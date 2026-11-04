Ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 900 triệu đồng

| Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa công an xã và ngân hàng, một người dân ở Hà Tĩnh tránh bị lừa chuyển 921 triệu đồng cho các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan chức năng.

Nạn nhân là bà P.T.H. (SN 1962, trú thôn Sơn Hà, xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh). Trước đó, bà nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0994348539 của một đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng, thông báo bà liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền 69 tỷ đồng.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 900 triệu đồng - Ảnh 1.

Công an xã Tứ Mỹ và nhân viên ngân hàng ngăn chặn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Để gây sức ép, đối tượng yêu cầu bà H. giữ bí mật, khai báo tài sản và chuyển tiền phục vụ điều tra. Khi biết bà có 921 triệu đồng trong sổ tiết kiệm, chúng yêu cầu bà rút toàn bộ số tiền, chuyển vào tài khoản được cung cấp. Đối tượng còn dặn bà nói với nhân viên ngân hàng rằng rút tiền để đưa cho con làm nhà nhằm tránh bị phát hiện.

Trong quá trình giao dịch, nhận thấy bà H. có biểu hiện bất thường, nhân viên ngân hàng đã chủ động liên hệ Công an xã Tứ Mỹ để phối hợp xác minh.

Ngay sau đó, lực lượng công an trực tiếp gặp, giải thích về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Nhờ được tuyên truyền, bà H. nhận diện vụ việc, kịp thời dừng giao dịch, bảo toàn toàn bộ số tiền trên.

Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng. Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, chủ động liên hệ cơ quan công an gần nhất để được xác minh, hỗ trợ.

Ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 900 triệu đồng - Ảnh 2.Ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 100 triệu đồng

GĐXH - Nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và Công an xã Thạch Hà, một phụ nữ được ngăn chặn chuyển thêm hơn 100 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo qua mạng.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bắc Ninh: Tóm gọn đối tượng gây ra 14 vụ trộm cắp trong chưa đầy 1 tháng

Bắc Ninh: Tóm gọn đối tượng gây ra 14 vụ trộm cắp trong chưa đầy 1 tháng

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, nam thanh niên 19 tuổi đã liên tiếp đột nhập, thực hiện trót lọt 14 vụ trộm cắp xe máy và tài sản tại hàng loạt khu trọ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Băng nhóm trộm cắp và tiêu thụ tài sản gian lận này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá.

Công an truy tìm Đỗ Thị Hà

Công an truy tìm Đỗ Thị Hà

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Bắc Ninh thông báo ai biết hoặc có thông tin về đối tượng Đỗ Thị Hà, SN 1993, cư trú tại tổ dân phố Lư Giang, phường Yên Dũng, TP Bắc Ninh cần liên hệ làm việc với Cơ quan Công an để phục vụ điều tra vụ án đánh bạc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.