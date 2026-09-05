Bất chấp camera CSGT ghi hình, xe bán tải vẫn vô tư 'bám đuôi' xe lớn trên cao tốc

| Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Bất chấp hệ thống camera giám sát của Cục CSGT đang "soi" gắt gao các lỗi khoảng cách trên cao tốc, nhiều tài xế vẫn phớt lờ cảnh báo. Mới đây, một xe bán tải vô tư bám đuôi xe lớn ở tốc độ cao vừa bị camera ghi hình, phạt nguội.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vào lúc 13h19 ngày 4/9/2026, tại khu vực Km 326 (nằm trong tuyến cao tốc đang được tăng cường giám sát khoảng cách), hệ thống ghi nhận chiếc xe bán tải màu xám mang biển kiểm soát 29C-X22.XX đang di chuyển với vận tốc 78 km/h.

Đáng chú ý, tại thời điểm này, chiều đường chỉ có hai phương tiện và không gian đủ điều kiện để tài xế chủ động chuyển làn từ xa. Tuy nhiên, thay vì thực hiện thao tác an toàn đó, người điều khiển xe bán tải lại chọn cách bám sát đuôi xe tải phía trước rồi mới chuyển hướng đột ngột.

Bất chấp camera CSGT ghi hình, xe bán tải vẫn vô tư 'bám đuôi xe lớn trên cao tốc. Video: Cục CSGT

Dưới góc độ an toàn giao thông, hành vi này ẩn chứa nguy cơ thảm họa. Khi di chuyển ở tốc độ 78 km/h, phương tiện lướt đi gần 22 mét mỗi giây. Khoảng cách dưới 25 mét đồng nghĩa với việc tài xế chỉ có vỏn vẹn chưa đầy 1,2 giây để xử lý tình huống, thậm chí thấp hơn thời gian phản xạ thông thường của con người. Nếu phương tiện phía trước gặp sự cố và phanh gấp, một cú va chạm từ phía sau với quán tính khủng khiếp là điều không thể tránh khỏi.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức chủ quan của một bộ phận tài xế khi lưu thông trên các tuyến đường cao tốc huyết mạch. 

Trong bối cảnh lực lượng CSGT đang siết chặt xử lý vi phạm khoảng cách an toàn tại các "điểm nóng" bằng hệ thống camera giám sát tự động, việc xem thường quy tắc giữ khoảng cách không chỉ đối mặt với chế tài phạt nặng mà còn là hành động tự đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm tính mạng.

Bất chấp camera CSGT ghi hình, xe bán tải vẫn vô tư 'bám đuôi xe lớn trên cao tốc - Ảnh 1.Từ 2027, kỹ năng 'giữ khoảng cách an toàn' được lồng ghép xuyên suốt 12 bài thi sát hạch lái xe ô tô

GĐXH - Từ ngày 1/3/2027, nội dung sát hạch thực hành lái xe trên đường sẽ chính thức áp dụng quy định mới. Điểm đột phá đáng chú ý nhất là yêu cầu giữ khoảng cách an toàn sẽ được lồng ghép xuyên suốt trong cả 12 bài thi, nhằm đánh giá sát thực tế khả năng xử lý tình huống của người lái.

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