Phụ nữ không muốn già, hãy ăn 6 loại quả 'chống lão hóa' dưới đây

Ngoài ra, các loại trái cây họ cam quýt cũng có chứa nhiều vitamin C, folate và thiamin. Vitamin C có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi sự gây hại của các gốc tự do, hỗ trợ chữa lành vết thương. Thiamin là một phần quan trọng trong quá trình trao đổi chất, trong khi folate cần thiết cho sự phân chia tế bào. Vitamin C cũng là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào não khỏi các gốc tự do gây hại.