Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Phụ nữ thông minh không dại 'hé miệng' 3 điều này, nói ra một lần thôi cũng đủ khiến hôn nhân rạn nứt

Thứ tư, 09:41 15/10/2025 | Chuyện vợ chồng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phụ nữ thông minh biết im lặng đúng lúc. Bởi chỉ cần lỡ lời 1 trong 3 điều này, tổ ấm bao năm vun vén có thể tan vỡ trong chớp mắt.

Phụ nữ thông minh giữ gìn hạnh phúc gia đình bằng cách im lặng đúng lúc

Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao có những gia đình luôn bình yên, bền vững qua năm tháng, trong khi nhiều tổ ấm khác lại dễ dàng rạn nứt chỉ vì vài lời nói vô tình? Bí quyết không nằm ở tiền bạc hay địa vị, mà nằm ở sự tinh tế của phụ nữ thông minh; những người biết cách bảo vệ tổ ấm bằng lời nói, hành xử và sự im lặng đúng lúc.

Người vợ khôn ngoan hiểu rằng "nhà là nơi giữ kín bí mật", không phải chốn để phơi bày cảm xúc hay than phiền. Họ biết điều gì nên chia sẻ, điều gì cần giữ lại, bởi chỉ một lời nói buột miệng trước người ngoài cũng có thể khiến hạnh phúc lung lay.

Như nhà văn Lâm Địch Nhi từng viết trong "Hoa hồng sớm mai": "Hôn nhân cũng như đi giày, vừa chân hay không chỉ có mình mình biết. Cần gì phải khoe khoang với người khác rằng đôi giày của mình đẹp thế nào".

Câu nói ấy là lời nhắc tinh tế rằng, hạnh phúc thật sự nằm ở cảm nhận bên trong, chứ không phải ở những gì được phô bày ra ngoài. Người phụ nữ thông minh hiểu rõ điều đó, họ không khoe, không than, không so sánh mà lặng lẽ vun đắp từng ngày.

Và nếu bạn muốn giữ cho tổ ấm của mình luôn bền chặt, hãy nhớ tránh xa 3 điều tuyệt đối không nên nói trước mặt người ngoài bởi chỉ cần một trong số đó bị "thốt ra", hạnh phúc gia đình có thể không còn nguyên vẹn.

Phụ nữ thông minh giữ kín 3 điều này, hôn nhân lúc nào cũng ấm êm như thuở ban đầu - Ảnh 1.5 'nước cờ' khôn ngoan giúp phụ nữ giữ vững hôn nhân trước bờ vực tan vỡ

GĐXH - Hôn nhân bền lâu không đến từ sự nhẫn nhịn mù quáng, mà từ hai người biết thấu hiểu, biết đối thoại và cùng nhau trưởng thành.


Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Khi tình yêu không còn như trước: 6 dấu hiệu âm thầm cho thấy hôn nhân của bạn đang dần 'tắt thở'

Khi tình yêu không còn như trước: 6 dấu hiệu âm thầm cho thấy hôn nhân của bạn đang dần 'tắt thở'

Không phải IQ cao, đây mới là 10 điều làm nên một người thông minh thật sự, bạn làm được bao nhiêu?

Không phải IQ cao, đây mới là 10 điều làm nên một người thông minh thật sự, bạn làm được bao nhiêu?

4 câu nói tưởng 'sang chảnh' ai ngờ 'tố cáo' EQ thấp, bạn đã từng nghe chưa?

4 câu nói tưởng 'sang chảnh' ai ngờ 'tố cáo' EQ thấp, bạn đã từng nghe chưa?

2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

Dù hy sinh hết lòng vì gia đình, người vợ vẫn khó nhận được yêu thương nếu mắc 3 đặc điểm này

Dù hy sinh hết lòng vì gia đình, người vợ vẫn khó nhận được yêu thương nếu mắc 3 đặc điểm này

Cùng chuyên mục

Mảnh giấy cụ bà U80 gửi chồng trước khi nhập viện khiến nhiều người cay khóe mắt

Mảnh giấy cụ bà U80 gửi chồng trước khi nhập viện khiến nhiều người cay khóe mắt

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Trước khi nhập viện, sợ chồng buồn khi không thấy vợ ở nhà, cụ bà U80 ở Hà Nội nhờ con cháu nhắn gửi đôi lời đến ông.

Ngập từ nhà ra ngõ, chú rể Hà Nội đem 2 chiếc thuyền đi đón dâu

Ngập từ nhà ra ngõ, chú rể Hà Nội đem 2 chiếc thuyền đi đón dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hình ảnh cô dâu, chú rể ngồi trên thuyền vượt qua đoạn đường mênh mông nước ở Hà Nội thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Khi tình yêu không còn như trước: 6 dấu hiệu âm thầm cho thấy hôn nhân của bạn đang dần 'tắt thở'

Khi tình yêu không còn như trước: 6 dấu hiệu âm thầm cho thấy hôn nhân của bạn đang dần 'tắt thở'

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

GĐXH - Hôn nhân không vỡ vì cãi vã, mà vì những khoảng lặng không ai muốn nói ra – 6 dấu hiệu này là lời cảnh tỉnh.

Bị người lạ đuổi khỏi chỗ ở, ông chồng nghiện cờ bạc mới biết vợ đã lén bán nhà

Bị người lạ đuổi khỏi chỗ ở, ông chồng nghiện cờ bạc mới biết vợ đã lén bán nhà

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

Khi nhận thông báo phải chuyển đi, Tiểu Viên mới biết nhà mình đã bị vợ bán vì quá sợ thói cờ bạc của chồng; sự việc làm bùng nổ cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

Chú rể phẫn uất gieo mình xuống sông vì cô dâu đòi thêm tiền sính lễ

Chú rể phẫn uất gieo mình xuống sông vì cô dâu đòi thêm tiền sính lễ

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Sau khi biết tin con trai gieo mình xuống sông ngay trước đám cưới, mẹ chú rể cũng lao vào dòng nước xiết để tìm con.

5 'nước cờ' khôn ngoan giúp phụ nữ giữ vững hôn nhân trước bờ vực tan vỡ

5 'nước cờ' khôn ngoan giúp phụ nữ giữ vững hôn nhân trước bờ vực tan vỡ

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Hôn nhân bền lâu không đến từ sự nhẫn nhịn mù quáng, mà từ hai người biết thấu hiểu, biết đối thoại và cùng nhau trưởng thành.

Cặp đôi nhà sát vách kết hôn sau 11 năm yêu, dựng chung rạp cưới, thuê chung MC

Cặp đôi nhà sát vách kết hôn sau 11 năm yêu, dựng chung rạp cưới, thuê chung MC

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Cách nhau vỏn vẹn mấy bước chân, hai gia đình của cặp đôi ở An Giang quyết định tổ chức chung đám cưới, chỉ thuê 1 MC.

Cùng góp tiền mua nhà tân hôn, cô dâu chết lặng khi phát hiện người đứng tên sổ đỏ

Cùng góp tiền mua nhà tân hôn, cô dâu chết lặng khi phát hiện người đứng tên sổ đỏ

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Hôn nhân vốn là chuyện hệ trọng của đời người, thế nhưng đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ về tài sản hôn nhân cũng có thể khiến mọi kế hoạch đổ vỡ.

Bạn thân ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm, người vợ treo băng rôn 'cảm ơn'

Bạn thân ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm, người vợ treo băng rôn 'cảm ơn'

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Một người vợ ở Trung Quốc gây xôn xao mạng xã hội khi treo biểu ngữ, băng rôn thể hiện lòng biết ơn vì bạn thân đã ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm qua.

2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia tâm lý cảnh báo: Có những câu nói phụ nữ tuyệt đối đừng thốt ra trước mặt chồng, nếu không hôn nhân rất dễ rạn nứt.

Xem nhiều

Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều năm

Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều năm

Chuyện vợ chồng

Sau những cảm mến đầu tiên kể từ khi còn học tiểu học, Tomioka Isamu cuối cùng cũng có cái kết trọn vẹn với người phụ nữ anh thầm thương trộm nhớ suốt nhiều năm.

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

Chuyện vợ chồng
Dù hy sinh hết lòng vì gia đình, người vợ vẫn khó nhận được yêu thương nếu mắc 3 đặc điểm này

Dù hy sinh hết lòng vì gia đình, người vợ vẫn khó nhận được yêu thương nếu mắc 3 đặc điểm này

Chuyện vợ chồng
2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

2 câu nói tưởng vô hại nhưng có thể ‘giết chết’ hôn nhân, phụ nữ cần tránh ngay

Chuyện vợ chồng
Cùng góp tiền mua nhà tân hôn, cô dâu chết lặng khi phát hiện người đứng tên sổ đỏ

Cùng góp tiền mua nhà tân hôn, cô dâu chết lặng khi phát hiện người đứng tên sổ đỏ

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top