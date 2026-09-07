Hà Nội: Khởi tố đối tượng cầm dao, cuốc đuổi đánh người gây náo loạn ở xã Phù Đổng

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Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Mang theo dao và cuốc để truy đuổi, tấn công người dân gây náo loạn khu dân cư, đối tượng Nguyễn Thị Thu Hằng vừa chính thức bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 7/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vụ việc xảy ra vào đêm ngày 27/6, sau khi tiếp nhận tin báo khẩn cấp từ người dân về việc xuất hiện một đối tượng có hành vi hung hãn, cầm theo hung khí gồm dao và cuốc để đuổi đánh người trên địa bàn, Công an xã Phù Đổng đã nhanh chóng có mặt để xác minh, xử lý.

Xác định tính chất côn đồ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và gây tâm lý hoang mang cho người dân tại khu vực, lực lượng công an đã khẩn trương triệu tập đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1990, đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, trước các tài liệu và chứng cứ thu thập được, đối tượng Hằng đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Hà Nội khởi tố Nguyễn Thị Thu Hằng vì Gây rối trật tự công cộng năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hằng tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN

Căn cứ vào kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ xác thực, đến ngày 04/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hằng.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hằng nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý về hành vi Gây rối trật tự công cộng” được quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Qua đây, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn chuẩn mực ứng xử. Mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định; mong muốn người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Hà Nội khởi tố Nguyễn Thị Thu Hằng vì Gây rối trật tự công cộng năm 2026 - Ảnh 2.Hà Nội: Khởi tố vụ án nhóm thanh niên dùng hung khí hỗn chiến, gây rối tại nhà hàng 'Quán Nhỏ'

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Vĩnh Hưng vừa làm rõ và tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại nhà hàng "Quán Nhỏ" (số 122 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội).

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