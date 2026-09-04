Kết đắng cho lái xe khách Hà Nội vượt ẩu trên quốc lộ

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, ngày 24/8/2026, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện video do người dân đăng tải, phản ánh một xe ô tô khách có hành vi vượt các phương tiện cùng chiều, đi sang phần đường dành cho xe ngược chiều trên Quốc lộ 4D.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 1 đã tổ chức xác minh phương tiện, người điều khiển và mời lái xe đến trụ sở làm việc.

Kết quả xác định, khoảng 13 giờ 49 phút ngày 23/8/2026, anh B.V.H (SN 1976, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội), điều khiển xe ô tô khách 29 chỗ, biển kiểm soát 29B-1X0.XX lưu thông theo hướng từ phường Sa Pa đi phường Lào Cai.

Hình ảnh xe khách 29 chỗ vượt ẩu trên Quốc lộ 4D (ảnh cắt từ clip của Cục CSGT).

Khi đến Km116+700, Quốc lộ 4D (thuộc thôn Trung Chải, xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai), lái xe đã điều khiển phương tiện vượt các xe đi cùng chiều, đi sang phần đường bên trái trong trường hợp không được phép vượt.

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã thông báo kết quả xác minh, cho lái xe xem lại hình ảnh vi phạm, đồng thời phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi.

Căn cứ điểm a khoản 10 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, lực lượng CSGT đã lập hồ sơ xử lý lái xe B.V.H về hành vi "Vượt xe trong những trường hợp không được vượt gây TNGT", với mức phạt 19.000.000 đồng, đồng thời trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo cơ quan chức năng, Quốc lộ 4D có nhiều đoạn đèo dốc, đường cong, tầm nhìn hạn chế, lưu lượng phương tiện lớn. Việc vượt xe tại vị trí không bảo đảm điều kiện an toàn, đi sang phần đường của phương tiện ngược chiều tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, đặc biệt nguy hiểm đối với xe kinh doanh vận tải hành khách khi trên xe có nhiều người.

Lực lượng CSGT đề nghị người điều khiển phương tiện, nhất là lái xe kinh doanh vận tải hành khách, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về vượt xe; chỉ vượt khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn và tuyệt đối không vượt tại những trường hợp pháp luật quy định không được vượt.

CSGT khuyến khích người dân tiếp tục cung cấp những thông tin, hình ảnh, video phản ánh khách quan, chính xác về các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Những thông tin có giá trị là nguồn hỗ trợ quan trọng để lực lượng chức năng kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý vi phạm.