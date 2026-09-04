Thứ trưởng Bộ Công an gửi thư khen lực lượng triệt phá 3 đường dây do Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Hải Sapa TV điều hành

Ngày 4/9/2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, gửi Thư khen, ghi nhận, biểu dương Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Lào Cai cùng các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp đấu tranh, triệt phá 3 đường dây tội phạm hoạt động trên không gian mạng, bắt và khởi tố 17 đối tượng.

Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá đây là sự ghi nhận, động viên kịp thời đối với tinh thần mưu trí, quyết liệt, phối hợp hiệp đồng hiệu quả của lực lượng Công an trong đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Theo nội dung Thư khen, thời gian qua, C05 đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Lào Cai đấu tranh, triệt phá 3 đường dây tội phạm do Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng), Lê Văn Phú (tức Phú Lê) và Vũ Hoàng Hải (tức Hải Sapa TV) điều hành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai khám xét tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn SapaTV - (ảnh Bộ Công an).

Các đối tượng bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa dối khách hàng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Qua đấu tranh, cơ quan công an đã bắt, khởi tố 17 đối tượng, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến các vụ án.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long biểu dương tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sáng tạo của các đơn vị trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội.

Kết quả đấu tranh, khám phá các vụ án cũng cho thấy sự phối hợp, hiệp đồng hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an địa phương. Qua đó góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội, đồng thời ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực đối với giới trẻ.

Trước đó, tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/9, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin thêm về diễn biến điều tra các vụ án liên quan những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Đối với vụ án Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Huấn cùng các bị can khác để điều tra về các tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Bùi Xuân Huấn bị bắt với nhiều tội danh - (ảnh Bộ Công an).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng, Bùi Xuân Huấn cùng các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước và chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

Riêng hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", cơ quan điều tra xác định doanh thu từ hoạt động kinh doanh trên nền tảng TikTok được các đối tượng để ngoài sổ sách kế toán với số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Đối với hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", cơ quan điều tra xác định Huấn đã lợi dụng mạng xã hội đăng tải nội dung thể hiện bản thân biết trước kết quả xổ số trong ngày. Tin vào những thông tin này, nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Huấn với mục đích nhận các "số lô", "số đề" được cho là có khả năng trúng cao.

Tuy nhiên, khi những con số không trúng, các cá nhân yêu cầu trả lại tiền thì Huấn không trả và bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền này. Từ nội dung tố giác của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng.

Liên quan vụ án Lê Văn Phú (tức Phú Lê) cùng đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú, Lã Thúy Kiều (vợ Phú Lê) cùng các đồng phạm.

Đối tượng Lê Văn Phú tại cơ quan công an - (ảnh Bộ Công an).

Cơ quan điều tra đã khởi tố về 4 tội danh gồm "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước"; "Lừa dối khách hàng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP Hà Nội tiếp tục khởi tố Nguyễn Thị Hương, còn gọi là "cô giáo Hương", cùng chồng là Vũ Hải Long do có dấu hiệu lừa dối khách hàng trong hoạt động quảng cáo, tiêu thụ sản phẩm Loramen.

Đối với vụ án liên quan Vũ Hoàng Hải, thường gọi Hải Sapa TV, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với C05 đã khởi tố vụ án hình sự về các hành vi "Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lừa dối khách hàng".

Đối tượng Vũ Hoàng Hải - (ảnh Bộ Công an).

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can. Trong đó, Vũ Hoàng Hải bị khởi tố về hành vi "Lừa dối khách hàng"; Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, cùng Bùi Thị Kim Tuyên bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo thông tin được công bố, năm 2022, Vũ Hoàng Hải lợi dụng ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm "thịt trâu sấy khô tê cay" do Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam sản xuất từ nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ.

Tuy nhiên, sản phẩm này sau đó được quảng cáo là "thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc".

Việc lực lượng công an đồng loạt đấu tranh, làm rõ các đường dây lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cho thấy yêu cầu tăng cường kiểm soát, phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng, nhất là các hành vi lợi dụng danh tiếng, lượng người theo dõi và sức ảnh hưởng để tác động đến người tiêu dùng, thu lợi bất chính.

Qua các vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục cảnh báo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận, chia sẻ và làm theo những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt với các nội dung quảng cáo, kinh doanh, đầu tư hoặc cam kết lợi nhuận được đưa ra bởi những người có sức ảnh hưởng.

