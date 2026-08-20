Phú Thọ: Phát hiện điểm tập kết, nghiền sàng hàng nghìn m³ chất thải rắn ngoài quy hoạch

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Ngày 20/8, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện một số vụ việc liên quan đến vận chuyển, tập kết, xử lý bùn đất, đất đá thải với khối lượng lớn.

Trước nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường và những vấn đề liên quan đến quản lý, xử lý chất thải, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kiểm tra, đo đạc hiện trạng, thu thập tài liệu, lấy mẫu phân tích; đồng thời xác minh nguồn gốc, quá trình vận chuyển, tập kết và xử lý số vật chất trên.

Tại xã Phù Ninh, lực lượng chức năng phát hiện hơn 13.500 m³ vật chất được tập kết tại khu vực Khu 12 và Khu 13 trên nền đất tự nhiên.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khu vực này không có lớp chống thấm, hệ thống che chắn và thu gom nước phát sinh.

Lực lượng chức năng tại xã Phù Ninh và xã Bình Phú về vấn đề đổ thải - (ảnh CAPT).

Kết quả phân tích của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định các mẫu vật chất được lấy tại khu vực trên thuộc chất thải rắn thông thường.

Quá trình xác minh bước đầu cho thấy, các tổ chức, cá nhân liên quan chưa thiết lập hồ sơ, thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép về môi trường đối với hoạt động tại các khu vực nêu trên.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng An ninh kinh tế đã chuyển vụ việc đến Phòng Cảnh sát kinh tế để tiếp nhận, phân loại và tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Tại xã Bình Phú, Phòng An ninh kinh tế phát hiện tại khu vực thôn 10 có khoảng 3.157 m³ bùn, đất, đất đá hỗn hợp được tập kết trên diện tích khoảng 3.179 m².

Tại đây còn có hệ thống máy móc phục vụ việc nghiền, sàng, phân loại.

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện tại xã Phù Ninh và xã Bình Phú có hoạt động vận chuyển, tập kết, xử lý bùn đất, đất đá thải với khối lượng lớn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định khu vực này không thuộc quy hoạch cơ sở sản xuất hoặc bãi tập kết, xử lý chất thải. UBND xã Bình Phú cũng không cấp văn bản cho phép hoạt động tập kết, nghiền, sàng, phân loại đất thải tại đây.

Sau khi kiểm tra, xác minh ban đầu, hồ sơ vụ việc tại xã Bình Phú đã được chuyển Công an xã Bình Phú tiếp tục làm rõ theo quy định.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, việc kịp thời phát hiện, kiểm tra các điểm tập kết, xử lý bùn đất, đất đá thải nhằm làm rõ nguồn gốc, tính chất của vật chất, quá trình vận chuyển, tập kết và xử lý, qua đó xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.