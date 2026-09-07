Vì sao "giang hồ mạng" Cao Ngọc Sáng bị bắt?

| Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Cao Ngọc Sáng (tức Sáng “con”) vừa bị cơ quan Công an bắt giữ vì liên quan đến ma túy.

Thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục này vừa phối hợp với các đơn vị, địa phương bắt giữ đối tượng Cao Ngọc Sáng tức Sáng "Con" (SN 1990, trú tại: Thanh Hóa) về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vì sao "giang hồ mạng" Cao Ngọc Sáng bị bắt? - Ảnh 1.

Cao Ngọc Sáng. Ảnh: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Sau quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Ngọc Sáng cùng 5 đối tượng khác để điều tra về các tội danh: tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Theo TPO, trên mạng xã hội Cao Ngọc Sáng được biết đến với nhiều hình xăm trên cơ thể. Trên các nền tảng như TikTok, Facebook, Sáng thường xuyên xuất hiện trong những video phim ngắn mang màu sắc "giang hồ mạng".

Vì sao "giang hồ mạng" Cao Ngọc Sáng bị bắt? - Ảnh 2.

Hình ảnh Cao Ngọc Sáng trên mạng xã hội.

Trong các nội dung đăng tải trên mạng xã hội, Sáng thường đề cập đến tình nghĩa anh em, cách đối nhân xử thế và những "bài học cuộc sống".

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can.

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