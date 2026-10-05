Tin sáng 5/10: Miền Bắc xuất hiện rét đậm rét hại khi nào? Công an xác minh cụ ông 92 tuổi mang theo 7 cây vàng SJC đi ngoài đường lúc 21h

Tin sáng 4/10: Đề xuất ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương; Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có nơi giảm tới 10 độ GĐXH - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Trần Thị Thanh Lam cho biết có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 hằng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương; Dự báo, từ chiều tối và đêm 4/10, Bắc Bộ có mưa rào rải rác do ảnh hưởng của không khí lạnh, có nơi nhiệt độ giảm sâu còn 14-17 độ C.

Miền Bắc xuất hiện rét đậm rét hại khi nào?

Hoạt động của không khí lạnh được nhận định yếu hơn trung bình nhiều năm.





Thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, tại miền Bắc, từ tháng 10 đến tháng 12/2026, hoạt động của không khí lạnh được nhận định yếu hơn trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn thông thường, đồng thời số ngày rét đậm, rét hại được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Hiện cơ quan khí tượng chưa xác định cụ thể thời điểm miền Bắc xuất hiện đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông 2026-2027. Tuy nhiên, xu hướng chung là các đợt rét mạnh có khả năng đến muộn.

Từ khoảng cuối tháng 2/2027, miền Bắc được dự báo có ít ngày mưa nhỏ, mưa phùn hơn trung bình nhiều năm.

Thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, cơ quan khí tượng khuyến cáo, mùa đông 2026-2027 được dự báo có nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm, không khí lạnh hoạt động yếu, rét đậm, rét hại đến muộn và số ngày rét thấp hơn. Tuy nhiên, thời tiết vẫn có thể xuất hiện những đợt diễn biến nhanh, bất thường. Chủ động cập nhật dự báo ngắn hạn sẽ giúp người dân giảm thiểu rủi ro và ứng phó kịp thời với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Người dân và các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên cập nhật thêm các bản tin dự báo, cảnh báo ngắn hạn 1–3 ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất và phương án phòng tránh, ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Người dân, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Bắc, cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo trong thời gian 1-3 ngày khi xuất hiện không khí lạnh, chủ động bảo vệ sức khỏe, cây trồng và vật nuôi.

Công an xác minh cụ ông 92 tuổi mang theo 7 cây vàng SJC đi ngoài đường lúc 21h

Công an hỗ trợ cụ ông xác minh nhân thân, nơi cư trú và liên hệ với gia đình. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng





Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, khoảng 21h ngày 2/10/2026, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an phường Gia Viên phát hiện một cụ ông cao tuổi có biểu hiện bất thường nên tiếp cận hỏi thăm, nắm tình hình.

Qua xác minh ban đầu, cụ ông có dấu hiệu bị lẫn, đi lạc và không nhớ được địa chỉ nhà cũng như thông tin về nhân thân của mình. Đáng chú ý, trong người cụ ông mang theo 7 thỏi kim loại màu vàng cùng 2 triệu đồng tiền mặt.

Công an phường Gia Viên đã đưa cụ ông về trụ sở, đồng thời khẩn trương xác minh nhân thân, nơi cư trú và liên hệ với gia đình.

Sau quá trình xác minh, lực lượng công an xác định cụ ông là ông H., sinh năm 1934, trú tại phố An Đà, Hải Phòng. Theo bà N.T.T. (sinh năm 1950), ông H. do tuổi cao, trí nhớ kém nên bị lẫn và đi lạc. Khi rời khỏi nhà, ông mang theo 7 cây vàng là tài sản của gia đình cùng 2 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau đó, người thân đã đến trụ sở Công an phường Gia Viên đón ông H. về nhà. Toàn bộ số tài sản ông mang theo cũng được lực lượng công an bàn giao đầy đủ cho gia đình.

Tất cả người dân mua bán, cho tặng xe cũ chú ý thông báo mới nhất từ công an

Hình minh họa.

Thông tin trên Tạp chí Việt Nam hàng ngày, gần đây, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai thông báo, khi chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho hoặc để thừa kế xe, nhiều người vẫn có thói quen giao luôn xe, chứng nhận đăng ký xe và biển số cho người nhận chuyển quyền sở hữu. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe và biển số xe để thực hiện thủ tục thu hồi.

Cụ thể, điểm a khoản 5 Điều 6 Thông tư số 79/2024/TT-BCA quy định: khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, không giao cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe và nộp lại cho cơ quan đăng ký xe khi làm thủ tục thu hồi.

