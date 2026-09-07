Phú Thọ: Triệt phá đường dây lừa đảo hàng trăm người qua chiêu 'vé cào trúng thưởng'

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Ngày 7/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trong quá trình điều tra, Ban Chuyên án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cùng các ngân hàng thương mại để xác minh thông tin, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện các fanpage, tài khoản Facebook có tên “Vé Số Đại Lộc 999” và “Vé Số Kiến Thiết 86” thường xuyên livestream bán “vé cào trúng thưởng”, có dấu hiệu lừa đảo.

Các fanpage giả mạo, livestream bán “vé cào trúng thưởng”, dàn dựng giao dịch giả để dụ người chơi chuyển tiền - (ảnh CAPT).

Theo điều tra, nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng không chính chủ để tổ chức hoạt động. Các đối tượng dàn dựng tình huống khách hàng trúng thưởng, tạo các giao dịch chuyển khoản giả nhằm tạo lòng tin và đánh lừa người chơi.

Khi nạn nhân chuyển tiền để mua các gói “vé cào” hoặc tiếp tục nộp tiền với lý do làm thủ tục nhận thưởng, các đối tượng chiếm đoạt số tiền rồi nhanh chóng luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Một số tang vật liên quan đến vụ án mà lực lượng chức năng thu giữ - (ảnh CAPT).

Kết quả điều tra xác định, ổ nhóm do Đặng Ngọc Thạch (SN 1992, trú xã Lục Yên) và Trương Việt Nguyễn (SN 2004, trú xã Mường Lai), tỉnh Lào Cai cầm đầu.

Theo sự phân công, mỗi đối tượng trực tiếp quản lý, điều hành một nhóm hoạt động riêng, sau đó câu kết, phối hợp tổ chức đường dây lừa đảo trên không gian mạng.

Đáng chú ý, để đối phó với hoạt động phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng Việt Nam, các đối tượng đã sang tỉnh Khammuane (CHDCND Lào) thuê địa điểm, thiết lập hệ thống thiết bị để tổ chức hoạt động lừa đảo. Tại đây, nhóm này điều hành các fanpage, tài khoản Facebook giả mạo để tiếp cận, dụ dỗ người chơi chuyển tiền.

Tham gia đường dây còn có Hoàng Văn Nha (SN 2004, trú xã Lục Yên); Hoàng Tuấn Vũ (SN 2004); Hoàng Quốc Cường (SN 2001) và Hoàng Thị Bích Ngọc (SN 2001), cùng trú xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai.

Một số đối tượng liên quan đến vụ án - (ảnh CAPT).

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Ban Chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, các tổ chức tín dụng và lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Lào để xác minh, truy vết dòng tiền, thu thập chứng cứ và theo dõi di biến động của các đối tượng.

Ngay khi các đối tượng nhập cảnh trở về Việt Nam, Ban Chuyên án phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ thành công toàn bộ các đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Thạch, Hoàng Văn Nha, Hoàng Tuấn Vũ, Hoàng Quốc Cường, Hoàng Thị Bích Ngọc và Trương Việt Nguyễn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.



Hiện Ban Chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

