Cẩn trọng mất tiền oan trước thủ đoạn lừa đảo lợi dụng nhu cầu làm sổ đỏ, sang tên tại dự án sân bay Gia Bình

Nhận diện chiêu trò "cò" đất đai tại dự án sân bay Gia Bình

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang trong quá trình triển khai, kéo theo sự quan tâm lớn của người dân về các chính sách thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng. Nhu cầu thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), sang tên, chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất giữa các thành viên trong gia đình tại khu vực này có xu hướng gia tăng đột biến.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Lợi dụng tâm lý muốn nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để bảo đảm quyền lợi khi Nhà nước thu hồi đất, nhiều đối tượng xấu đã tìm cách tiếp cận các hộ gia đình nằm trong vùng dự án.

Phương thức thủ đoạn phổ biến là đưa ra những lời quảng cáo, hứa hẹn về khả năng "làm sổ đỏ thần tốc", "hợp thức hóa hồ sơ" hoặc cam kết "chạy" thủ tục để người dân được hưởng mức đền bù, suất tái định cư cao hơn thực tế. Mục đích cuối cùng của các đối tượng là yêu cầu nạn nhân đưa giấy tờ gốc và chuyển tiền tạm ứng rồi chiếm đoạt.

Cơ quan Công an khuyến cáo 5 nguyên tắc an toàn

Trước nguy cơ phát sinh tội phạm lừa đảo, Công an phường Gia Bình (TP Bắc Ninh) đã phát đi thông báo, đề nghị người dân có đất thuộc khu vực dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình chủ động tìm hiểu quy định pháp luật và tuân thủ các nguyên tắc sau:

Khi có nhu cầu cấp sổ đỏ, sang tên hay chuyển nhượng, người dân cần trực tiếp liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại địa phương hoặc Văn phòng đăng ký đất đai. Tuyệt đối không tin tưởng vào các đối tượng tự nhận có "mối quan hệ" để giải quyết hồ sơ.

Không giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Căn cước công dân và các giấy tờ hộ tịch cho người không có thẩm quyền. Nếu cần ủy quyền, phải lập văn bản rõ ràng theo đúng quy định pháp luật.

Người dân cần trực tiếp liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại địa phương, cơ quan đăng ký đất đai hoặc cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn cụ thể.

Không vội vàng thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, tặng cho đất đai chỉ vì nghe lời dụ dỗ sẽ được tăng tiền hỗ trợ hoặc thêm suất tái định cư. Mọi quyền lợi đền bù đều được cơ quan nhà nước xét duyệt dựa trên hồ sơ pháp lý và quy định hiện hành.

Tuyệt đối không chuyển tiền cọc để nhờ "chạy" hồ sơ, tác động cán bộ hay bảo đảm suất đền bù. Nghĩa vụ tài chính chỉ được thực hiện khi có thông báo, chứng từ chính thức từ cơ quan nhà nước.

Các thông tin về quy hoạch, kiểm kê, thu hồi và bồi thường cần được đối chiếu trực tiếp qua chính quyền địa phương và các kênh thông tin chính thức. Người dân không chia sẻ, phát tán các tin đồn chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận.

Sự cảnh giác của mỗi gia đình không chỉ giúp bảo vệ tài sản, quyền lợi hợp pháp của chính mình mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Hà Nội nghiên cứu kết nối sân bay Gia Bình và trung tâm Thủ đô bằng đường sắt, rút ngắn thời gian di chuyển của người dân GĐXH - Ngày 9/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án kết nối Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và quy hoạch hướng tuyến và vị trí các ga đường sắt đô thị. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng.



