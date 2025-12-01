Mới nhất
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Mất kinh tuổi 40: Lợi và hại

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Mất kinh tuổi 40: Lợi và hại

Thứ hai, 21:55 01/12/2025 | Bệnh thường gặp
Thông thường, phải đến sau 50 tuổi, phụ nữ mới bước vào thời kỳ mãn kinh. Nhưng không ít chị em mới ngoài 40 đã ngừng kinh nguyệt. Có người coi đó là sự giải thoát khỏi những ngày ‘dâu’, nhưng cũng có người lo lắng vì cơ thể thay đổi nhanh, sức khỏe giảm sút. Vậy mất kinh ở tuổi 40 thực sự đáng mừng hay đáng lo? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng ThS.BSCC Diêm Thị Thanh Thuỷ - Trưởng khoa Khám Sản tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phân tích câu chuyện này.

Việt Hồng

