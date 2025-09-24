BTV từng phải xin lỗi vì sai sót trên sóng truyền hình VTV, đang có tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại

Mới nhất
GĐXH - Bên cạnh công việc truyền hình, BTV Mạnh Cường còn có một tổ ấm đáng ngưỡng mộ. Với phong cách ấm cúng và tối giản, ngôi nhà của anh không chỉ đẹp về mặt kiến trúc mà còn là chốn đi về bình yên, tràn ngập hạnh phúc.


BTV Mạnh Cường và Hương Giang: Tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại - Ảnh 1.

Hơn một năm trước, trên chương trình Chuyển động 24h, BTV Mạnh Cường cập nhật về thông tin bão YAGI. Anh đọc nhầm tên của thành phố Hải Phòng thành "tỉnh Hải Phòng". Sự cố này sau đó được bàn luận trên một số nền mạng xã hội. Trên Threads, BTV Mạnh Cường lên tiếng về sai sót trong bản tin của Chuyển động 24h lên sóng ngày 7/9/2024. Mạnh Cường nhận lỗi: "Bản tin quá nóng, tin tức cập nhật, đạo diễn nhắc vào tai MC liên tục nên mình lơ đãng, dẫn sai thông tin về thành phố Hải Phòng. Ê-kíp cũng nhận ra ngay lúc đó và sửa ở các bản tin tiếp theo. Tôi thành thật xin lỗi khán giả và rút kinh nghiệm sâu sắc. Mong mọi người thông cảm và hiểu cho tình huống của tôi. Chúc mọi người luôn an toàn và bình an", anh chia sẻ.

BTV Mạnh Cường và Hương Giang: Tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại - Ảnh 2.

Mạnh Cường sinh năm 1995, hiện là BTV của Trung tâm tin tức VTV24. Vợ anh là Hương Giang, BTV của kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Cả hai kết hôn vào năm 2019 sau quãng thời gian dài gắn bó. Vợ chồng Mạnh Cường đã có hai con. Vợ chồng anh hoạt động sôi nổi trên các mạng xã hội. Cả hai hiện có tổ ấm hạnh phúc với hai con sinh đôi.

BTV Mạnh Cường và Hương Giang: Tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại - Ảnh 3.

Sau 7 tháng vừa chăm con, vừa hoàn thiện tổ ấm, vợ chồng BTV Mạnh Cường - Hương Giang chính thức ra mắt phiên bản “ngôi nhà hoàn chỉnh nhất” với mọi người. Không chỉ là chốn đi về tâm đắc, nơi đây còn là kết tinh của những lần tranh luận, thỏa hiệp hay cả những phút ngẫu hứng trong hành trình sống cùng nhau và cùng 2 em bé sinh đôi. Căn hộ của cặp đôi BTV Mạnh Cường - Hương Giang mang đậm tinh thần Japandi - một sự hòa trộn giữa phong cách Nhật Bản và Scandinavian (Bắc Âu), với tinh thần tối giản, ấm áp và cực kỳ chú trọng đến sự cân bằng trong thiết kế.

BTV Mạnh Cường và Hương Giang: Tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại - Ảnh 4.

Toàn bộ không gian sử dụng gam màu chủ đạo là beige, trắng ngà, nâu đất và màu gỗ sáng.

BTV Mạnh Cường và Hương Giang: Tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại - Ảnh 5.

Gỗ, vải thô, boucle, gốm và đá được sử dụng nhiều và có chủ đích.

BTV Mạnh Cường và Hương Giang: Tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại - Ảnh 6.

Rất nhiều đồ nội thất và kiến trúc trong nhà được bo cong. Những đường cong này vừa giúp ngôi nhà trở nên uyển chuyển, vừa tạo sự an toàn cho gia đình có con nhỏ.

BTV Mạnh Cường và Hương Giang: Tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại - Ảnh 7.

Các khu vực chức năng như phòng khách - phòng ăn - bếp được bố trí mở, liên kết chặt chẽ mà không có vách ngăn. Nhờ đó không gian được mở rộng về mặt thị giác, ánh sáng và luồng khí được lưu thông dễ dàng.

BTV Mạnh Cường và Hương Giang: Tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại - Ảnh 8.

Bếp sử dụng gam màu trắng kem chủ đạo, kết hợp với hệ tủ kịch trần giúp tối ưu lưu trữ. Đảo bếp tích hợp bồn rửa và khu sơ chế - tiện lợi nhưng vẫn tinh tế.

BTV Mạnh Cường và Hương Giang: Tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại - Ảnh 9.

Phòng làm việc - nơi hai BTV lên ý tưởng và biên tập. Chiếc bàn cong dài đóng vai trò là điểm nhấn trung tâm. Cửa sổ lớn, cây xanh và ánh sáng dịu tạo nên môi trường làm việc nhẹ nhàng, sáng tạo.

BTV Mạnh Cường và Hương Giang: Tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại - Ảnh 10.

Hai tầng kệ nổi treo tường trưng bày sách và vật phẩm trang trí. Chiếc ghế xoay da màu beige và đèn bàn gốm là những chi tiết làm tăng độ “mướt” cho không gian.

BTV Mạnh Cường và Hương Giang: Tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại - Ảnh 11.

Phòng ngủ master ấm áp và yên bình. Giường bọc vải tông beige kết hợp gối nâu đất, tạo cảm giác êm ái, dễ chịu.

BTV Mạnh Cường và Hương Giang: Tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại - Ảnh 12.

Tủ quần áo kịch trần, kết hợp cả phần cửa kính trưng bày. Mọi chi tiết đều được xử lý tròn trịa, từ tay nắm tủ đến các đường viền tường, phản ánh độ chăm chút của cặp đôi BTV.

BTV Mạnh Cường và Hương Giang: Tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại - Ảnh 13.

Khu tủ quần áo với thiết kế vừa cổ điển vừa hiện đại. Tủ được chia thành nhiều khoang với kiểu dáng khác nhau: Cửa chớp, cửa kính và ngăn kéo, đáp ứng nhu cầu lưu trữ linh hoạt.

BTV Mạnh Cường và Hương Giang: Tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại - Ảnh 14.

Từ những món đồ decor nhỏ như tranh treo, bình gốm, sách, cho đến cách bày biện góc làm việc, kệ sách - tất cả đều cho thấy cá tính của gia chủ: Vừa có gu, vừa yêu cái đẹp nhưng không bị phô trương.

BTV Mạnh Cường và Hương Giang: Tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại - Ảnh 15.

Phòng của 2 bé sinh đôi gọn gàng và ngập ánh sáng. Tủ kệ được thiết kế riêng, kích thước vừa tầm tay trẻ nhỏ để khuyến khích tính tự lập.

BTV Mạnh Cường và Hương Giang: Tổ ấm hạnh phúc trong ngôi nhà hiện đại - Ảnh 16.

Góc vui chơi nhỏ trong phòng con của Mạnh Cường - Hương Giang. Chiếc lều vải nhỏ xinh và vài người bạn thú bông tạo thành "thế giới riêng" của 2 em bé Cue - Cam.

"Lóa mắt" với nội thất xa hoa, đậm chất quý tộc trong cơ ngơi của Lệ Quyên'Lóa mắt' với nội thất xa hoa, đậm chất quý tộc trong cơ ngơi của Lệ Quyên

GĐXH - Giữa bộn bề thị phi của giới giải trí, Lệ Quyên chọn cách lùi về sau cánh cửa ngôi nhà thân yêu. Mới đây, cô chia sẻ hình ảnh trong cơ ngơi của mình và bày tỏ: “Nơi sóng gió chỉ bên ngoài cánh cửa. Sweet home”. Ngay lập tức, dân tình phải trầm trồ về không gian sống đậm chất quý tộc của nữ ca sĩ.

Nữ MC đời đầu của đài VTV "gây sốt" với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?

GĐXH - Khu vườn đầy sức sống là nơi BTV nổi tiếng VTV đã dành thời gian chăm sóc từng gốc cây, nhành hoa và tận hưởng niềm vui từ thiên nhiên.

Phương Nghi (t/h)
Tags:

Cùng chuyên mục

Cách tăng dương khí, sinh khí trong nhà

Cách tăng dương khí, sinh khí trong nhà

- 4 giờ trước

GĐXH - Nếu như môi trường sống của chúng ta mất đi sự cân bằng của âm – dương sẽ kéo theo vô vàn những tác động tiêu cực đến con người. Vậy làm thế nào để tăng dương khí trong nhà. Hãy cùng đọc bài viết dưới đây.

Vị trí đại kỵ đặt tivi làm mất tài lộc

Vị trí đại kỵ đặt tivi làm mất tài lộc

- 6 giờ trước

GĐXH - Tivi là đồ dùng thiết yếu không thể thiếu trong mỗi gia đình. Chọn nơi đặt tivi cũng là một việc không thể xuề xòa, bởi theo phong thủy vị trí đặt tivi có ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tài lộc của gia chủ.

Phong thủy cửa sổ phòng ngủ: Vì sao vị trí này quyết định tài lộc và sức khỏe?

Phong thủy cửa sổ phòng ngủ: Vì sao vị trí này quyết định tài lộc và sức khỏe?

- 12 giờ trước

GĐXH- Khi bố trí cửa sổ cho phòng ngủ, cần chú ý đến một số yếu tố để phù hợp với phong thủy, đồng thời đảm bảo sức khỏe, ánh sáng và tính thẩm mỹ cho không gian.

Cách trừ tà trong phòng ngủ giúp đem lại giấc ngủ ngon

Cách trừ tà trong phòng ngủ giúp đem lại giấc ngủ ngon

- 14 giờ trước

GĐXH - Tâm linh là hiện tượng có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, trong đó có cả trường hợp nhà ở. Việc tích tụ tà khí trong phòng ngủ thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn hằng đêm cũng như khiến tâm trí mệt mỏi, bất an lạ thường.

Khi chọn mua cây phong thủy nhất định phải lưu ý những cây có độc sau

Khi chọn mua cây phong thủy nhất định phải lưu ý những cây có độc sau

- 15 giờ trước

GĐXH - Khi chọn mua cây phong thủy mọi người chủ yếu dựa vào hình thức hoặc lời khuyên của người bán mà không biết rằng có những loại cây chứa rất nhiều chất độc.

'Lóa mắt' với nội thất xa hoa, đậm chất quý tộc trong cơ ngơi của Lệ Quyên

'Lóa mắt' với nội thất xa hoa, đậm chất quý tộc trong cơ ngơi của Lệ Quyên

- 1 ngày trước

GĐXH - Giữa bộn bề thị phi của giới giải trí, Lệ Quyên chọn cách lùi về sau cánh cửa ngôi nhà thân yêu. Mới đây, cô chia sẻ hình ảnh trong cơ ngơi của mình và bày tỏ: “Nơi sóng gió chỉ bên ngoài cánh cửa. Sweet home”. Ngay lập tức, dân tình phải trầm trồ về không gian sống đậm chất quý tộc của nữ ca sĩ.

Tác dụng bất ngờ từ cuộn giấy vệ sinh cho vào tủ lạnh giúp bạn tiết kiệm điện

Tác dụng bất ngờ từ cuộn giấy vệ sinh cho vào tủ lạnh giúp bạn tiết kiệm điện

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc bỏ giấy vệ sinh vào tủ lạnh không chỉ giúp làm sạch mùi hôi tích tụ sau một thời gian dài sử dụng. Mà nó còn tiết kiệm cả đống tiền cho gia đình bạn.

Những kiểu cửa sổ ảnh hưởng tài lộc và sức khỏe trong phong thủy nhà ở nhiều nhà đang gặp phải

Những kiểu cửa sổ ảnh hưởng tài lộc và sức khỏe trong phong thủy nhà ở nhiều nhà đang gặp phải

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo phong thủy, cửa sổ không chỉ mang ánh sáng mà còn ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe. Những kiểu cửa sổ dưới đây có thể trở thành “điểm hao tài, tán lộc”, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, nếu có mọi người nên xem lại.

Cách khắc phục tủ lạnh chạy tốn điện

Cách khắc phục tủ lạnh chạy tốn điện

- 1 ngày trước

GĐXH - Sử dụng tủ lạnh nhưng hàng tháng lại tốn khá nhiều tiền điện mà bạn lại chưa rõ nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Hãy đọc bài viết sau đây để có cách khắc phục tốt nhất.

Vì sao nên để cây cảnh ở cầu thang? Top cây cảnh để cầu thang giúp căn nhà trở nên ấn tượng

Vì sao nên để cây cảnh ở cầu thang? Top cây cảnh để cầu thang giúp căn nhà trở nên ấn tượng

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc đặt cây cảnh để cầu thang không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại năng lượng tích cực, cải thiện chất lượng không khí và tăng cường phong thủy.