Đáng chú ý, điểm b khoản 5 Điều 6 Thông tư số 79/2024/TT-BCA quy định, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe đứng tên trong chứng nhận đăng ký xe phải làm thủ tục thu hồi. Trường hợp quá thời hạn mà chưa làm thủ tục thu hồi, trước khi giải quyết thủ tục đăng ký xe, người có thẩm quyền sẽ thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Sau khi cơ quan đăng ký xe hoàn tất thủ tục thu hồi, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe thực hiện thủ tục đăng ký sang tên theo Điều 17 Thông tư số 79/2024/TT-BCA. Hồ sơ đăng ký sang tên gồm giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của chủ xe, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, chứng từ lệ phí trước bạ và chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Người dân cần lưu ý, theo khoản 7 Điều 6 Thông tư số 79/2024/TT-BCA, tổ chức, cá nhân đứng tên trong chứng nhận đăng ký xe tiếp tục chịu trách nhiệm của chủ xe trong thời gian chưa thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đối với trường hợp thuộc diện phải thu hồi.

Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan có thể trở thành luật sư công từ 1/10/2026

Ảnh minh hoạ AI tạo.





Thông tin trên SKĐS, từ ngày 1/10/2026, Việt Nam chính thức thí điểm chế định luật sư công tại 8 bộ và 10 tỉnh, thành phố theo Nghị quyết 24/2026/QH16.

Theo Điều 1 Nghị quyết 24/2026/QH16, Quốc hội quy định việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công, gồm các nội dung về tổ chức, hoạt động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của luật sư công và cơ chế quản lý, thực hiện thí điểm.

Việc thí điểm được thực hiện trong phạm vi, thời hạn theo quy định của Nghị quyết nhằm đánh giá tính phù hợp của chế định luật sư công trước khi xem xét hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan.

Cụ thể, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết quy định việc thí điểm chế định luật sư công được tổ chức và thực hiện tại 8 bộ, gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng.

Tại địa phương, việc thí điểm được thực hiện tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Hà Nội cho phép xây dựng cao ốc tại phố Chùa Bộc

Thông tin trên Tiền phong, UBND TP Hà Nội đồng ý cho Tổng Công ty 36 chuyển mục đích 9.826 m² đất tại số 6-8 Chùa Bộc tại phường Kim Liên để thực hiện dự án nhà ở cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng khu đất tại địa chỉ số 6-8 Chùa Bộc (phường Kim Liên) hiện tại do Tổng Công ty 36 quản lý, sử dụng để xây dựng Dự án Xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ.

Diện tích của khu đất này là 9.825,7 m2, phần lớn là đất ở với diện tích 6.842,7 m2 để xây dựng công trình nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và công trình hạ tầng, phía dưới có tầng hầm.

Đối với diện tích đất ở, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tổng Công ty 36 được sử dụng trong thời hạn 50 năm kể từ ngày UBND thành phố ban hành quyết định. Người mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định.

Ngoài phần đất ở, dự án có 2.940,6 m2 đất thương mại, dịch vụ. Diện tích này được sử dụng để xây dựng các hạng mục văn phòng, khách sạn, công trình thương mại, dịch vụ và hạ tầng phục vụ dự án, phía dưới bố trí tầng hầm.

Cảnh báo thủ đoạn lấy ảnh cá nhân trên mạng xã hội, cắt ghép thành nội dung nhạy cảm để tống tiền

Thông tin trên VTV.vn, từ đầu tháng 10/2026 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận trình báo của gần 20 trường hợp bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm cắt ghép. Có trường hợp bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng.

Theo lực lượng chức năng, các đối tượng xấu thường thu thập hình ảnh cá nhân của nạn nhân trên mạng xã hội, sau đó sử dụng công nghệ để cắt ghép, chỉnh sửa thành hình ảnh, video có nội dung nhạy cảm.

Những hình ảnh này được gửi cho nạn nhân kèm lời đe dọa sẽ phát tán công khai nếu không chuyển tiền. Việc khai thác tâm lý lo ngại ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và công việc khiến nạn nhân dễ hoang mang, từ đó tạo điều kiện để các đối tượng gây sức ép, buộc chuyển tiền.

Thủ đoạn tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm không mới, nhưng việc ứng dụng công nghệ để cắt ghép, chỉnh sửa nội dung khiến người dân khó phân biệt thật, giả trong thời gian ngắn. Tâm lý lo sợ hình ảnh bị phát tán càng khiến nhiều người mất bình tĩnh và có thể làm theo yêu cầu của đối tượng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã hướng dẫn, cảnh báo người bị đe dọa về thủ đoạn của các đối tượng; đồng thời giúp họ ổn định tâm lý, không chuyển tiền và thực hiện các bước cần thiết để trình báo, xác minh.

Nhờ được tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời, nhiều trường hợp đã nhận diện được thủ đoạn, không mắc bẫy và không chuyển tiền cho các đối tượng.