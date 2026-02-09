Phương Oanh tiếp tục gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Phan Phương Oanh - nữ sinh đến từ Hà Nội đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 nhờ video truyền thông sử dụng tiếng Anh lưu loát. Phần thi của cô đã nhận được hàng chục ngàn lượt xem và chia sẻ từ fan sắc đẹp.
Video truyền thông của 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025 đã được Fanpage chính thức cuộc thi đăng tải, thu hút sự chú ý từ cộng đồng yêu thích sắc đẹp. Trong số đó, Phan Phương Oanh là một trong những thí sinh gây chú ý khi giới thiệu về nơi mình sinh ra - thủ đô Hà Nội thông qua hình tượng trò chơi Đông Tây Nam Bắc.
"Trò chơi Đông Tây Nam Bắc và Thăng Long Tứ Trấn - bốn ngôi đền trấn giữ bốn phía kinh thành xưa, Oanh mong muốn giới thiệu những địa điểm văn hoá tiêu biểu, ẩm thực đặc trưng và nét đẹp trong con người Hà Nội dưới một góc nhìn gần gũi và mới mẻ hơn", cô nói.
Đặc biệt, phần thi của Phương Oanh còn nhận được nhiều "điểm cộng" nhờ việc dẫn bằng tiếng Anh lưu loát như một cách quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Video của cô đã nhận gần 30.000 lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ ủng hộ từ fan sắc đẹp.
Phương Oanh là một trong những thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay nhờ nền tảng học vấn. Cô có trình độ tiếng Anh: IELTS 7.5 , tiếng Trung ở mức HSK 3. Phương Oanh cũng đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế - Đại học Kinh Tế Quốc Dân với điểm GPA 3.63/4.0. Thời còn đi học, Phương Oanh cũng rất năng nổ trong các hoạt động.
Trong bối cảnh Miss World Vietnam là cuộc thi chú trọng tri thức, tư duy xã hội và khả năng truyền tải thông điệp, profile học vấn của Phương Oanh được xem là "điểm cộng lớn". Trước khi đến Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh còn từng có thành tích Người Đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2022, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022. Không ít fan sắc đẹp nhận định, đây chính là yếu tố giúp cô có lợi thế trong hành trình chinh phục chiếc vương miện sắp tới.
Phần thi Người đẹp Truyền thông của Phan Phương Oanh (SBD 211) đến từ Hà Nội.
