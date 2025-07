Quả roi thanh mát giúp bổ thận, kiểm soát đường huyết đang vào vụ ngon nhất, biết mẹo nhỏ này khỏi lo mua nhầm quả bị sâu bên trong

4 món ngon dễ làm lại lạ miệng từ 'nữ hoàng của các loại hạt' tốt cho tim mạch, tuổi thọ GĐXH – Hạt macca được xem là ‘nữ hoàng’ của các loại hạt vì có giá trị dinh dưỡng cao. Mọi người có thể tận dụng hạt macca tươi để chế biến các món ăn ngon, vừa dễ làm vừa bổ dưỡng, lạ miệng dưới đây.

Quả roi giúp kiểm soát đường huyết, bổ thận

Roi là một trong những loại quả phổ biến ngày hè. Hiện đang là chính vụ của quả roi. Quả roi vào chính vụ thường ngọt, nhiều nước. Loại quả này được nhiều người ưa chuộng vào ngày hè.

Theo khảo sát của PV, tại các chợ dân sinh, chợ mạng, quả roi đang được rao bán nhiều, nhưng mức giá tương đối cao, dao động từ 30.000 - 100.000 đồng/kg, tùy loại.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, trong số các loại roi, quả roi đỏ An Phước – đặc sản của miền Tây là được ưa chuộng hơn. Quả roi An Phước to, bóng và nhẵn mịn, màu đỏ sẫm, mọng nước và ăn ngọt, giòn hơn.

Quả roi được nhiều người ưa thích trong ngày hè. Ảnh PT

Chị Dương – một tiểu thương bán hoa quả chia sẻ: "Thời điểm này, quả roi thường có quanh năm, tuy vậy đây là thời điểm vào vụ ngon nhất. Quả roi đỏ, đặc ruột, mọng nước, ngọt mát nên được nhiều người thích. Roi An Phước thời điểm này được bán từ 50 – 70.000 đồng/kg. Quả vừa ngon, giá cả phải chăng nên tôi ngày nào cũng nhập hàng về bán. Khách hàng tranh thủ lúc roi vào độ ngon nhất thường mua vài kg về ăn dần".

Theo lương y đa khoa Vũ Quốc Trung (Hội Đông Y Hà Nội), quả roi có vị ngọt, chát, tính bình được dùng như vị thuốc trong đông y.

Quả roi tốt cho người tiểu đường. Ảnh PT

Trong y học hiện đại, roi là loại quả có hàm lượng nước, chất xơ, vitamin cao, ít clo. Chúng được xếp vào nhóm có tác dụng giảm béo rất tốt, đồng thời kiểm soát lượng đường nên rất tốt với người tiểu đường. Quả roi giúp cải thiện tiêu hóa, tăng cường miễn dịch nhờ hàm lượng vitamin C, chất xơ dồi dào... Cùng với đó, các hợp chất hữu cơ có trong quả roi rất tốt cho sức khỏe như: axit betulinic, friedelolactone, jambosine,…

Với chỉ số đường huyết thấp, quả roi là một lựa chọn tuyệt vời cho người bệnh tiểu đường. Đường trong quả roi được cơ thể hấp thụ chậm, giúp duy trì mức đường huyết ổn định trong thời gian dài. Bên cạnh đó, chất xơ và các hợp chất polyphenol trong quả roi còn giúp cải thiện chức năng đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch, giảm viêm, giúp bảo vệ sức khỏe tốt cho người bệnh tiểu đường.

Các chuyên gia khuyến nghị người bệnh nhiễm trùng bàng quang nên bổ sung quả roi vào chế độ ăn hàng ngày. Quả roi với tác dụng lợi tiểu tự nhiên, giúp loại bỏ độc tố, tốt với người bị sỏi thận, nhiễm trùng bàng quang. Bởi hợp chất trong quả roi kích thích đào thải nước tiểu, làm sạch đường tiết niệu, giảm nguy cơ hình thành sỏi.

Cách chọn quả roi ngon

Theo chia sẻ của chị Dương – tiểu thương bán hoa quả cho biết, roi là loại quả cũng dễ bị dòi tấn công, đặc biệt là vào mùa mưa. Để chọn được quả roi ngon, mọi người nên chọn những quả có màu sắc tươi mới, đỏ vừa hoặc hồng hào, bề mặt vỏ láng mịn, không có vết thâm hay đốm lạ.

Khi cầm thấy quả chắc tay, cứng cáp vừa phải sẽ là quả roi ngon. Mọi người nên tránh mua những quả có màu sắc lạ thường, trên thân quả có những vết loang lổ, cầm vào thấy mềm nhũn.