Hà Nội đẩy nhanh tiến độ mở tuyến buýt điện liên tỉnh trợ giá đi Hưng Yên
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành yêu cầu gấp rút hoàn thiện kế hoạch vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá. Đây là bước đi quan trọng nhằm thắt chặt kết nối giao thông giữa hai địa phương, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển giao thông xanh.
Cụ thể, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án tổ chức vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên theo mô hình có trợ giá.
Trước đó, thành phố đã chấp thuận đề xuất của Tổng công ty Vận tải Hà Nội về việc chuyển đổi hình thức hoạt động của tuyến từ không trợ giá sang có trợ giá.
Trong quá trình lập kế hoạch, các đơn vị được yêu cầu rà soát toàn bộ mạng lưới giao thông công cộng hiện hữu trên hành lang Hà Nội – Hưng Yên nhằm đánh giá mức độ trùng lặp lộ trình, điểm dừng và khả năng kết nối.
Trên cơ sở khảo sát nhu cầu đi lại thực tế, cơ quan chuyên môn sẽ xác định tần suất, biểu đồ chạy xe, thời gian hoạt động và số lượng phương tiện phù hợp, đồng thời làm rõ các điều kiện hạ tầng và nhân lực để tối ưu hiệu quả vận hành.
Theo đó, các cơ quan chuyên môn của Hà Nội sẽ làm việc với tỉnh Hưng Yên để thống nhất lộ trình, điểm đầu cuối, thời gian hoạt động và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan.
Trước ngày 5/10/2026, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố có trách nhiệm hoàn thành phương án báo cáo Sở Xây dựng để trên cơ sở đó, Sở trình UBND thành phố trước ngày 8/10/2026.
Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Duy Phong, việc chuyển sang mô hình buýt điện có trợ giá được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng kết nối vận tải hành khách công cộng giữa hai địa phương, đồng thời tạo thêm một hành lang vận tải xanh, thân thiện với môi trường nối liền Thủ đô với Hưng Yên.
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