Nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa nhận tin vui tại Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Lê Phương Khánh Như - nữ MC song ngữ quê Khánh Hòa, là người đẹp đầu tiên giành tấm vé vào thẳng Top 20 chung cuộc Miss World Vietnam 2025.
Mới đây, Top 48 Miss World Vietnam 2025 đã trải qua phần thi Người đẹp Bản lĩnh – Head To Head Challenge. Không chỉ là thử thách về tư duy, khả năng giao tiếp hay lập luận, Head To Head Challenge còn là cơ hội để các cô gái chia sẻ câu chuyện cá nhân, góc nhìn về cuộc sống cũng như những dự án, giá trị tích cực mong muốn lan tỏa đến cộng đồng. Giám khảo phần thi gồm: bà Phạm Kim Dung (Trưởng BTC), Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu Huỳnh Minh Kiên, Nam vương Tuấn Ngọc, MC Lê Quỳnh Trâm.
Trải qua nhiều vòng thi sôi nổi, gay cấn, người đẹp đến từ Khánh Hòa - Lê Phương Khánh Như đã giành chiến thắng và giành tấm vé đầu tiên vào thẳng top 20 Miss World Vietnam 2025.
Trong phần thi Head To Head Challenge, Khánh Như đã có phần hùng biện được đánh giá là mạch lạc, tự tin và truyền cảm. Đặc biệt, cách cô trả lời cho câu hỏi "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" được chia sẻ rộng rãi và thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Khánh Như cho rằng rực rỡ không chỉ dành cho những người đứng ở sân khấu lớn hay có nhiều cơ hội nổi bật mà bất kỳ ai cũng có thể rực rỡ theo cách riêng của mình khi tin vào điều mình làm, sống hết mình và tạo ra giá trị cho bản thân cũng như xã hội.
Cô cho rằng từ những việc giản dị như sống tử tế, chăm lo cho gia đình, làm tốt công việc mỗi ngày đến việc dám thử sức và nỗ lực theo đuổi lý tưởng sống, tất cả đều có thể là sự rực rỡ. "Điều quan trọng là mỗi người không ngừng cố gắng và trân trọng hành trình của mình, bởi khi sống hết mình, ai cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng", cô chia sẻ. Phần trình bày của Khánh Như nhận nhiều lời khen về phong thái bình tĩnh, tự nhiên và cách truyền tải vấn đề rõ ràng, mạch lạc.
Khánh Như sinh năm 2004, cao 1,69 m, đến từ Khánh Hòa, từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, Á quân Tranh biện Sinh viên Kinh tế.
Khánh Như là cựu sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), từng giành được học bổng hỗ trợ học tập lên đến 150%. Cô còn là gương mặt tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học với giải C Nhà nghiên cứu trẻ UEH 2023.
Ngoài ra Khánh Như là quán quân MC Song ngữ Én Vàng UEF 2024, từng cộng tác cùng Tổng Lãnh sự quán Đức và các nhãn hàng trong vai trò MC. "Khánh Như tin chắc một điều rằng có thể chúng ta đang rực rỡ nhưng bản thân chưa nhìn ra điều đó. Nhưng tự nhận mình rực rỡ không phải là để đứng trên cao hơn người khác mà để hiểu rằng mỗi ngày mình tốt hơn 1% thì mình cũng đang trân trọng những trải nghiệm mà mình có", cô chia sẻ.
Ngắm hình ảnh Khánh Như tại Miss World Vietnam 2025:
