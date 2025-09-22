Ninh Bình: Chất thải rắn đổ tràn lan ven đường ở Ý Yên
GĐXH - Chất thải rắn, rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng đổ tràn lan ven đường tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân đó là những gì đang diễn ra ngay cạnh một cụm công nghiệp nhỏ ở xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình.
Video chất thải rắn đổ tràn lan ven đường ở Ý Yên, Ninh Bình:
