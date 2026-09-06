Bắt đối tượng thuê 3 xe ô tô mang đi bán rồi bỏ trốn

| Pháp luật

Sau khi thuê xe, đối tượng Bình mang 3 phương tiện đi thế chấp, cầm cố và bán, chiếm đoạt số tiền 650 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên bắt giữ Đỗ Thanh Bình (sinh năm 1976) quê tỉnh Hưng Yên, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, sau hơn 3 năm lẩn trốn.

Đỗ Thanh Bình tại cơ quan công an (ảnh: CACC)

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27/8/2019, Đỗ Thanh Bình ký hợp đồng thuê 3 xe ô tô của ông T.N.A. (sinh năm 1972) ngụ phường Tam Hiệp, TP. Đồng Nai, với giá thuê 54 triệu đồng/tháng, thời hạn 1 tháng.

Sau khi nhận xe, Bình mang 3 phương tiện đi thế chấp, cầm cố và bán, chiếm đoạt số tiền 650 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ông T.N.A. sau đó trình báo cơ quan Công an. Quá trình xác minh, truy bắt Bình không có kết quả.

Ngày 27/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (nay là Công an TP. Đồng Nai) ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Đỗ Thanh Bình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai phát hiện Bình đang lẩn trốn tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Đơn vị đã phối hợp Công an phường Phan Đình Phùng tổ chức bắt giữ, di lý đối tượng về Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Quân
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