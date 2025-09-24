BTV từng phải xin lỗi vì sai sót trên sóng truyền hình VTV, đang có tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại

Hơn một năm trước, trên chương trình Chuyển động 24h, BTV Mạnh Cường cập nhật về thông tin bão YAGI. Anh đọc nhầm tên của thành phố Hải Phòng thành "tỉnh Hải Phòng". Sự cố này sau đó được bàn luận trên một số nền mạng xã hội. Trên Threads, BTV Mạnh Cường lên tiếng về sai sót trong bản tin của Chuyển động 24h lên sóng ngày 7/9/2024. Mạnh Cường nhận lỗi: "Bản tin quá nóng, tin tức cập nhật, đạo diễn nhắc vào tai MC liên tục nên mình lơ đãng, dẫn sai thông tin về thành phố Hải Phòng. Ê-kíp cũng nhận ra ngay lúc đó và sửa ở các bản tin tiếp theo. Tôi thành thật xin lỗi khán giả và rút kinh nghiệm sâu sắc. Mong mọi người thông cảm và hiểu cho tình huống của tôi. Chúc mọi người luôn an toàn và bình an", anh chia sẻ.