Ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 900 triệu đồng

Nạn nhân là bà P.T.H. (SN 1962, trú thôn Sơn Hà, xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh). Trước đó, bà nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0994348539 của một đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, thông báo bà liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền 69 tỷ đồng.

Công an xã Tứ Mỹ và nhân viên ngân hàng ngăn chặn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Để gây sức ép, đối tượng yêu cầu bà H. giữ bí mật, khai báo tài sản và chuyển tiền phục vụ điều tra. Khi biết bà có 921 triệu đồng trong sổ tiết kiệm, chúng yêu cầu bà rút toàn bộ số tiền, chuyển vào tài khoản được cung cấp. Đối tượng còn dặn bà nói với nhân viên ngân hàng rằng rút tiền để đưa cho con làm nhà nhằm tránh bị phát hiện.

Trong quá trình giao dịch, nhận thấy bà H. có biểu hiện bất thường, nhân viên ngân hàng đã chủ động liên hệ Công an xã Tứ Mỹ để phối hợp xác minh.

Ngay sau đó, lực lượng công an trực tiếp gặp, giải thích về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Nhờ được tuyên truyền, bà H. nhận diện vụ việc, kịp thời dừng giao dịch, bảo toàn toàn bộ số tiền trên.

Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng. Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, chủ động liên hệ cơ quan công an gần nhất để được xác minh, hỗ trợ.