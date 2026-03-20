Phương Oanh lại gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025

Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025 GĐXH - Lê Phương Khánh Như - nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa, là người đẹp đầu tiên giành tấm vé vào thẳng Top 20 chung cuộc Miss World Vietnam 2025.

Mới đây, Top 48 Miss World Vietnam 2025 đã trải qua phần thi Người đẹp Bản lĩnh – Head To Head Challenge. Không chỉ là thử thách về tư duy, khả năng giao tiếp hay lập luận, Head To Head Challenge còn là cơ hội để các cô gái chia sẻ câu chuyện cá nhân, góc nhìn về cuộc sống cũng như những dự án, giá trị tích cực mong muốn lan tỏa đến cộng đồng.

Bên cạnh người đẹp đến từ Khánh Hòa - Lê Phương Khánh Như chiến thắng và giành tấm vé đầu tiên vào thẳng top 20, thí sinh Phan Phương Oanh lọt top 4 đã nhận được nhiều sự quan tâm của fan sắc đẹp.

Phan Phương Oanh là một trong 4 Người đẹp bản lĩnh tại Miss World Vietnam 2025.

Phan Phương Oanh tại vòng 2 phần thi Head To Head Challenge (Người đẹp Bản lĩnh)

Trong phần thi Head To Head Challenge, Phương Oanh đã có phần hùng biện được đánh giá là mạch lạc, tự tin và truyền cảm. Đặc biệt, cách cô trả lời cho câu hỏi "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" - Phương Oanh cho rằng thay vì cứ cố làm những điều vĩ đại thì tại sao không làm những điều nhỏ bé với một trái tim vĩ đại?

Dù không chiến thắng phần thi Người đẹp Bản lĩnh nhưng Phương Oanh đã "ghi điểm" với phong thái bình tĩnh, tự nhiên và cách truyền tải vấn đề rõ ràng, mạch lạc.

"Có những lúc nhìn lại, mới thấy mình đã đi xa hơn mình từng nghĩ. Từng có một Oanh 16 tuổi, ngày đầu vào cấp 3 đến một câu tiếng Anh cơ bản cũng không thể nói. Còn bây giờ, dù vẫn chưa hoàn hảo, vẫn có lúc run, vẫn có lúc vấp; nhưng đã dám mở lời, dám thể hiện suy nghĩ của mình. Và hành trình nỗ lực đó đã đưa Oanh đến Top 4 Queen Talk tại Miss World Vietnam 2025", Phương Oanh chia sẻ.

Top 4 Người đẹp bản lĩnh.

Phương Oanh là một trong những thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay nhờ nền tảng học vấn. Cô có trình độ tiếng Anh: IELTS 7.5 , tiếng Trung ở mức HSK 3. Phương Oanh cũng đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế - Đại học Kinh Tế Quốc Dân với điểm GPA 3.63/4.0. Thời còn đi học, Phương Oanh cũng rất năng nổ trong các hoạt động.

Trong bối cảnh Miss World Vietnam là cuộc thi chú trọng tri thức, tư duy xã hội và khả năng truyền tải thông điệp, profile học vấn của Phương Oanh được xem là "điểm cộng lớn". Trước khi đến Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh còn từng có thành tích Người Đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2022, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022. Không ít fan sắc đẹp nhận định, đây chính là yếu tố giúp cô có lợi thế trong hành trình chinh phục chiếc vương miện sắp tới.

Một số hình ảnh của Phương Oanh tại Miss World Vietnam 2025: