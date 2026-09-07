Xử phạt nặng hàng loạt tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái ô tô

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), lực lượng cảnh sát giao thông đã phạt hành chính, trừ điểm giấy phép lái xe nhiều tài xế với hành vi không thắt dây đai an toàn, dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường bộ.

Vào hồi 10 giờ ngày 06/9/2026, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai nhận được thông báo của Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số (Cục CSGT) về xe ô tô khách biển số 24B-000.xx, người điều khiển có hành vi không thắt dây đai an toàn và dùng tay cầm, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường bộ.

Lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm. Ảnh: Cục CSGT

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác tuần tra, kiểm soát đã tiến hành xác minh. Đến 10 giờ 40 phút cùng ngày, tổ công tác kiểm tra xe ô tô khách biển số 24B-000.xx tại đường Trần Phú.

Qua kiểm tra, xác định người điều khiển phương tiện là ông V.V.M (SN 1963, trú tại xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai). Quá trình làm việc, ông M đã thừa nhận các hành vi vi phạm của mình.

Cùng với hành vi vi phạm như trên, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng đã dừng kiểm tra xe ô tô tải biển số 11E-003.xx.

Qua làm việc cơ quan chức năng xác định người điều khiển phương tiện là anh H.V.H (SN 1994, trú tại Cao Bằng).

Tại cơ quan Công an, anh H thừa nhận trong quá trình điều khiển phương tiện đã có các hành vi: không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường bộ.

Hình ảnh lái xe H không thắt dây đai an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Ảnh: Cục CSGT

Với các lỗi vi phạm nêu trên, ông V.V.M và anh H.V.H đều bị lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính về 02 hành vi: "Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường" và "Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ", quy định tại điểm k khoản 3 và điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Với 02 hành vi vi phạm trên, ông M và anh H đều bị phạt mỗi người 5.900.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện làm giảm khả năng quan sát, xử lý tình huống và tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang lái xe, luôn thắt dây đai an toàn và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.