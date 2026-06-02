Tâm sự

Qua tuổi 40, tôi coi chồng như người bạn sống cùng nhà

Thứ ba, 19:00 02/06/2026 | Tâm sự

GĐXH – Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn tôn trọng nhau, vẫn làm tròn trách nhiệm của mình với gia đình, chỉ có điều, đã không còn cảm xúc đặc biệt với nhau như trước.

Tôi năm nay 44 tuổi, kết hôn được gần 20 năm. Chồng tôi là người đàn ông có trách nhiệm, biết lo cho gia đình. Anh chưa từng sa đà vào rượu chè, cờ bạc hay vướng vào những mối quan hệ ngoài luồng.

Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước. Vợ chồng có nhà cửa ổn định, hai con ngoan ngoãn, kinh tế không quá dư dả nhưng cũng không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền từng bữa.

Thế nhưng, thời gian gần đây, tôi luôn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Nhất là trong mối quan hệ với chồng. Chúng tôi dường như bị "mất kết nối" không còn sự đồng điệu về tâm hồn giống như trước.

Tôi vẫn nhớ ngày mới cưới, tôi và chồng có thể nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Ban ngày đi làm thì nhắn tin với nhau, tối về thì nói chuyện trực tiếp. Có những hôm mất điện, hai đứa ngồi ngoài ban công nói chuyện đến khuya. Cảm giác lúc nào cũng có chuyện để kể.

Sau khi có con, câu chuyện của chúng tôi lại xoay quanh các con. Những lúc con ốm, dù mệt nhưng hai vợ chồng vẫn luôn động viên nhau cố gắng.

Những năm sau đó, chúng tôi bắt đầu lao vào kiếm tiền để mua nhà, lo học hành cho con và chuyện nội ngoại hai bên. Vì thế, hai vợ chồng ít có thời gian dành cho nhau. Những câu chuyện thưa dần, những sự quan tâm cũng ít đi. Những chuyến du lịch hay đơn giản là những buổi cuối tuần bên nhau cũng chẳng còn nhiều.

Dần dần, cuộc sống của chúng tôi giống như một guồng quay được lập trình sẵn. Sáng thức dậy, vội vàng ăn sáng, đưa đón con đi học rồi mỗi người một hướng đến cơ quan. Tối về lại vào bếp nấu cơm.

Ăn xong, các con học bài, chồng cầm điện thoại xem tin tức hoặc xem bóng đá. Tôi dọn dẹp nhà cửa rồi lên phòng nằm lướt mạng. Nhiều hôm hai vợ chồng nằm cạnh nhau cả tiếng đồng hồ nhưng không ai nói với ai câu nào. Càng ngày, chúng tôi càng mất dần thói quen nói chuyện và chia sẻ tâm sự với đối phương.

Có lần tôi đi công tác cả tuần mới về. Vậy mà, suốt cả tuần ấy, tôi và chồng chỉ nhắn cho nhau vài tin liên quan đến con cái. Còn lại đều là tôi gọi về để nói chuyện với các con.

Chính bản thân tôi cũng tự thấy, mình không hề có cảm giác nhớ chồng. Điều đó khiến tôi giật mình. Tôi tự hỏi từ bao giờ người đàn ông từng là cả thanh xuân của mình lại trở thành một phần quen thuộc đến mức không còn cảm xúc. Nhiều lúc tôi thấy mình giống như đang sống cùng một người bạn hơn là một người chồng.

Điều khó hiểu nhất là chúng tôi không hề ghét nhau. Nếu ghét, có lẽ mọi chuyện còn dễ hiểu, đằng này chúng tôi vẫn tôn trọng nhau, vẫn làm tròn trách nhiệm của mình với gia đình.

Tôi viết những dòng này không phải để than trách chồng. Bởi tôi biết anh cũng đã cố gắng rất nhiều cho gia đình.

Tôi chỉ muốn tâm sự cho nhẹ lòng và muốn biết có phải hôn nhân bước vào độ tuổi trung niên đều sẽ trải qua cảm giác như vậy hay không. Liệu đây có phải là giai đoạn khiến người ta dễ muốn đi tìm cảm giác mới mẻ và dẫn đến ngoại tình hay không?

Ngọc

Bước qua tuổi 65, tôi dừng làm 4 việc: Tuổi già nhẹ nhõm hẳn

Bước qua tuổi 65, tôi dừng làm 4 việc: Tuổi già nhẹ nhõm hẳn

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH - Tôi từng nghĩ tuổi già hạnh phúc là được sống bên con cháu. Nhưng sau nhiều biến cố, tôi nhận ra sự bình yên khi về già lại đến từ việc biết buông bỏ đúng lúc.

Chết lặng khi chồng xin ly hôn sau 10 năm chung sống để quay lại với người yêu cũ

Chết lặng khi chồng xin ly hôn sau 10 năm chung sống để quay lại với người yêu cũ

Tâm sự - 11 giờ trước

Khi người yêu cũ của chồng bất ngờ ly hôn, anh thú nhận chưa từng quên cô ấy và xin tôi cho anh cơ hội được sống thật với cảm xúc của mình.

Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này

Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.

Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời

Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời

Tâm sự - 1 ngày trước

Trong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.

Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc

Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tâm sự - 2 ngày trước

Chọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tâm sự - 3 ngày trước

Tôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

Tâm sự - 3 ngày trước

Năm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.

