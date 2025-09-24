BTV từng phải xin lỗi vì sai sót trên sóng truyền hình VTV, đang có tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại
GĐXH - Bên cạnh công việc truyền hình, BTV Mạnh Cường còn có một tổ ấm đáng ngưỡng mộ. Với phong cách ấm cúng và tối giản, ngôi nhà của anh không chỉ đẹp về mặt kiến trúc mà còn là chốn đi về bình yên, tràn ngập hạnh phúc.
Cách tăng dương khí, sinh khí trong nhàỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Nếu như môi trường sống của chúng ta mất đi sự cân bằng của âm – dương sẽ kéo theo vô vàn những tác động tiêu cực đến con người. Vậy làm thế nào để tăng dương khí trong nhà. Hãy cùng đọc bài viết dưới đây.
Vị trí đại kỵ đặt tivi làm mất tài lộcỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Tivi là đồ dùng thiết yếu không thể thiếu trong mỗi gia đình. Chọn nơi đặt tivi cũng là một việc không thể xuề xòa, bởi theo phong thủy vị trí đặt tivi có ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tài lộc của gia chủ.
Phong thủy cửa sổ phòng ngủ: Vì sao vị trí này quyết định tài lộc và sức khỏe?Ở - 12 giờ trước
GĐXH- Khi bố trí cửa sổ cho phòng ngủ, cần chú ý đến một số yếu tố để phù hợp với phong thủy, đồng thời đảm bảo sức khỏe, ánh sáng và tính thẩm mỹ cho không gian.
Cách trừ tà trong phòng ngủ giúp đem lại giấc ngủ ngonỞ - 14 giờ trước
GĐXH - Tâm linh là hiện tượng có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, trong đó có cả trường hợp nhà ở. Việc tích tụ tà khí trong phòng ngủ thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn hằng đêm cũng như khiến tâm trí mệt mỏi, bất an lạ thường.
Khi chọn mua cây phong thủy nhất định phải lưu ý những cây có độc sauỞ - 15 giờ trước
GĐXH - Khi chọn mua cây phong thủy mọi người chủ yếu dựa vào hình thức hoặc lời khuyên của người bán mà không biết rằng có những loại cây chứa rất nhiều chất độc.
'Lóa mắt' với nội thất xa hoa, đậm chất quý tộc trong cơ ngơi của Lệ QuyênỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Giữa bộn bề thị phi của giới giải trí, Lệ Quyên chọn cách lùi về sau cánh cửa ngôi nhà thân yêu. Mới đây, cô chia sẻ hình ảnh trong cơ ngơi của mình và bày tỏ: “Nơi sóng gió chỉ bên ngoài cánh cửa. Sweet home”. Ngay lập tức, dân tình phải trầm trồ về không gian sống đậm chất quý tộc của nữ ca sĩ.
Tác dụng bất ngờ từ cuộn giấy vệ sinh cho vào tủ lạnh giúp bạn tiết kiệm điệnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc bỏ giấy vệ sinh vào tủ lạnh không chỉ giúp làm sạch mùi hôi tích tụ sau một thời gian dài sử dụng. Mà nó còn tiết kiệm cả đống tiền cho gia đình bạn.
Những kiểu cửa sổ ảnh hưởng tài lộc và sức khỏe trong phong thủy nhà ở nhiều nhà đang gặp phảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy, cửa sổ không chỉ mang ánh sáng mà còn ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe. Những kiểu cửa sổ dưới đây có thể trở thành “điểm hao tài, tán lộc”, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, nếu có mọi người nên xem lại.
Cách khắc phục tủ lạnh chạy tốn điệnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sử dụng tủ lạnh nhưng hàng tháng lại tốn khá nhiều tiền điện mà bạn lại chưa rõ nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Hãy đọc bài viết sau đây để có cách khắc phục tốt nhất.
Vì sao nên để cây cảnh ở cầu thang? Top cây cảnh để cầu thang giúp căn nhà trở nên ấn tượngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc đặt cây cảnh để cầu thang không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại năng lượng tích cực, cải thiện chất lượng không khí và tăng cường phong thủy.
Muốn ngăn chặn tà khí trong bếp để bình an, tài lộc đến với gia đình thì cấm kỵ những điều sauỞ
GĐXH - Chú ý tới phong thủy phòng bếp còn để tài lộc vào như nước, sức khỏe dồi dào cho gia đình mình. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm những vấn đề liên quan tới phong thủy phòng bếp cũng như những điều cấm kỵ cần tránh.