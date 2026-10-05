Hà Nội thông tin chính thức sự việc phản ánh bữa ăn học đường tại xã Quảng Bị

Sau kiểm tra đột xuất, Hà Nội phát hiện hàng loạt bất cập tại bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1 GĐXH - Ngày 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 TP Hà Nội đã tiến hành làm việc toàn diện hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Quảng Bị 1 và một số cơ sở giáo dục tại xã Quảng Bị. Nhiều tồn tại trong quy trình vận hành bếp ăn, hồ sơ pháp lý đã được vạch rõ.

Thông tin về nội dung trên, bà Trần Lưu Hoa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cho biết, ngay khi nhận thông tin, Thành phố đã thành lập 2 đoàn kiểm tra khẩn trương vào cuộc.

Sau khi làm việc trực tiếp, UBND xã Quảng Bị đã có báo cáo khắc phục và thực hiện ngay các biện pháp xử lý là đình chỉ ngay đơn vị cung cấp thực phẩm. Đồng thời gửi mẫu thực đơn lưu đi kiểm nghiệm.

Bà Hoa cho biết, sau khi có kết quả kiểm tra chính thức, chính quyền địa phương sẽ báo cáo và đề xuất xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Bà Trần Lưu Hoa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý đối với sự việc có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú trên địa bàn xã Quảng Bị (trường Tiểu học Quảng Bị 1 và 2). Ảnh: Bảo Loan

Cũng theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Trong năm học 2026 - 2027, công tác tổ chức bữa ăn học đường là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, được toàn hệ thống chính trị và các sở, ngành Thành phố dành sự quan tâm hàng đầu.

Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong công tác quản lý, giám sát và công khai tổ chức bữa ăn học đường với hai điểm đổi mới cốt lõi, đó là phân cấp việc lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm về cho chính quyền các xã, phường, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 33.

Song song đó là xây dựng phần mềm quản lý an toàn thực phẩm có tên gọi "HanoiCheck" do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện.

Cận cảnh thịt lợn nghi toàn tóp mỡ được sử dụng cho bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Quảng Bị 1, được phụ huynh phản ánh trong những ngày cuối tháng 9/2026 vừa qua.

Bà Hoa cho biết, về nguyên tắc quản lý, Ban Chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm Thành phố do Sở Y tế làm cơ quan thường trực, phối hợp cùng các sở, ngành sẽ ngay lập tức kiểm tra, giám sát, yêu cầu báo cáo công khai, minh bạch và kiên quyết xử lý nghiêm khi tiếp nhận các thông tin phản ánh.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương. Công tác kiểm tra, xác minh được tiến hành song song bởi địa phương và các đoàn kiểm tra liên ngành do UBND Thành phố thành lập.

Đối với tình trạng lạm thu và hoạt động thu chi tại một số nhà trường, bà Hoa cho biết, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh, tăng cường quản lý ngay từ đầu năm học.

Sở GD&ĐT Hà Nội quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện về công tác thu chi trong nhà trường; bảo đảm thu đúng quy định; tuyệt đối không thu gộp, không thu bất kỳ khoản thu nào ngoài danh mục cho phép.

Dù cam kết tiếp thu, thay đổi những bất cập được đoàn Kiểm tra chỉ ra, nhưng chỉ sau đó một ngày, ngày 25/9, phụ huynh trường Tiểu học Quảng Bị 2 phát hiện nhiều rau củ quả phục vụ bữa trưa cùng ngày do công ty Thăng Long cung ứng đều có dấu hiệu trầy dập.

Đồng thời, nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban Đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu không đúng quy định.

"Đối với một số đơn vị có phản ánh, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi trực tiếp về UBND các xã, phường để kiểm tra, xác minh theo phân cấp quản lý. Đồng thời, trong tháng 10, Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành kế hoạch kiểm tra và thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống kiểm tra tại các cơ sở giáo dục. Tinh thần chỉ đạo là kiên quyết xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm, tránh gây bức xúc trong dư luận và nhân dân", Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay.

Trước đó, như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã thông tin, tại buổi kiểm tra đột xuất ngày 24/9 (sau 1 ngày phụ huynh phát hiện thực phẩm bữa trưa của học sinh trường Tiểu học Quảng Bị 1 giống tóp mỡ), Đoàn Kiểm tra liên ngành số 4 TP Hà Nội đã chỉ ra rất nhiều bất cập trong hoạt động tổ chức, cung ứng suất ăn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long, bao gồm: định lượng suất ăn thực tế chưa tương xứng với số tiền phụ huynh chi trả; vi phạm quy trình bếp ăn một chiều; nhân sự chưa đảm bảo điều kiện khám sức khỏe và thiếu tập huấn an toàn thực phẩm theo quy định. Dù cam kết tiếp thu, thay đổi những bất cập được đoàn Kiểm tra chỉ ra, nhưng chỉ sau đó một ngày, ngày 25/9, phụ huynh trường Tiểu học Quảng Bị 2 phát hiện nhiều rau củ quả phục vụ bữa trưa cùng ngày do công ty Thăng Long cung ứng đều có dấu hiệu trầy dập.

Vụ lùm xùm thực phẩm bán trú ở Hà Nội: Xã Quảng Bị dừng hợp đồng nấu ăn với công ty Thăng Long GĐXH - UBND xã Quảng Bị vừa chính thức ban hành văn bản yêu cầu các trường tiểu học trên địa bàn dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ suất ăn bán trú đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long do không đáp ứng đầy đủ quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm.