Ăn nấm dại hái trong rừng, 9 người ở Lai Châu nghi ngộ độc

Theo Công an tỉnh Lai Châu, trong tháng 9 và đầu tháng 10/2026, trên địa bàn xã Bình Lư liên tiếp xảy ra 2 vụ nghi ngộ độc sau khi người dân sử dụng nấm dại hái trong rừng. Các vụ việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ việc tự ý sử dụng các loại nấm mọc tự nhiên.

Cụ thể, ngày 18/9/2026, tại một lán thảo quả thuộc khu vực đèo Ô Quý Hồ, 5 người ăn canh nấm dại hái trong rừng, trong đó 4 người sau đó xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, nôn và tiêu chảy.

Các trường hợp nghi ngộ độc được đưa đến Trạm Y tế xã Bình Lư để điều trị. Theo báo cáo của Trạm Y tế xã Bình Lư, tại thời điểm báo cáo, các bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, chỉ số sinh tồn ổn định.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định nghi do ăn nấm dại có chứa độc tố tự nhiên.

Tiếp đó, tối 1/10/2026, tại bản Cò Lá, xã Bình Lư, 11 người cùng ăn bữa tối có món canh nấm dại hái tại khu vực nương thảo quả. Khoảng 30 phút sau, 5 người xuất hiện chóng mặt, buồn nôn, nôn nhiều lần và được đưa đi cấp cứu.

Hai vụ nghi ngộ độc nấm dại liên tiếp xảy ra tại xã Bình Lư (Lai Châu) khiến 9 người phải nhập viện, điều trị sau khi sử dụng nấm hái trong rừng, gióng lên cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ các loại nấm mọc tự nhiên - (ảnh Công an Lai Châu).

Qua thăm khám ban đầu, các trường hợp được chẩn đoán nghi ngộ độc nấm. Tại thời điểm lập báo cáo, sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường.

Trong số này, 3 trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, 2 trường hợp tiếp tục điều trị tại Trạm Y tế xã Bình Lư.

Hai vụ việc xảy ra liên tiếp cho thấy nguy cơ ngộ độc do nấm rừng vẫn hiện hữu, nhất là đối với những người thường xuyên đi rừng, làm nương, làm thảo quả.

Theo cơ quan chức năng, nấm độc có thể có hình dáng, màu sắc tương tự nấm ăn được và không thể xác định mức độ an toàn chỉ bằng kinh nghiệm dân gian.

Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân không tự ý hái, chế biến và sử dụng nấm mọc hoang trong rừng khi chưa xác định rõ chủng loại, nguồn gốc và mức độ an toàn; không tin vào các mẹo dân gian để thử nấm độc.

Khi xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt, khó thở hoặc rối loạn ý thức sau khi ăn nấm, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời; không tự ý điều trị bằng các phương pháp truyền miệng.