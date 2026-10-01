Khối không khí lạnh bao trùm toàn miền Bắc, thời tiết thay đổi thế nào?

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Không khí lạnh tràn về miền Bắc, thời tiết thay đổi thế nào?

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, nắng nóng diện rộng vẫn còn tiếp diễn ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong 2 ngày tới trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Dù nhiệt độ có giảm 1-2 độ so với thời điểm ngày hôm qua nhưng vẫn ở mức khá cao 35-36 độ. Từ thứ Bảy nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn khi nhiệt độ giảm xuống dưới 34 độ. Phải đến thứ Hai tuần sau, thời tiết Hà Nội mới mát mẻ khi nhiệt độ giảm xuống còn 26 độ.

Nguyên nhân do khối không khí lạnh tràn xuống miền Bắc hôm nay có cường độ yếu khiến trời chuyển nhiều mây hơn.

Từ thứ Hai tuần sau không khí lạnh tràn về mạnh hơn mang theo mưa dông và gió lạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực Bắc Bộ và Hà Nội vẫn còn nắng nóng với mức nhiệt 35-36 độ, các nơi khác phổ biến 32-34 độ. Thời tiết chuyển sang trạng thái oi nóng.

Tại Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến phía đông Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng diện rộng ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất nhiều phường ven biển là 35-36 độ.

Dự báo nắng nóng ở Trung Bộ còn kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Từ Gia Lai đến Lâm Đồng thời tiết hôm nay cũng nắng nóng, mức nhiệt từ 31-33 độ. Về chiều tối có mưa dông xảy ra vài nơi và diễn ra rất nhanh.

Mưa dông hôm nay tại Nam Bộ sẽ giảm, thời gian mưa lùi về chiều tối, diễn ra rải rác, ít điểm mưa to. Từ sáng đến chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất phần lớn các phường từ 31-34 độ. Thời tiết khá nóng.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về miền Bắc có cường độ nhẹ nên trời vẫn nắng nóng. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 01/10 đến ngày 02/10

- Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đông có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 02/10 đến ngày 10/10

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi ngày 02/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm 03/10, khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 04-05/10 Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 06/10 đêm không mưa, ngày nắng.

- Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng đêm 04-06/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Từ khoảng đêm 05-06/10, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 07-10/10, duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ thời kỳ từ 03-04/10 có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh tràn sắp tràn về miền Bắc, thời tiết thay đổi ra sao? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khối không khí lạnh đầu mùa từ phía Nam Trung Quốc sẽ di chuyển xuống nước ta vào tối 30/9 gây mưa dông, nhiệt giảm dần.