Tin sáng 4/10: Đề xuất ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương; Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có nơi giảm tới 10 độ

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Đề xuất ngày 27/7 hàng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung ngày 27/7 – Ngày Thương binh liệt sĩ hằng năm là ngày nghỉ, người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương. Ảnh minh họa: TL

TPO đưa tin, sáng 3/10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 4, để thẩm tra một số dự luật sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 tới.

Trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra, về nghỉ lễ, Tết, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam cho biết, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 – Ngày Thương binh liệt sĩ hằng năm là ngày nghỉ, người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương.

Lý do, hiện nay đã có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền Đề án về hình thức kỷ niệm, tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc, các tầng lớp nhân dân, thương binh, liệt sĩ, người có công trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc;

Việc bổ sung ngày nghỉ này cũng nhằm tạo điều kiện tổ chức, tham gia các hoạt động tri ân người có công với cách mạng, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Tiếp thu giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy cho biết, đề xuất bổ sung ngày 27/7 hằng năm là ngày nghỉ là nội dung mới. Cơ quan chuyên môn đã có đề xuất, tuy nhiên, đến bây giờ vẫn chưa có thông tin chính thức.

Không khí lạnh mạnh tràn về thời tiết miền Bắc có nơi giảm tới 10 độ C

Theo dự báo thời tiết, khoảng chiều tối và đêm 04/10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ. Ảnh minh họa: TL

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, khoảng chiều tối và đêm 04/10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 04/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Thời tiết Hà Nội: Đêm 04/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Từ đêm 04/10 đến sáng 05/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng ngày 05/10 trời chuyển lạnh.

Như vậy so với mức nhiệt thấp nhất tại khu vực vùng núi ngày hôm nay 23-26 độ thì khi không khí lạnh tràn về mức nhiệt có nơi giảm gần 10 độ.

Miss Universe Vietnam 2026 đã có tân Hoa hậu

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang hoa hậu Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: Miss Universe Vietnam

Tối 2/10, tại Thành phố Hải Phòng đã diễn ra chung kết Miss Universe Vietnam 2026. Vượt qua 28 người đẹp, Nguyễn Quỳnh Anh đến từ Hà Nội đã xuất sắc giành vị trí cao nhất.

Ngoài Vương miện Miss Universe Vietnam 2026 dành cho Nguyễn Quỳnh Anh, Á hậu 1 thuộc về Trịnh Mỹ Anh; á hậu 2 thuộc về Emma Maria Fernandez Le (Emma Lê); á hậu 3 thuộc về Nguyễn Diệu Huyền (rapper Pháo) và á hậu 4 thuộc về Trịnh Thị Hồng Đăng.

5 nhóm khoản chi không được sử dụng hỗ trợ của phụ huynh

Từ ngày 15/11/2026, Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực, quy định rõ điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Ảnh minh họa: AI

Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư Số: 81/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/11/2026 Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thông tư ban hành nhằm siết chặt kỷ luật và chấm dứt tình trạng thu chi bất hợp lý trong các cơ sở giáo dục.

Tại Điều 17 Thông tư Số: 81/2026/TT-BGDĐT, nêu rõ không đề nghị hoặc sử dụng hỗ trợ từ phụ huynh cho các nội dung sau:

- Xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, thuê, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, đồ dùng và các điều kiện phục vụ hoạt động của nhóm, lớp hoặc cơ sở giáo dục;

- Hoạt động quản trị, quản lý, điều hành, chuyên môn; việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục và nhiệm vụ khác thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục;

- Chỉ trả thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng hoặc khoản hỗ trợ khác cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục;

- Dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của cơ sở giáo dục, bao gồm bảo vệ, vệ sinh, trông giữ phương tiện và các dịch vụ khác thuộc trách nhiệm tổ chức, bảo đảm của cơ sở giáo dục;

- Nội dung không trực tiếp phục vụ hoạt động cụ thể thuộc nhiệm vụ, quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh hoặc nội dung bị cấm theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Người đàn ông Lào tắc ruột được bác sĩ Việt mổ cấp cứu bằng kỹ thuật đặc biệt

Khối u đại tràng trái đã gây tắc ruột, có những tổn thương nghi di căn.

VTC News đưa tin, người đàn ông 59 tuổi, quốc tịch Lào vừa được các bác sĩ Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) phẫu thuật cấp cứu trong tình trạng tắc ruột hoàn toàn bởi khối u đại tràng trái.

Trước khi nhập viện khoảng một tháng, người bệnh xuất hiện những cơn đau bụng âm ỉ nhưng chưa được điều trị dứt điểm. Hai ngày trước khi đến bệnh viện, cơn đau tăng rõ rệt, chuyển thành đau quặn từng cơn, bụng chướng nhiều và nôn liên tục.

Qua thăm khám kết hợp chẩn đoán hình ảnh cấp cứu, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp xác định khối u đại tràng trái gây tắc ruột hoàn toàn, có những tổn thương nghi di căn.

Sau hội chẩn, ekip bác sĩ thống nhất thực hiện phẫu thuật Hartmann. Đây là kỹ thuật đặc biệt, các bác sĩ cắt đoạn đại tràng chứa khối u, đóng đầu dưới và đưa đầu đại tràng phía trên ra ngoài làm hậu môn nhân tạo.

Đến ngày thứ 5 sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh tiến triển thuận lợi, tinh thần tốt và tiếp tục được theo dõi, điều trị.