lượng trung tâm của ngôi nhà, từ đó ảnh hưởng đến sự ổn định về mặt phong thủy.
Cách hóa giải
Không để hai cửa chính đối diện thông thẳng nhau
Đây là nguyên tắc quan trọng nhất. Nếu hai cửa đặt thẳng hàng, nên sử dụng vách ngăn, tiểu cảnh, kệ trang trí hoặc bình phong để cản dòng khí đi thẳng. Có thể trồng cây cảnh, bể cá hoặc thiết kế cầu thang lệch để dòng khí "xoáy vòng" và tụ lại.
Chọn hướng cửa chính theo mệnh gia chủ
Nếu một cửa hướng tốt và một cửa hướng xấu, nên sử dụng cửa hướng tốt làm cửa chính. Cửa còn lại dùng làm cửa phụ, hạn chế đi lại hoặc mở ít. Dùng màu sắc, vật liệu phù hợp ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) để tăng cường tương sinh - hóa giải tương khắc.
Tạo khoảng sân hoặc không gian đệm trước và sau nhà
Khoảng sân, hiên hoặc sảnh giúp giảm tốc độ luồng khí vào nhà, tránh hiện tượng "khí bay thẳng". Đồng thời, đây cũng là nơi tụ khí, tạo điểm dừng, tăng dương khí, giúp sinh khí tích tụ lâu hơn.
Bố trí nội thất hợp lý
Không đặt bàn thờ, giường ngủ, bếp hoặc két sắt trên đường nối hai cửa. Tránh đặt các không gian trọng yếu tại khu vực có khí lưu thông mạnh. Có thể sử dụng thêm vật phẩm phong thủy như chuông gió, thạch anh, cây phát tài, tranh ngũ hành để cân bằng năng lượng.
Phong thủy nhà 2 mặt tiền nếu biết bố trí đúng cách hoàn toàn có thể là thế nhà tốt, giúp gia chủ đón nhận cát khí, công danh thuận lợi, tài vận hưng thịnh.
* Thông tin phong thủy trong bài manh tính tham khảo.
