Nữ sinh quê Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025
GĐXH - Phạm Thùy Dung - nữ sinh quê Hải Phòng gây bất ngờ khi vươn lên dẫn đầu bảng yêu thích và có cơ hội vào top 6 chung cuộc tại Miss World Vietnam 2025.
Miss World Vietnam 2025 đã chính thức bước vào chặng 2 với các vòng thi quan trọng: Người đẹp Bản lĩnh (Head To Head Challenge), Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Nhân ái và Người đẹp Biển... Theo ban tổ chức, thí sinh chiến thắng các phần thi phụ này sẽ được đặc cách vào Top 20; riêng giải Người đẹp Nhân ái và Người đẹp được yêu thích nhất sẽ giành vé thẳng vào Top 6.
Mới đây, fanpage cuộc thi đăng tải chúc mừng thí sinh đến từ Hải Phòng - Phạm Thùy Dung đã trở thành thí sinh đầu tiên vượt mốc 400.000 điểm bình chọn và vươn lên dẫn đầu hạng mục "Người đẹp được yêu thích nhất".
"Sau 24 giờ nhân đôi điểm bình chọn, Phạm Thùy Dung đã xuất sắc vượt qua Đỗ Thùy Linh và Nguyễn Thị Thu Hằng để giành lấy vị trí dẫn đầu của cuộc đua "Người đẹp được yêu thích nhất". Tuy nhiên, cuộc đua càng gay cấn hơn khi Lê Phương Quyên và Trần Thị Phương Linh chính thức bứt phá và giành lấy hai vị trí tiếp theo trên Bảng xếp hạng", ban tổ chức chia sẻ.
Những cột mốc điểm liên tục được phá vỡ, fan sắc đẹp háo hức đồn đoán xem liệu Phạm Thùy Dung có thể giữ vững vị trí để nắm chắc suất vào Top 6 chung cuộc.
Phạm Thùy Dung là 1 trong 3 thí sinh đến từ Hải Phòng đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 nhờ vóc dáng ấn tượng. Cô đang là sinh viên năm hai tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Đến với Miss World Vietnam 2025, Thùy Dung mong muốn mang theo lòng trắc ẩn và niềm tin vào sự tử tế đến với mọi người, đồng thời dùng tiếng nói và hành động để kể về những mảnh đời khó khăn, những bàn tay cần được giúp đỡ và những trái tim cần được sưởi ấm.
Gần đây, Thuỳ Dung đã tham gia dự án "Sợi chỉ đỏ", một dự án ý nghĩa của các bạn sinh viên dành sự quan tâm đến các bệnh nhân mắc bệnh phong tại trại phong Xuân Mai, Hà Nội. Dự án này đã giúp cô thấu hiểu hơn về những khó khăn mà những người bệnh phong đang phải đối mặt.
Sau khi tham gia dự án, Thuỳ Dung đã tự đặt ra nhiều câu hỏi cho bản thân. Cô nhận thấy rằng, các bệnh nhân phong ở đây hầu hết là những người lớn tuổi, sống trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Thuỳ Dung mong muốn dự án sẽ giúp "tuổi già" của những người bệnh phong ở đây bớt cô đơn và lặng lẽ hơn.
Ngắm hình ảnh Phạm Thùy Dung trong tà áo dài truyền thống:
