Trịnh Ngọc Hiếu 31 tuổi bị khởi tố vì sử dụng thủ đoạn đổi ngoại tệ để lừa đảo hơn 1,3 tỷ đồng

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GĐXH - Sử dụng thủ đoạn đổi ngoại tệ để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng, Trịnh Ngọc Hiếu (SN 1995, trú tại thôn Phù Sa Thượng, xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình) bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Ngọc Hiếu (SN 1995, trú tại thôn Phù Sa Thượng, xã Đồng Thịnh, tỉnh Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận trình báo của chị N.T.Y (SN 1989, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) về việc bị Trịnh Ngọc Hiếu lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ ngày 20/12/2025 đến ngày 07/02/2026.

Trịnh Ngọc Hiếu 31 tuổi bị khởi tố vì sử dụng thủ đoạn đổi ngoại tệ để lừa đảo hơn 1,3 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bị can Trịnh Ngọc Hiếu tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra xác định, Trịnh Ngọc Hiếu đã lợi dụng lòng tin của chị N.T.Y, đưa ra thông tin gian dối về việc đổi tiền "Man" (đồng Yên Nhật Bản) sang tiền Việt Nam để hưởng lợi nhuận chênh lệch. Từ đó Hiếu dụ dỗ chị Y nhiều lần chuyển tiền cho mình với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hiếu không thực hiện việc đổi ngoại tệ như đã cam kết mà giữ lại trong tài khoản ngân hàng cá nhân.

Để tạo lòng tin, Hiếu chuyển trả cho chị Y hơn 1,1 tỷ đồng, đồng thời đưa ra thông tin gian dối rằng đây là khoản tiền gốc và lợi nhuận thu được từ việc đổi ngoại tệ. Số tiền còn lại, Hiếu chiếm đoạt của bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên thông báo ai là bị hại của vụ án trên, liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên (Địa chỉ số 396 Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên - điều tra viên Nguyễn Đăng Sơn, số điện thoại 0973.666.382 để được giải quyết).

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